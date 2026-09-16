X-Style live alla Milano Beauty Week

X-Style protagonista della Milano Beauty Week. In occasione della settimana dedicata al mondo della cosmetica, che animerà il capoluogo lombardo dal 16 al 20 settembre 2026, X Style apre le porte di un inedito ed esclusivo hub esperienziale nel cuore della città. Il 20 settembre l’universo X-Style sarà in via Mercanti, di fronte Palazzo Giureconsulti, per accompagnare gli appassionati di beauty verso il grande evento serale che segna la chiusura della Milano Beauty Week: il Premio Accademia del Profumo 2026, giunto alla sua 37esima edizione. Un percorso che partirà la mattina stessa dell’evento e che, come una scia profumata, accompagnerà tutti gli amanti delle fragranze e del loro mondo incantato verso il momento clou serale attraverso un ricco programma di incontri, racconti e evocazioni in tema, sotto il segno, naturalmente, dello stile che da sempre caratterizza lo storico brand televisivo e ora cross mediale di Mediaset.

Così, per tutta la giornata di domenica, al pubblico presente all’ombra della Madonnina, ma anche e soprattutto in streaming su Mediaset Infinity, la redazione di X-Style insieme ai massimi esperti del settore offrirà un palinsesto di talk pensati ed articolati per raccontare, in tutta la sua ricchezza, il mondo delle fragranze.

Si comincia alle 10:45 con il panel Come nasce un profumo, in cui interverranno: Gianluca Toniolo, Presidente di Accademia del Profumo e Ceo di Dolce e Gabbana Beauty, Luca Maffei, Profumiere e Ceo di Atelier Fragranze Milano, Gianfranco Capua, Cavaliere del Lavoro e Presidente di Capua 1880.

Alle 12:45 sarà la volta del secondo talk dal titolo Il profumo tra linguaggio, benessere e filosofia; ospiti: Sara Ravo, Ceo di Mouillettes & Co, Chiara Capellini, artista e designer, Meo Fusciuni, Profumiere.

Infine, alle 14:45 si terrà il talk Comunicare un profumo, tra divulgazione e creazione, che vedrà la partecipazione tutta al femminile di Ambra Martone, Vicepresidente di Cosmetica Italia e ICR – Industrie Cosmetiche Riunite, co-fondatrice di LabSolue e Magna Pars, Dominique Moellhausen, Profumiera e R&D Vice Director di Moellhausen S.p.A. e Matilda Morri, Content creator e divulgatrice.

A seguire, un momento prezioso di live experiences per conoscere scie preferite, sillage inediti e tutte le novità che questo meraviglioso universo racconta di sé e soprattutto di ognuno di noi. Per scoprire, chissà, nuove corrispondenze e passioni.

Fino ad arrivare al momento clou, il Premio Accademia del Profumo 2026, che X-Style seguirà con un live streaming sempre su Mediaset Infinity dal Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala. Per non perdere nemmeno un istante di quest’occasione importante ed esclusiva.

Senza dimenticare che il racconto della Milano Beauty Week prosegue per tutta la settimana anche sui social di X-Style e su Canale 5, con aggiornamenti sulle ultime tendenze, i protagonisti del settore e i principali appuntamenti in programma. Per vivere settembre, e la ripresa della stagione, davvero in bellezza.

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