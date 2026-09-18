Glam e interattività: alla Beauty Week torna la vitaminica experience firmata PUPA Milano

X-STYLE PER PUPA MILANO 18 settembre 2026

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Impossibile non notarlo. Dopo il successo dell'edizione 2025, PUPA Milano è tornata alla kermesse dedicata a bellezza e benessere con il suo spazio interattivo e vitaminico: 14 vetrine e due piani pensati per offrire ai visitatori un’esperienza alla scoperta delle ultime novità trucco, ma non solo. Spazi dal design ricercato, make-up session e incontri con alcune delle personalità beauty più interessanti del momento, tutto all’insegna dello spirito con cui è nato il brand 50 anni fa: positivo e colorato, libero da pregiudizi e stereotipi. Così, chi varca la soglia di PUPA Milano Beauty Experience, entra in un mondo rosso come la passione, il dinamismo e la vitalità, dove la bellezza si traduce in libera espressione della propria unicità e autenticità. L'appuntamento per i beauty lovers durante la Milano Beauty Week è fino al 20 settembre in Piazza del Liberty 8, angolo via San Paolo. All’interno della grande location, due piani di attività divertenti tutte da scoprire.

Si parte all’ingresso con quattro corner, interamente dedicati alle ultime novità make-up, come Shock Plump Bling Bling, gloss volumizzante glitterato, Vamp! Wash Off, mascara volumizzante che si rimuove semplicemente con acqua tiepida grazie alla tecnologia tubing, Wonder Me Skin Kiss e Wonder Me Glow Kiss, i nuovi fondotinta e illuminanti in stick, l’iconico rossetto My Crush e My Crush Lip&Cheek, che ha debuttato di recente. Ma questo non è un semplice spazio espositivo dove poter vedere da vicino packaging e formule, bensì un luogo dove immergersi nel mondo colorato e creativo di uno dei più storici e longevi beauty brand italiani.

Chi lo desidera, infatti, è invitato a provare i prodotti su di sé presso lo speciale Beauty Bar, con quattro postazioni e altrettanti truccatori professionisti che accompagnano gli ospiti alla scoperta delle diverse texture e sfumature. Attività e prodotti all’insegna della versatilità, pensati da PUPA Milano per incoraggiare tutte le donne a credere in se stesse e per farle sentire semplicemente belle, sin da quel primo kit di bellezza creato negli Anni ‘70 da Angelo Gatti.

Ma non finisce qui. Al PUPA Milano Beauty Experience basta scendere le scale per trovare ogni giorno esclusive masterclass, beauty quiz, talk e challenge. Le artiste Stella Bellingeri e Bianca Bou chiudono il ciclo di appuntamenti domenica, dalle 10 alle 14, con un incontro con il pubblico per personalizzare una speciale beauty bag, mentre nel pomeriggio viene il turno dell’influencer Martina Luchena, dalle 16 alle 18, per una masterclass dedicata allo sguardo. Sempre al piano –1 è possibile anche concedersi una pausa caffè al PUPA Café by Mokito 1931, in collaborazione con Mokito 1931, torrefazione di Milano che da oltre novant'anni offre miscele pregiate. Qui, in perfetto stile Pupa, il caffè si trasforma in qualcosa di divertente: un Coffee Tonic, drink analcolico realizzato con il Cold Brew Coffee di Mokito 1931.