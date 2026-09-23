Settembre, tempo di layering: 4 idee per stratificare la camicia nel cambio stagione

Lo styling chiama in causa anche i jeans azzurri dalla gamba ampia, a cui abbinare mocassini neri. Un mood condiviso anche dallo street style scandinavo, dove la camicia a quadri nei toni del blu e burgundy viene lasciata aperta sulla T-shirt bianca e indossata con bermuda blu al ginocchio. Sì, infine, alla camicia a quadri verdi e bianchi sopra una maglietta immacolata e candida, il tutto abbinato a jeans blu dritti, cintura nera e sandali flat.

La prima regola del layering è anche la più semplice: partire da un capo basic che ben conosciamo, e quale se non proprio la T-shirt bianca? La combo con la camicia a quadri è infatti il punto di partenza perfetto per i look di settembre (soprattutto se il clima ci consente ancora di lasciare a casa giacche e cappotti leggeri). Spazio dunque alle camicie in tartan nei toni del rosso, verde e bianco, lasciate aperte sopra la T-shirt bianca.

Bianca , azzurra o a quadri, maschile oppure romantica , la camicia è la protagonista versatile e indiscussa del guardaroba Autunno 2026 . Si porta sotto un cardigan, sopra una T-shirt, con il dolcevita, sotto un gilet. E cambia completamente personalità a seconda di ciò che le si abbina. Lo dimostrano i migliori look street style paparazzati tra Copenhagen, Parigi, Milano, New York e Londra : le it-girl sanno perfettamente come lavorare sulla sovrapposizione dei capi con estrema nonchalance, mixando volumi, texture e colori con la giusta intenzione. La missione? Stupire senza eccedere. Vedere per credere queste 4 idee da cui prendere ispirazione subito.

Settembre, tempo di layering . Il guardaroba estivo resiste, ma i primi maglioncini leggeri fanno già capolino e vestirsi diventa, più che mai, una questione di stratificazioni furbe . È qui che entra in gioco l’arte – tutt’altro che casuale – di sovrapporre più capi costruendo look che funzionino tanto sul piano estetico quanto su quello pratico. Tra i must-have assoluti della stagione, chiaramente, non può non esserci la camicia.

Interessante anche l’abbinamento del dolcevita nero sotto una camicia denim dal languore grunge: a risaltare all’occhio non sono tanto pantaloni beige a vita alta, bensì le calze rosse: la conditio sine qua non per un effetto Wow. Dulcis in fundo , una versione più romantica e dal cuore 100% fashionista: la camicia bianca con colletto e maniche arricciate diventa il punto focale del look insieme alla gonna blu con maxi-pois bianchi. La maglia dolcevita è ton sur ton con la camicia, e risalta ancor di più grazie a un ulteriore layering: quello delle collane di perle, di dimensioni differenti.

È tra i trucchi di styling più interessanti della stagione: stratificare ad arte un morbido dolcevita proprio sotto la camicia . Per un look minimal chic l’idea è puntare sul contrasto cromatico del black&white: maglia dolcevita nera sotto una camicia bianca, pantaloni a vita alta, cintura e borsa in pelle, décolletées nere e occhiali da sole scuri. Una palette ridotta all'essenziale, certo, ma con proporzioni rigorose e precise.

3. Camicia + cardigan: la stratificazione dal cuore preppy-chic

A metà strada tra la formalità e la voglia di morbidezza e comfort, esiste l’incontro perfetto di due must-have moda Autunno 2026: camicia e cardigan. Parola di cool kids from NYC: è qui che nello street style abbiamo avvistato una combo di grande ispirazione. La camicia bianca dal colletto ampio viene indossata sotto un cardigan declinato nella nuance tabacco e con collo a revers. Sotto, una gonna midi in pelle rossa con spacco e una cintura nera a vita alta costruiscono un contrasto deciso per comunicare femminilità e self-confidence.

Più rilassato (e monocromatico) è invece il look in cui il cardigan in una fragrante tonalità cioccolato trova spazio sopra la camicia azzurra. Un accostamento cromatico decisamente chic, perfetto anche per le mise da ufficio. In ultimo, un’idea di styling che risuona come una coccola tutta da indossare: la camicia color champagne, in seta dalla finitura luminosa, fa del cardigan bianco panna il suo stretto alleato. E come non affidargli la vittoria definitiva, se la missione è proprio comunicare spensieratezza ed eleganza?