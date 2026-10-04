Susan Sarandon e i segreti per rimanere se stesse a 80 anni

Una donna di fronte allo specchio. Il riflesso è quello di una splendida 80enne; la persona che guarda è Susan Sarandon, l'eroina del cinema dalle frontiere impossibili da superare. La prima esponente delle "nuove cowgirls", la categoria di cui saranno rappresentanti, anni dopo, attrici come Sharon Stone e Uma Thurman. Ieri insegnava alle donne ad affermarsi come tali, sfruttando talento e bellezza; oggi dimostra come, negli anni, il valore più grande sia rimanere uguali e se stesse, o meglio, fedeli alla propria immagine – oltre che alle proprie convinzioni. Senza cambiare mai, senza stravolgersi, accettando i segni del tempo e modellandoli sul corpo che sboccia, e poi cresce, e infine invecchia.

La chioma mossa (e poi ramata)

Lasciati sciolti sulle spalle con una texture morbida e naturale, i capelli mossi (e, negli anni a venire, ramati) di Susan Sarandon fanno breccia quel giorno in cui, mentre accompagna il marito a un provino, viene notata da John G. Avildsen, che la sceglie immediatamente per recitare il ruolo di una ragazza uccisa dal padre nella pellicola La guerra del cittadino Joe. Era il 1970. L'esordio non è quello della grande star; la gavetta illustre arriverà poi al fianco di mitici nomi del cinema come Jack Lemmon, Robert Redford, Anthony Perkins e Walter Matthau. Ma quella chioma rimane la stessa, lì ad esaltare il suo fascino gentile.