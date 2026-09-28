Il millenario rapporto tra scienza e arte: festival e mostre da vedere subito

Festival della Luce Lake Como 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Leonardo da Vinci considerava l'arte e la scienza come un'unica disciplina, convinto che per dipingere e riprodurre fedelmente la natura fosse indispensabile comprenderne prima i princìpi e i processi profondi. 500 anni dopo, la scienza, nei suoi mille rivoli, e con essa la tecnologia, nelle sue infinte evoluzioni, continuano a ispirare l'arte, ma anche la quotidianità. In questi giorni c'è ancora tempo per esplorare alcuni festival e mostre che raccontano proprio questo: l'indissolubile rapporto tra scienza, creatività e vita. Tutto nasce dalla stessa esigenza umana: comprendere il mondo, interpretarlo e immaginare nuove possibilità. Se le formule scientifiche nascono dall'osservazione della realtà, l'arte la traduce in armonia ed emozioni. Insieme, alimentano conoscenza e bellezza.
Festival della Luce Lake Como 2026 (fino al 2 ottobre)
C'è ancora tempo, fino al 2 ottobre, per visitare il Festival della Luce Lake Como 2026. Quest'anno il titolo è Fotonica: illuminare il futuro, che nasce dall'obiettivo di raccontare il ruolo della luce oggi, uno degli strumenti più importanti per la scienza, la tecnologia e l'innovazione, dalla medicina alle tecnologie quantistiche, dall'astrofisica alla conservazione del patrimonio culturale.
Promosso da Fondazione Alessandro Volta (il Bicentenario della morte del chimico e fisico italiano cade il 5 marzo 2027) il festival riunirà per questa XIII edizione, e per la prima volta, tre Premi Nobel per la Fisica. Ha già tenuto un incontro Kostya Novoselov, Premio Nobel per la Fisica 2010 per i rivoluzionari esperimenti sul grafene, il materiale bidimensionale più sottile esistente al mondo. Saranno invece presenti alla cerimonia del Premio Alessandro Volta, il 2 ottobre, Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica 2022 per gli esperimenti sull'entanglement quantistico, che hanno posto le basi della scienza dell'informazione e delle future tecnologie quantistiche, e William D. Phillips, Premio Nobel per la Fisica 1997 per lo sviluppo di metodi per raffreddare e intrappolare gli atomi mediante la luce laser. Un'occasione davvero unica di incontrare scienziati di calibro internazionale e soprattutto per comprendere il loro contributo su alcune delle sfide scientifiche che stanno cambiando il nostro tempo.
Festival della Luce Lake Como 2026 - Credits: Courtesy Press Office
Over The Real, Lucca e Pietrasanta (fino al 4 ottobre)
Un esempio di come la tecnologia sia diventata elemento imprescindibile per un certo tipo di arte contemporanea è Over The Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d’artista e della multimedialità. Il percorso del festival, in programma a Lucca e Pietrasanta fino al 4 ottobre, passa attraverso il rapporto fra arti e nuove tecnologie con masterclass, incontri, proiezioni e performance.
Da segnare la masterclass di Valentina Tanni, storica dell’arte, curatrice e docente che studia rapporto tra arte e tecnologia, con particolare attenzione alle culture del web, venerdì 2 ottobre presso l'auditorium Banca del Monte di Lucca. E poi l'appuntamento di sabato 3 ottobre, all'auditorium San Micheletto di Lucca, con l'omaggio a Giacomo Verde, pioniere della videoarte, del videoteatro e della net art. Infine, la premiazione del video vincitore di Over the real 2026, domenica 4 ottobre, al cinema Centrale di Lucca.
Over The Real - Credits: Courtesy Press Office
Il Festival della Scienza, Genova (dal 22 ottobre al 1° novembre)
E per chi vuole davvero immergersi nella scienza, il prossimo appuntamento d'autunno è il Festival della Scienza di Genova, dal 22 ottobre al 1° novembre, un momento di diffusione della culturascientifica che ogni anno, tra ottobre e novembre, riunisce centinaia di scienziati, ricercatori, divulgatori, artisti e autori provenienti da ogni parte del mondo. Conferenze, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali, quest’anno tutti accomunati da una parola chiave: “prospettive”. Un fil rouge per orientarsi e interpretare gli oltre 300 eventi in programma, diffusi in oltre 30 luoghi del centro cittadino.
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