I 10 scatti che svelano il mito eterno delle dive di Venezia

Il glamour arriva dall'acqua. Al Lido di Venezia, prima delle proiezioni e degli applausi, c'è da sempre l'attesa sulla banchina, tra i motoscafi e la risacca della Laguna, con i flash pronti a immortalare i volti delle dive. E sono proprio le fotografie collezionate negli anni a restituire nel tempo quel sapore glam che da sempre attraversa la Mostra, per poi stratificarsi e diventare un codice di stile. Negli anni Cinquanta c'erano le foto rubate di Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot, con gli accappatoi corti, le zeppe e le borse a braccio. In quel periodo c'era Hollywood e poi Sophia Loren, con gli abiti a vita stretta e i capelli al vento, mentre lo sguardo magnetico di Monica Vitti stregava il Lido con Michelangelo Antonioni. Oggi ci sono gli scatti delle dive contemporanee sul red carpet a favore di obiettivo, dove lo sguardo virale si sofferma su un abito sorprendente o su una posa inattesa.

Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor e Claudia Cardinale

È il 5 settembre 1958 quando Brigitte Bardot viene immortalata in un bianco e nero mentre percorre il Canal Grande a bordo di un motoscafo salutando i fan in visibilio, in compagnia dell'amico chitarrista Sacha Distel, prima di partecipare alla prima del film Love Is My Profession. L'arrivo della Bardot al Lido scatena una corsa tra gli ammiratori, desiderosi di vedere da vicino la bionda icona del cinema, venuta in Italia per partecipare alla proiezione del film En cas de malheur (La ragazza del peccato), un'occasione unica e rimasta nella memoria collettiva.