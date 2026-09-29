Caban toujours, le giacche peacoat sono il must-have che torna per l’Autunno 2026

Quando un capo si imprime nella storia (della moda), attraversa epoche e arriva fino ai giorni nostri, confermandosi un caposaldo dei guardaroba più ricercati, non c’è più nulla da dimostrare. È il caso dei peacoat, cappotti corti nati in panno di lana spessa, doppiopetto e dai revers maxi aperti o pronti ad abbracciare il collo.
Nomen omen. Questi capispalla confortevoli e dall’eleganza d’altri tempi, si chiamano anche caban, da cab, in inglese “carrozza”. Ci si deve voltare indietro, infatti, a quando venivano indossati dai cocchieri della famiglia reale inglese. E cosa aspettarsi? Linee sofisticate e comode nella forma, con il tempo queste giacche si sono affermate anche nella marina. Qualche dettaglio sarà cambiato, ma l’essenza certamente no. In questa stagione, infatti, i peacoat sono protagonisti di look super fashion, ideali per i primi freddi (e non solo). I modelli più belli? Li abbiamo selezionati dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 e ve li raccontiamo secondo 3 tendenze cromatiche e senza tempo.
Nero tra tendenza e passepartout
Sfilate FW26: da sinistra Ermanno Scervino; Michael Kors; Balenciaga - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
In modalità total black il caban è un capospalla passepartout irrinunciabile, perfetto su mise casual, ma anche formali, per le fashion girl che vogliono giocare sui contrasti materici e di volumi. C’è quello nero e mini di Ermanno Scervino in velluto goffrato, dai riflessi cangianti sulla gonna nella stessa texture. Sparkling spot i bottoni scintillanti sulla nuance corvina. Ideale anche su capi rilassati come jeans o long skirt eleganti in tonalità accese. Sotto? Mocassino o sneakers per sdrammatizzare sono super chic. Quasi una divisa, invece, la versione di Michael Kors nera ed ampia, in combo con maxi dolcevita nero ton-sur-ton e stivali alti in vernice uniti a una gonna total white luminosa. Mood dark per Balenciaga, che unisce peacoat nero a pantaloni e borsa lucida in tinta. Super catchy il red touch della hand bag.
Bianco e dintorni, i caban chiari per illuminare l’autunno
Sfilate FW26: da sinistra Christian Dior; Burberry; Ashlyn - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Jonathan Anderson per Christian Dior propone un caban effetto pitonato con profili ed inserti ovattati, mentre bottoni bijoux dorati brillano creando un contrasto super ricercato. Il giaccone bianco Burberry spicca, invece, su leather pants stretti alla caviglia e stivali neri in pelle che riprendono i bottoni scuri. Linee sinuose e avvolgenti per il peacoat di Ashlyn, che avvolge la figura con un effetto marmoreo, prolungato su una gonna a sirena con frange all over. Ai piedi, mocassini neri passepartout per una mise posh&comfy.
Blu notte
Sfilate FW26: da sinistra Tory Burch; Gucci; Sa Su Phi - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Classico per antonomasia, il caban blu navy non passa mai di moda. Un colore elegante e disinvolto che da sempre fa rima con peacoat. Da Tory Burch, il cappottino dalle linee ampie si porta su pantaloni a sigaretta con risvolto e décolletés. Più corto e squadrato il modello di Gucci, con bavero dai maxi revers: diventa super fancyabbinato a gonna e dolcevita scuri più collant logati e stivali alti al ginocchio. Ispirazione uniform per la mise di Sa Su Phi, formata da peacoat abbottonato e pantaloni scuri. Pump colorate donano un tocco vivace alla palette notturna, insieme al cappellino bianco “da mago” che regala un tocco di ironia.
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