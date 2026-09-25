Milano Fashion Week PE27, tra tailoring e sartorialità vanno in scena i nuovi tailleur

La settimana della moda milanese è entrata nel vivo e, giorno dopo giorno sulle passerelle, cominciano a delinearsi i primi trend e i grandi temi della prossima Primavera Estate 2027 : antologia di gonne , i tanti volti della camicia , abiti fluidi à gogo. Ma quando si parla di Milano Fashion Week sartorialità e tailoring continuano a essere i protagonisti assoluti. Tailleur, ensemble d’ispirazione maschile, suit dall’eleganza rilassata sono il fil rouge che si snoda tra le collezioni. A cominciare dai completi sartoriali di Emporio Armani : materici e dall’allure décontracté.

Le giacche si alleggeriscono, si destrutturano e si allungano sul corpo, incontrando pantaloni ampi, fluidi e oversize. A fare la differenza sono soprattutto le superfici, alterate da acidature, tinture a freddo e lavorazioni che rendono il colore irregolare, mentre il lino riproduce a trompe-l’œil l’effetto di tessuti vissuti e usurati.

È un’eleganza classica e senza tempo quella che va in scena nella collezione Primavera/Estate 2027 di Tod’s. Un susseguirsi di capi e abbinamenti in cui, come da tradizione, si fa spazio la pelle, tra top a fascia e cropped che matchano con gonne gemelle. Capi traforati donano respiro alla figura, insieme a pantaloni classici morbidi che vanno a braccetto con canottiere dallo scollo a barchetta; spalline larghe, invece, regalano vibe più sporty, ma accompagnano anche miniabiti geometrici comodi e passepartout. Danzano passo dopo passo gli abiti fluidi corti: foulard bicolor creano silhouette impalpabili e poi si fanno jupe sotto magliette over, per contrasti di stile e materici super fashion.

I capispalla si indossano o si portano in spalla “just in case”, mentre trench che sembrano cuciti addosso aspettano le pioggia. Grande protagonista, infatti, il tayloring, vestito anche di vibe preppy. Tra maglioni ampi con scollo a V, camicie, gonne longuette, calzettoni e flat shoe sfila un’eleganza rilassata e sartoriale che fa scuola. Sul podio sempre lui, l’iconico mocassino, tra i simboli della casa di moda marchigiana. Tailleur classici si fanno largo tra maglioni Ivy league senza maniche, bermuda o pinocchietti, mentre maglie cadono su gonne con maxi pieghe e spacchi maliziosi. La palette colori non rinuncia al blu, al beige e al bianco, toccando anche il giallo sole, l’arancione, il rosso, il marrone e il nero. Il tocco in più? L’occhiale, da portare (anche) al collo. (Di Valeria Boraldi)

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