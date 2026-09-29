La sfilata Christian Dior Primavera/Estate 2027 mette al centro la leggerezza e il flou

fashion 29 settembre 2026

La nuova collezione disegnata da Jonathan Anderson spinge i codici della maison ancora un passo più in là, sperimentando i contrasti tra movimento e costruzione. E alza il sipario sulla Parigi Fashion Week

Di Giulia Pacella Si alza il sipario sulla Paris Fashion Week. Il sole splende sul Jardin Des Tuileries, dove Jonathan Anderson ha presentato la collezione Dior Primavera/Estate 2027. Il fashion show, e i video teaser che l’hanno anticipato, sono il lasciapassare immaginario che ci trasporta altrove. In mezzo alla natura. Tra rami, fili d’erba e specchi d’acqua placida; tra muschi e tronchi d’albero, mentre il palmo di una mano femminile gioca con una coppia di noci wénwán, da sempre parte della cultura cinese come antistress e oggetto da collezione. Come una madeleine proustiana, è l’innesco di una riflessione di Jonathan Anderson sulla natura come luogo di conoscenza e preziosità.

La patina della noce wénwán si rivela con il tempo, scopriamo nella nota stampa, e - allo stesso tempo ricorda Jonathan Anderson - “ciò che in natura appare simmetrico, spesso non lo è del tutto”, “la noce conosce la simmetria e l’asimmetria”. Ecco quindi che le 2 noci diventano da un lato metafora di una apparente (im)perfezione (impossibile trovarne due identiche in natura eppure si vendono a coppia, e acquistano valore quanto più sono simili l’una all’altra) e dall’altro simbolo di ciò che sarà: “molto prima che un albero dispieghi i suoi rami verso il cielo, la noce custodisce già la conoscenza della propria forma”.

Dior SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Queste sono le idee e le sensazioni a cui attinge Jonathan Anderson traducendoli in abiti à-porter dalle forme, dalla fluidità e dalla leggerezza estreme. Tra movimento e trasparenze. Quanto può essere leggero un abito? Ecco dunque che quella che sfila in passerella è una collezione sviluppata sul flou, un’idea che pervade anche i tailleur. Che si alleggeriscono, ondeggiano e sbocciano sulla passerella: il pizzo chantilly intarsiato, la mousseline di seta, l’organza see-through tutto emana un senso di estrema ariosità.

Dior SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Forme e abiti che seguono i movimenti del corpo, che volteggiano assieme a chi li indossa, come fossero natura viva, come i petali che sbocciano copiosi sull’ensemble top e gonna, o i fiori a trombetta che punteggiano i tailleur al posto dei bottoni oppure si trasformano in una cascata extra long, come orecchini. Look en fleur che creano un fil rouge con l’iconico e leggendario Junon dress di Monsieur Dior.

Dior SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight