Le più belle case sull’albero per vivere il foliage

Fattorie di Celli, Casentino - Courtesy Press Office
«Chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria». In Il barone rampante Italo Calvino affida a Cosimo Piovasco di Rondò una delle intuizioni più fertili del romanzo: per capire il mondo può servire cambiare quota. Cosimo sale sugli alberi a dodici anni e decide di non scendere più. Quasi settant’anni dopo la pubblicazione del libro, quell’immaginario infantile ha trovato una traduzione adulta nell’ospitalità. Le case sull'albero sono diventate suite, lodge e piccoli hotel sospesi, progettati da architetti e dotati di spa, grandi vetrate e servizi da cinque stelle.
E in autunno diventano rifugi ancora più speciali, un modo per stare a contatto con la natura e vivere il momento del foliage da vicino. Abbiamo selezionato alcune delle treehouse più belle d'Europa.
L’autunno alpino: San Luis, Alto Adige
Ad Avelengo, sopra Merano, il San Luis occupa una radura circondata da 40 ettari di bosco privato di larici e abeti rossi. È una combinazione particolarmente efficace in autunno: l’abete resta scuro e compatto, mentre il larice vira verso l’oro prima di perdere gli aghi. Le case sull’albero del resort salgono fra i tronchi; la Luxury Treehouse G si sviluppa su due livelli, con grandi superfici vetrate e terrazze aperte sul bosco, mentre la nuova Starlight Luxury Treehouse arriva a 92 metri quadrati e aggiunge sauna esterna e telescopio. Tra ottobre e novembre il contrasto fra larici dorati, sempreverdi e montagne costruisce uno degli autunni alpini più scenografici.
San Luis, Alto Adige - Courtesy Press Office
Il bosco appenninico: Fattorie di Celli, Casentino
Nel Casentino il colore cambia registro. Faggi, aceri, frassini, querce e castagni compongono una tavolozza che il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi descrive con gialli limone, aranci, ruggine e rossi. A Poppi, Fattorie di Celli mette la Tree House Nuvola dieci metri sopra il terreno: 70 metri quadrati, grandi vetrate, specchi e una terrazza panoramica in rete sospesa sul bosco. Tra ottobre e l’inizio di novembre il panorama può cambiare quasi di giorno in giorno. Qui la camera diventa una sorta di osservatorio infilato direttamente nel fogliame.
Fattorie di Celli, Casentino - Courtesy Press Office
L’autunno della Tuscia: La Piantata
La Tuscia offre un autunno più mediterraneo. Alla Piantata, ad Arlena di Castro, la Suite Bleue è costruita a otto metri da terra, fra i rami di una quercia secolare. Intorno si stendono dodici ettari di colline coltivate a lavanda, ulivi e campagna viterbese. In estate domina il viola; con l’autunno la grande quercia cambia colore sopra il verde argenteo degli olivi. La colazione viene servita nella treehouse e la terrazza resta letteralmente dentro la chioma. Tra ottobre e novembre il foliage qui non forma una parete di bosco: diventa il dettaglio che cambia l’intero paesaggio agricolo.
La Piantata - Courtesy Press Office
La grande foresta francese: Loire Valley Lodges
Vicino a Tours, Loire Valley Lodges sposta la scena in una foresta privata di circa 300 ettari. Diciotto suite sono sollevate a quattro metri dal terreno e costruite con essenze presenti nel bosco, fra cui quercia, castagno e douglas. Grandi finestre e terrazze con spa privata riducono al minimo il confine visivo fra interno ed esterno; ogni lodge dialoga inoltre con il lavoro di un artista contemporaneo. In Uzume un albero attraversa addirittura il patio. Quando querce e castagni virano verso oro, ocra e rame, il foliage entra nell’architettura e diventa parte dell’arredo.
Loire Valley Lodges - Courtesy Press Office
L’autunno atlantico: Utopia, Belgio
A pochi chilometri da Mons, Utopia si trova nel Bois des Dames e interpreta la treehouse quasi come un esercizio di architettura. La Cabane Perchée è sollevata di tre metri e mezzo e richiama insieme una capanna da spiaggia e lo scafo di una barca; L’Arbre supera invece i sei metri dal suolo. Il progetto dissemina nel verde padiglioni dalle geometrie differenti e nasce dalla ricerca dell’architetto Michel Duquaine su ospitalità, design ed efficienza energetica. Nelle foreste di latifoglie della Vallonia faggi e querce trasformano ottobre e novembre in una sequenza di gialli, rame e bruni: il rigore dei lodge finisce così circondato dall’irregolarità del bosco.
Utopia, Belgio - Courtesy Press Office
L’autunno artico: Aito Aurora Treehouse, Finlandia
A Rovaniemi il calendario va anticipato. La ruska, il foliage finlandese, raggiunge normalmente la sua fase più intensa in settembre; ottobre segna già la transizione verso l’inverno. Le Aurora Treehouse dell’Aito Hotel & Spa Resort sono piccoli cottage posati su un pilastro alto tre metri, fra i sempreverdi artici e davanti a un lago, con una grande finestra panoramica rivolta verso il paesaggio. Betulle e sottobosco accendono gialli, aranci e rossi mentre tornano le notti abbastanza scure per vedere l’aurora boreale. Con un po’ di fortuna, nello stesso soggiorno il colore si osserva prima sotto la finestra e poi sopra il tetto.
Aito Aurora Treehouse, Finlandia - Courtesy Press Office