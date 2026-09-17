Le più belle case sull’albero per vivere il foliage

«Chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria». In Il barone rampante Italo Calvino affida a Cosimo Piovasco di Rondò una delle intuizioni più fertili del romanzo: per capire il mondo può servire cambiare quota. Cosimo sale sugli alberi a dodici anni e decide di non scendere più. Quasi settant’anni dopo la pubblicazione del libro, quell’immaginario infantile ha trovato una traduzione adulta nell’ospitalità. Le case sull'albero sono diventate suite, lodge e piccoli hotel sospesi, progettati da architetti e dotati di spa, grandi vetrate e servizi da cinque stelle.

E in autunno diventano rifugi ancora più speciali, un modo per stare a contatto con la natura e vivere il momento del foliage da vicino. Abbiamo selezionato alcune delle treehouse più belle d'Europa.

L’autunno alpino: San Luis, Alto Adige

Ad Avelengo, sopra Merano, il San Luis occupa una radura circondata da 40 ettari di bosco privato di larici e abeti rossi. È una combinazione particolarmente efficace in autunno: l’abete resta scuro e compatto, mentre il larice vira verso l’oro prima di perdere gli aghi. Le case sull’albero del resort salgono fra i tronchi; la Luxury Treehouse G si sviluppa su due livelli, con grandi superfici vetrate e terrazze aperte sul bosco, mentre la nuova Starlight Luxury Treehouse arriva a 92 metri quadrati e aggiunge sauna esterna e telescopio. Tra ottobre e novembre il contrasto fra larici dorati, sempreverdi e montagne costruisce uno degli autunni alpini più scenografici.