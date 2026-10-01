Anne Hathaway va in maternità. Ecco perché lascia al pubblico la versione "cattiva" di sé

A 43 anni, incinta del terzo figlio dal marito Adam Shulman, l’attrice ha chiuso un 2026 densissimo con la première newyorkese di Verity sfoggiando l'ultimo look da red carpet con il pancione: un abito a sirena firmato Atelier Prabal Gurung senza spalline e con scollo a cuore, che avvolgeva la pancia con raffinato pizzo nero, ricami floreali e cristalli. Un altro momento cult della sua gravidanza. L'attrice ha raccontato di averla vissuta serenamente e di essere finalmente pronta a prendersi una pausa dal lavoro per il resto dell’anno. Una pausa che arriva dopo cinque film usciti in dodici mesi, tra cui due dei più grandi incassi del 2026, Il diavolo veste Prada 2 e Odissea, e in uno dei momenti più felici della sua carriera. Perché a più di vent’anni da Pretty Princess e dopo un Oscar, Anne Hathaway continua a cambiare pelle, passando dalla commedia romantica al cinema d’autore, dalla moda al thriller.

Verity: scrittrici, segreti e ossessioni

In Verity, nelle sale italiane dal 1° ottobre, Hathaway è Verity Crawford, celebre scrittrice di bestseller che dopo un grave incidente non può più camminare né parlare.

A entrare nella sua casa è Lowen Ashleigh, interpretata da Dakota Johnson, scrittrice in difficoltà economiche scelta per completare la fortunata serie di romanzi di Verity. Ad accoglierla ci sono il marito Jeremy, interpretato da Josh Hartnett, il figlio Crew e soprattutto una casa piena di silenzi e segreti. Perché nello studio di Verity, Lowen trova uno scritto privato. Pagine che sembrano raccontare una versione molto più inquietante della donna immobile sulla sedia a rotelle e delle tragedie che hanno colpito la sua famiglia.

È davvero una confessione? O soltanto un'altra storia? Tratto dal bestseller di Colleen Hoover, diventato un fenomeno anche grazie a BookTok, Verity prende gli ingredienti classici del thriller domestico - la casa isolata, il matrimonio misterioso, l'estranea che entra negli equilibri familiari - e li trasforma in un gioco continuo tra realtà e finzione, verità e manipolazione, attrazione e sospetto. Per Hathaway è anche il secondo incontro con il regista Michael Showalter, che l’aveva già diretta in The Idea of You. Ma se lì era una donna che provava a concedersi una seconda possibilità sentimentale, qui diventa una presenza ambigua, magnetica e potenzialmente pericolosa.