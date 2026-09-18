4 tendenze unghie per l'autunno da provare subito

Non solo il guardaroba, anche la manicure cambia a seconda della stagione. Così chi nei mesi passati ha puntato su colori vivaci ispirati alla frutta estiva e su nail art variopinte ora si ritrova ad aver voglia di tonalità mute, che ricordano proprio la natura autunnale. Per decidere quale smalto sfoggiare e orientarsi tra una miriade di trend virali, quanto destinati a esaurirsi in un istante, basta osservare passerelle e celebrities, trendsetter non solo in fatto di stile, ma anche di bellezza.
Guardando le mani di star e modelle in occasione di red carpet e défilé, si nota infatti che i toni neutri insieme con i rossi intensi sono i più apprezzati per completare il look. Alle soirée più importanti così come alle sfilate, l'aspetto delle mani è decisamente minimal: lo avevamo già notato in occasione degli scorsi Academy Awards, per esempio, quando la quasi totalità delle star aveva scelto unghie nude per accompagnare le sofisticate mise da gran sera. Anche la moda sembra seguire la stessa filosofia. Gli abiti sono i veri protagonisti, mentre trucco e nails sono molto understated, salvo rare eccezioni. Ecco qui sotto le 4 tendenze unghie da provare in vista della nuova stagione alle porte.
Intramontabile rosso
È di una tonalità che non passa mai di moda e torna puntuale ogni stagione, modulando però temperatura e intensità. I toni rosa e aranciati, dal corallo al fragola, perfetti per l'estate, quando arriva il freddo cedono il passo a nuance più deep e sofisticate, come il rubino. Colore sfoggiato, per esempio, da Penelope Cruz allo scorso festival di Cannes, mentre il fashion designer Willy Chavarria ha abbinato alle sue creazioni Autunno-Inverno 2026 a un sofisticato rosso lacca.
Da sinistra: Willy Chavarria FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Penelope Cruz - Credits Getty Images
Si tratta della sfumatura perfetta per chi, anche a fine estate, non rinuncia a un tocco di colore elegante e raffinato. Per replicarla si può optare per OPI, Vodka and Caviar e Manucurist, Red Cherry.
Da sinistra: Manucurist, Red Cherry; OPI, Vodka and Caviar - Courtesy Press Office
Chic nude
Dal rosa lattiginoso al beige, le shade naturali sono di grande tendenza. Danno alle mani un aspetto curato ed elegante e, in più, non risultano mai stonate qualunque cosa si indossi. Per un twist decisamente glam, basta ispirarsi a Zendaya alla prima di Spider-Man: Brand New Day a Los Angeles così come alla passerella di Julien McDonald, e puntare su unghie lunghe e dalla forma a mandorla, che donano un aspetto clean, sì, ma anche molto grintoso.
Da sinistra: Zendaya - Credits Getty Images; Julien McDonald FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Per ricreare questo nail look si può optare per Naj Oleari, Oleao Gel Nail Lacquer Rosa Ninfea e Dior, Dior Vernis Gris Nude Look.
Da sinistra: Dior, Dior Vernis Gris Nude Look; Naj Oleari, Oleo Gel Nail Lacquer Rosa Ninfea - Courtesy Press Office
Un tocco grigio-azzurro
Se le sfumature più cool di stagione ripescano dai grandi classici, dal rosa al rosso, non mancano le sorprese. Dalla passerella di Proenza Schouler al recente red carpet di Charlize Theron a New York, in occasione della prima di The Odyssey, è il celeste a dettare tendenza, specialmente quando è mescolato a una punta di grigio, che gli conferisce una sfumatura fredda ed elegante, che non stona nemmeno nelle occasioni più formali (come una prima hollywoodiana).
Per ottenere un effetto impeccabile si può optare per Essie, Bikini So Tiny e Hermès, Bleu Cyanée.
Dark cherry
A metà tra il ciliegia e il cioccolato, con una punta di nero, il dark cherry veste le mani con un tocco ricercato e sexy, da vere dark ladies. Per evitare l'effetto Crudelia De Mon, meglio abbinarlo a unghie corte e curatissime, come quelle di Lupita Nyong'o alla recente prima di The Odyssey a Londra, o quelle delle modelle sulla passerella della collezione d'Alta Moda firmata Manish Malhotra.
Da sinistra: Manish Malhotra FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Lupita Nyong'o - Credits Getty Images
Per dare forma a questa tinta si può optare per Clinique, Black Honey Nail Polish e Chanel, Le Vernis Rouge Noir.
Da sinistra: Chanel, Le Vernis Rouge Noir; Clinique, Black Honey Nail Polish - Courtesy Press Office