Milano Fashion Week SS27: cosa non perdere del calendario più fitto di sempre

Milano, the place to be. La città torna ad esserlo come ogni settembre, ma lo è più che mai in occasione di questa particolare Milano Fashion Week, quella dedicata alla Primavera/Estate 2027, che non solo dà spazio - come da copione - alle sfilate di big ed emergenti, ma offre il calendario più fitto di sempre di eventi con la E maiuscola. Dal 22 al 28 settembre 2026, infatti, è concentrato "il numero più alto di appuntamenti da molti anni", come ha ricordato il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa: oltre 200.

Le sfilate più attese

Ad aprire simbolicamente la settimana, il giorno martedì 22, sono due gli appuntamenti che attirano buyer e appassionati da tutto il mondo: fra i défilé (che saranno 61 in totale) Prada, che sfila nel primo pomeriggio; mentre, tra gli eventi, quello più atteso, il "Vogue World: Milano". Si tratta dell'Olimpiade della moda ideata da Anna Wintour che, dopo aver toccato New York, Londra, Parigi e Los Angeles, arriva per la prima volta nel capoluogo meneghino, il luogo che "rappresenta quanto che c’è di meglio nella moda - secondo la chief content officer di Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue – con la sua storia, il suo raffinato gusto, ma anche la sua creatività e il suo calore". Un evento globale itinerante che questa volta andrà in scena nella Galleria Vittorio Emanuele II.

Tra i grandi nomi a chiudere la settimana, invece, domenica 27, la sfilata fisica di Giorgio Armani, un'altra maison chiamata tradizionalmente a trattenere in città gli addetti ai lavori fino all'ultimo giorno, per mantenere compatta e autorevole la Milano Fashion Week. In mezzo, gli altri big confermati in calendario. Il 23 settembre ci sono Fendi con Maria Grazia Chiuri - alla sua terza prova come direttore creativo del brand dopo il debutto con la collezione A/I 26-27 e la Couture dello scorso luglio - Jil Sander, Missoni ed Etro. Il 24 settembre ad aprire la giornata è Max Mara, seguito da Alberta Ferretti e Roberto Cavalli, mentre Emporio Armani, che ha appena nominato Dario Vitale direttore creativo del brand (il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia) va in scena la sera in via Bergognone.

Il 25 apre Tod's, e c'è attesa per Gucci by Demna - dopo il "vero" debutto (quello ufficiale nel calendario della MFW) dello scorso febbraio - e per la prima volta dei nuovi direttori creativi di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo, che presentano una collezione co-ed in serata. Sabato 26 si susseguono poi Ferragamo, Dolce&Gabbana e Bottega Veneta, fino a chiudere con Philipp Plein.