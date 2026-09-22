Ornella Vanoni, stile e abiti iconici: i look che hanno anticipato la moda

Ornella Vanoni non aveva bisogno di seguire la moda perché spesso sembrava arrivarci prima. Nell'anno in cui la cantante avrebbe compiuto 92 anni, Milano la celebra in formato gigante, con un murale di oltre 850 metri quadrati firmato da Hank Willis Thomas e realizzato nell’ambito della Milano Beauty Week con Collistar. Nel ritratto, Vanoni emerge in rosso, un colore che ha attraversato più volte il suo guardaroba e che su di lei funzionava moltissimo. Il titolo dell’opera è Flashback, ma guardando Ornella viene quasi da pensare il contrario: non guardare indietro, ma avanti. Perché tra completi maschili, sottovesti, nero assoluto e linee essenziali, molti dei suoi look sembrano parlare perfettamente il linguaggio della moda di oggi.

E, a quasi a un anno dalla sua scomparsa, arriva anche un nuovo capitolo della storia musicale di Vanoni: VIVERE il mio concerto più bello!, il progetto in uscita il 13 novembre che raccoglie anche le sue ultime due registrazioni in studio. Vanoni, del resto, sullo stile aveva idee chiarissime. "Io voglio essere essenziale", raccontava a Vogue Italia. E aggiungeva che non costruiva un personaggio, perché sul palco portava se stessa; probabilmente conviene partire da qui per leggere i suoi abiti più iconici.