Black is back! Il nero e tutti gli altri trend in arrivo dal red carpet di Venezia 2026

entertainment 07 settembre 2026

Quali sono i look delle star che ci stanno facendo sognare al Lido? Guida alle tendenze moda avvistate sul tappeto rosso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 83

Di Giulia Pacella

Irina Shayk - Credits Getty Images

Settembre è il nuovo gennaio? Per il mondo della moda e dello showbiz è un sì assoluto. Ecco allora che - in attesa dell’inizio delle fashion week - i motori si scaldano (come di consuetudine) con il red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che segna non solo un vero e proprio back to work per gli addetti ai lavori del settore, ma anche la prima cartina di tornasole sulle prossime tendenze di stagione. Le prove generali di quello che indosseremo quest’autunno le vediamo con i look daily delle star in arrivo al Lido fotografate sull’iconico imbarcadero dell’Excelsior (o ancor prima in aeroporto), mentre ogni sera dal 2 al 12 settembre il red carpet di Venezia 83 diventa una passerella a cielo aperto. Abiti da grande soirée, creazioni couture e mise vintage tratteggiano un’idea di stile che si farà poi spazio, con le necessarie variazioni e declinazioni, nei guardaroba d’Autunno 2026.

Nicola Peltz - Credits Getty Images

Abbiamo passato in rassegna tutti i look delle star sul red carpet di Venezia e - dopo 5 giorni di festival - appaiono già chiari alcuni mood ricorrenti con cui delineare i big trend da cui lasciarsi ispirare. A cominciare dal grande ritorno del nero e dal vintage. Black is back, il nero protagonista assoluto del red carpet Il colore più elegante e sofisticato per antonomasia quest’anno è anche il trend assoluto dei red carpet di Venezia 2026. Certo, gli abiti neri sono sempre stati presenti sul tappeto rosso della kermesse veneziana (e di ogni red carpet), ma mai come quest’anno il loro ritorno è a dir poco pervasivo. In piena sintonia con la tendenza in arrivo dalle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027 (meglio prendete nota). Rigoroso, essenziale, passepartout e sofisticato, il nero decreta un grande ritorno al classico e sancisce un’edizione nel segno della sobrietà e dell’eleganza.

Da sinistra: Alessandra Ambrosio; Vittoria Ceretti; Amal Clooney; Irina Shayk - Credits Getty Images

Dopo anni di stravaganze eccessive - che poco avevano a che fare con l’idea di stile e molto con quella di inutile show-off - è il momento di tornare alle basi. Poca voglia di osare? Niente affatto. Se da un lato, infatti, le declinazioni en noir dei look delle star a Venezia rimangono sobrie e minimaliste, dall’altro non rinunciano a tocchi osé, dettagli ricercati ed elementi iper sofisticati. Per ricredersi basterà guardare il bellissimo londgress Giorgio Armani Privé indossato da Vittoria Ceretti alla prima di Wild Horse Nine di Martin McDonagh: un capolavoro couture con un corpetto scultoreo che svela i seni e un firmamento di cristalli che invece li vela. In un intrigante gioco see-through è il connubio perfetto tra eleganza e sensualità. O ancora una monumentale Irina Shayk che indossa un tubino Dolce&Gabbana d’archivio (anno 2003) fasciante e super sexy con i lacci stringati sui fianchi: due icone in un colpo solo e una grande certezza di stile. Il tubino firmato D&G rimane un must-have intramontabile.

Da sinistra: Marion Cotillard; Rooney Mara; Maggie Gyllenhaal; Susan Sarandon - Credits Getty Images

Anche Amal Clooney in Tom Ford secondo la nuova direzione creativa di Haider Ackermann ha tenuto un’impeccabile lezione di stile sul nero indossando un lungo abito su misura in taffetà di seta nero drappeggiato con bretelle a listini. E poi ci sono Alessandra Ambrosio in abito Intimissimi con corpetto in seta a cuore, Rooney Mara in custom Louis Vuitton, Maggie Gyllenhaal in un maxi gown da mille e una notte firmato Balenciaga. E infine il less is more di di Susan Sarandon in abito con scollo a barca e di Marion Cotillard, che sceglie un set Chanel Fall 2026 Haute Couture delicatamente illuminato dalle creazioni di alta gioielleria Plume de Chanel. Bianco e nero in chiave artsy Accanto al nero assoluto, si fa strada poi un binomio inossidabile. Ma attenzione: non aspettatevi il solito black&white. I duetti in bianco e nero che abbiamo visto sul red carpet di Venezia 83 sono epitome di un’eleganza talmente classy e sofisticata da far impallidire tutto il resto. Del resto a indossarlo sono anche personaggi che definire icone di stile sarebbe alquanto riduttivo. E con questi look ce lo ricordano.

Da sinistra: Valeria Golino; John Malkovich; Phoebe Waller-Bridge - Credits Getty Images

A cominciare da Phoebe Waller-Bridge con cappa bianca di faille di seta con maxifiocco lavalliere, pantalone nero, pump e occhiali scuri: un total look Celine che gioca con i codici più sofisticati dell’eleganza. Allo stesso modo, il genio John Malkovich che con un completo Dior con camicia dal colletto a gorgiera regala una lezione d’eleganza maschile che distacca anni luce smoking e tuxedo, derubricandoli a noia assoluta. E infine Valeria Golino che per la prima di Nessun dolore ha scelto una tunica firmata Fendi Couture FW 26 by Maria Grazia Chiuri che avevamo visto in passerella a luglio: un abito nero ampio, dalla linea essenziale, dallo scollo profondissimo e con maniche a kimono che mostra il volto timeless del bianco e nero. Pale (satin) pink Dimenticate il Barbie pink e le tonalità magenta più squillanti. Il rosa chiaro nella sua delicatezza è il nuovo bianco. Sofisticato ed etereo si declina su tessuti satin e mikado di seta e racconta una femminilità sensuale ma decisa. Come ci ha dimostrato Bianca Balti, con le sue ali d’angelo e un abito con corsetto firmato Ilya Migmoon ha incantato tutti in occasione della prima di Ink di Danny Boyle.

Da sinistra: Bianca Balti; Benedetta POrcaroli; Laura Dern - Credits Getty Images

Laura Dern sceglie la silhouette ladylike di un abito Prada con scollo a barchetta e maxi gonna mentre Benedetta Porcaroli lo interpreta con un abito corto in raso doppio con coda ricamata a fiori origami e grembiule a petali irregolari. Anche in questo caso by Prada. Un look super cool che è già in cima alla wishlist di tutte le fashion girl. I dettagli mannish, nuovo statement Il trend di quest’autunno? Colletti, polsini, cravatte e dettagli sartoriali in chiave mannish diventano l’alternativa ai classici tuxedo, smoking e completi maschili. È questa l’idea da rubare alle star sul red carpet di Venezia e da fare nostra per la prossima stagione. L’ispirazione arriva da Greta Scarano che alla prima di Succederà questa notte di Nanni Moretti indossa un abito nero su pantaloni impreziosito da polsini e colletto dorato: un dettaglio sartoriale che si fa gioiello nella collezione Fendi FW 26-27 e che diventa l’idea “brillante” per portare la camicia senza indossarla.

Da sinistra: Greta Scarano; Romana Maggiora Vergano; Kasia Smutniak - Credits Getty Images