Il millenario rapporto tra scienza e arte: festival e mostre da vedere subito

Leonardo da Vinci considerava l'arte e la scienza come un'unica disciplina, convinto che per dipingere e riprodurre fedelmente la natura fosse indispensabile comprenderne prima i princìpi e i processi profondi. 500 anni dopo, la scienza, nei suoi mille rivoli, e con essa la tecnologia, nelle sue infinte evoluzioni, continuano a ispirare l'arte, ma anche la quotidianità. In questi giorni c'è ancora tempo per esplorare alcuni festival e mostre che raccontano proprio questo: l'indissolubile rapporto tra scienza, creatività e vita. Tutto nasce dalla stessa esigenza umana: comprendere il mondo, interpretarlo e immaginare nuove possibilità. Se le formule scientifiche nascono dall'osservazione della realtà, l'arte la traduce in armonia ed emozioni. Insieme, alimentano conoscenza e bellezza.

Festival della Luce Lake Como 2026 (fino al 2 ottobre)

C'è ancora tempo, fino al 2 ottobre, per visitare il Festival della Luce Lake Como 2026. Quest'anno il titolo è Fotonica: illuminare il futuro, che nasce dall'obiettivo di raccontare il ruolo della luce oggi, uno degli strumenti più importanti per la scienza, la tecnologia e l'innovazione, dalla medicina alle tecnologie quantistiche, dall'astrofisica alla conservazione del patrimonio culturale.

Promosso da Fondazione Alessandro Volta (il Bicentenario della morte del chimico e fisico italiano cade il 5 marzo 2027) il festival riunirà per questa XIII edizione, e per la prima volta, tre Premi Nobel per la Fisica. Ha già tenuto un incontro Kostya Novoselov, Premio Nobel per la Fisica 2010 per i rivoluzionari esperimenti sul grafene, il materiale bidimensionale più sottile esistente al mondo. Saranno invece presenti alla cerimonia del Premio Alessandro Volta, il 2 ottobre, Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica 2022 per gli esperimenti sull'entanglement quantistico, che hanno posto le basi della scienza dell'informazione e delle future tecnologie quantistiche, e William D. Phillips, Premio Nobel per la Fisica 1997 per lo sviluppo di metodi per raffreddare e intrappolare gli atomi mediante la luce laser. Un'occasione davvero unica di incontrare scienziati di calibro internazionale e soprattutto per comprendere il loro contributo su alcune delle sfide scientifiche che stanno cambiando il nostro tempo.