Quei due gesti di Jacob Elordi per Kendall Jenner alla sfilata di Bottega Veneta

Lui arriva alla Milano Fashion Week sotto la consueta pioggia di flash, con gli occhiali da sole e il sorriso stampato. Si siede in prima fila alla sfilata Bottega Veneta PE27, con una maglia chiara e pantaloni loose fit beige, e quel dettaglio a contrasto: calze rosso acceso che riprendono la pochette intrecciata, un accento cromatico inaspettato che rompe la palette neutra e sofisticata del brand. Lei arriva dopo, a chiudere il défilé in un abito nero scultoreo asimmetrico e drappeggiato, con i volumi scolpiti che avvolgono busto e fianchi, e una lunga fascia fluida che scende lungo il corpo.

Così, si svela un dettaglio in più davanti a tutti: Jacob Elordi non è venuto solo a interpretare l'anima del marchio di cui è Global Ambassador, ma anche a vedere la fidanzata Kendall Jenner. Ora tutti gli occhi sono su di loro, con la modella che passa davanti all'attore, guardando dritta davanti a sé: posata, professionale. Nessuno incrocio di sguardi viene catturato dagli smartphone dei presenti, però Jacob fa due cose: al primo passaggio, uno scatto con una macchina fotografica, e poi, sulle uscite finali, quando Kendall ritorna, sorride e fischia tre volte, discretamente, mentre gli altri applaudono la collezione disegnata da Louise Trotter. Così ognuno rimane dentro il proprio ruolo, per rimandare al backstage il momento dei saluti e delle tenerezze, della vita privata che deve rimanere lontana dai riflettori. Almeno per ora.

Una coppia (finora) riservata

Perché finora la coppia ha mantenuto un profilo basso rispetto alla propria relazione. I due non si sono mai nascosti, per la verità, ma senza eccessi. La loro storia ha iniziato a far parlare di sé con i primi rumor nella primavera del 2026 e con un avvistamento al Coachella, mentre fonti citate dalla stampa internazionale raccontavano che Kendall ed Elordi si frequentassero già da qualche tempo.

Poi i due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni, ma mai patinate, piuttosto quotidiane: come in quello scatto insieme a Londra, dopo una cena informale. Basti pensare che i due hanno di fatto ufficializzato la relazione posando in alcune foto scattate da alcuni fan durante una vacanza in Giappone: in un post pubblicato da un ristoratore di Tokyo i due sono stati ritratti in versione casual con t-shirt nera, mentre sorridevano davanti a due piatti di prelibatezze locali, circondati dal personale sorridente.