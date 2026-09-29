Caban toujours, le giacche peacoat sono il must-have che torna per l’Autunno 2026

Quando un capo si imprime nella storia (della moda), attraversa epoche e arriva fino ai giorni nostri, confermandosi un caposaldo dei guardaroba più ricercati, non c’è più nulla da dimostrare. È il caso dei peacoat, cappotti corti nati in panno di lana spessa, doppiopetto e dai revers maxi aperti o pronti ad abbracciare il collo.

Nomen omen. Questi capispalla confortevoli e dall’eleganza d’altri tempi, si chiamano anche caban, da cab, in inglese “carrozza”. Ci si deve voltare indietro, infatti, a quando venivano indossati dai cocchieri della famiglia reale inglese. E cosa aspettarsi? Linee sofisticate e comode nella forma, con il tempo queste giacche si sono affermate anche nella marina. Qualche dettaglio sarà cambiato, ma l’essenza certamente no. In questa stagione, infatti, i peacoat sono protagonisti di look super fashion, ideali per i primi freddi (e non solo). I modelli più belli? Li abbiamo selezionati dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 e ve li raccontiamo secondo 3 tendenze cromatiche e senza tempo.

Nero tra tendenza e passepartout