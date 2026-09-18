4 tendenze unghie per l'autunno da provare subito

Non solo il guardaroba, anche la manicure cambia a seconda della stagione. Così chi nei mesi passati ha puntato su colori vivaci ispirati alla frutta estiva e su nail art variopinte ora si ritrova ad aver voglia di tonalità mute, che ricordano proprio la natura autunnale. Per decidere quale smalto sfoggiare e orientarsi tra una miriade di trend virali, quanto destinati a esaurirsi in un istante, basta osservare passerelle e celebrities, trendsetter non solo in fatto di stile, ma anche di bellezza.

Guardando le mani di star e modelle in occasione di red carpet e défilé, si nota infatti che i toni neutri insieme con i rossi intensi sono i più apprezzati per completare il look. Alle soirée più importanti così come alle sfilate, l'aspetto delle mani è decisamente minimal: lo avevamo già notato in occasione degli scorsi Academy Awards, per esempio, quando la quasi totalità delle star aveva scelto unghie nude per accompagnare le sofisticate mise da gran sera. Anche la moda sembra seguire la stessa filosofia. Gli abiti sono i veri protagonisti, mentre trucco e nails sono molto understated, salvo rare eccezioni. Ecco qui sotto le 4 tendenze unghie da provare in vista della nuova stagione alle porte.

Intramontabile rosso

È di una tonalità che non passa mai di moda e torna puntuale ogni stagione, modulando però temperatura e intensità. I toni rosa e aranciati, dal corallo al fragola, perfetti per l'estate, quando arriva il freddo cedono il passo a nuance più deep e sofisticate, come il rubino. Colore sfoggiato, per esempio, da Penelope Cruz allo scorso festival di Cannes, mentre il fashion designer Willy Chavarria ha abbinato alle sue creazioni Autunno-Inverno 2026 a un sofisticato rosso lacca.