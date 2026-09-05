Non solo “Couture”: 13 film sulla moda da vedere

Il fashion month è alle porte. E non è un caso che proprio a ridosso dell'inizio delle fashion week di settembre sia arrivata al cinema una pellicola che proprio da quel mondo attinge per raccontare la storia di tre donne molto diverse. Couture, pellicola scritta e diretta da Alice Winocour, uscito nelle sale lo scorso 26 agosto, è ambientato infatti durante la Paris Fashion Week.

Tra le protagoniste Maxine, regista americana interpretata da Angelina Jolie, arrivata a Parigi per dirigere un video promozionale mentre affronta un divorzio e una diagnosi medica – quella di tumore al seno – che diventa centrale nella sua vicenda. E qui il piano scenico e quello reale si incontrano, perché la vicenda nasce da un'esperienza personale della regista. “Una sera ero appena uscita dall’ospedale e mi sono ritrovata nel bel mezzo della frenesia e dello sfarzo della Fashion Week”, aveva raccontato a Rolling Stone. Di Angelina Jolie è noto che si sia sottoposta in passato a una mastectomia bilaterale per prevenire il tumore di cui è morta sua madre.

Così una storia di moda diventa una storia di vita (e di attaccamento alla vita attraverso la passione), come quella delle altre due protagoniste: Ada, giovane modella sudanese al suo esordio sulle passerelle e Angèle, truccatrice che coltiva in segreto l'ambizione di diventare scrittrice.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, il progetto ha ottenuto un primato non da poco: è stato il primo a girare all'interno dello showroom e dell'atelier di Chanel a Parigi. Un dramma corale che, più che sulla moda in sé, si concentra su ciò che resta quando il tempo e il corpo chiedono il conto, anche dentro un mondo costruito sull'apparenza perfetta.