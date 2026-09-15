Non è la solita Spa: 9 luoghi di benessere sotterranei da scoprire  

Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA - Credits: Courtesy Press Office
Non solo accappatoio e infradito: per esplorare una Spa sotterranea bisogna anche avere voglia di scoprire e di riconnettersi con la terra. In Italia sono molte le sorgenti che dalla terra affiorano e sopra le quali sono nati stabilimenti termali in grado di regalare benessere fisico e psichico: alcune delle più belle Spa sottoterra d’Italia si trovano addirittura nei sotterranei di grandi o piccole città, da Assisi ai Sassi di Matera. All'estero, poi, ci sono delle chicche che renderanno il viaggio ancora più interessante, per portare a casa un racconto in più.
La più grande grotta termale naturale d'Europa (Monsummano Terme, Toscana)
È l'ottava meraviglia del mondo, nel cuore della terra: Grotta Giusti è la più grande grotta termale naturale d'Europa, una cavità millenaria, ancora intatta e spettacolare, che si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo del Grotta Giusti Thermal Spa Resort, con laghi termali, stalattiti e percorsi di floating. Un luogo unico suddiviso in tre aree: Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature comprese tra i 28°C e i 34°C.
Il vapore sprigionato in questa grotta possiede proprietà benefiche e terapeutiche. Qui c'è anche la possibilità di fare Spa Diving, un'immersione nel lago sotterraneo della grotta termale millenaria con l'assistenza di istruttori qualificati, ma solo per chi possiede un brevetto base: un modo per aumentare il contatto con la propria interiorità attraverso il controllo della respirazione in un ambiente davvero unico al mondo.
Grotta Giusti - Credits: Courtesy Press Office
La Spa sui resti di un anfiteatro romano (Assisi, Umbria)
Nel 2007, durante i lavori di restauro del monastero benedettino di Santa Caterina, venne trovato nei sotterranei qualcosa di inaspettato: pilastri in calcare, strutture murarie e ambienti risalenti al I secolo d.C. e II secolo a.C. Erani i resti di un anfiteatro e di un tempio sacro dedicato al culto delle acque della città romana di Asisium.
Resti integri, in ottimo stato, nel cuore di Assisi che sono diventati le terme sotterranee del NUN Assisi Relais & Roman Spa. Così, dove un tempo i romani celebravano il rito delle acque, oggi un percorso completo attraversa quattro sale: Tepidario, Caldario, Sudatorio, Frigidario, con temperatura dai 10-15° C a circa 60° C. Al percorso delle quattro sale si affiancano le vasche multi massaggio circondate dai resti romani e sale relax dove non c’è fretta di risalire e dove ogni profumo risveglia energie sopite. Qui, il lusso è fatto di storia e silenzio.
NUN Assisi Relais & Roman Spa - Credits: Courtesy Press Office
Il centro benessere nei Sassi patrimonio Unesco (Matera, Basilicata)
Scavata nei Sassi di Matera, con piscine e percorsi benessere all'interno di antiche cavità rupestri, c'è una Spa di circa 500 metri quadrati, recuperata dai locali ipogei risalenti al IX secolo. Il centro benessere di Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA sorge su un costone del rione Sasso Caveoso di Matera, parte del patrimonio UNESCO. Il vano grotta più grande ospitava vecchie cisterne recuperate e ora trasformate nella piscina bordo sfioro. Qui l’acqua ritorna dove è sempre stata, a ricordare le vecchie conche che erano dislocate lungo tutto il costone, prima funzionali alla quotidianità della vita degli abitanti della contrada da cui prende il nome, ora spazi di lusso dedicati al benessere.
Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA - Credits: Courtesy Press Office
I Bagni Vecchi lodati da Plinio il Vecchio (Bormio, Lombardia)
Citati già da Plinio il Vecchio e amati nei secoli, i Bagni Vecchi di Bormio sono il più antico stabilimento termale della zona, con oltre duemila anni di storia da raccontare. Arroccati sul versante del Monte Reit, a pochi chilometri dal centro di Bormio, i bagni QC Terme sono noti innanzitutto per la sorgente San Martino, un antico bagno termale scavato nella montagna, che rappresenta un esempio unico nell’arco alpino di grotta sudatoria con sauna naturale e terapeutica. Oltre a questo spazio, ci sono le piscine panoramiche affacciate sulla conca con vista sulla valle di Bormio e sulle montagne, e le vasche scavate nella roccia. Qui il relax si fonde con natura e storia, in un ambiente dal fascino senza tempo.
Bagni Vecchi di Bormio - Credits: Courtesy Press office
La Spa in grotta con cascata (San Giuliano Terme, Toscana)
Un piccolo passaggio scavato nella pietra secoli fa solo con la forza delle mani, con martello e scalpello, conduce a una vasca scolpita nella roccia che si riempie dell’acqua della fonte termale che scende da una piccola cascata. La Grotta dei Granduchi è una cavità termale naturale ricavata nella roccia e inserita all'interno del resort storico Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, un ambiente naturale caldo e umido che aiuta a regolare la pressione arteriosa e a eliminare le tossine. Un’esperienza rigenerante e detossinante grazie anche ai nuovi getti di vapore termale che stimolano fisiologicamente l’organismo, dando forma a un'esperienza prima di tutto sensoriale. Il benessere rigenerante dal cuore della terra.
Bagni di Pisa - Credits: Courtesy Press Office
Il bagno rupestre nelle caverne (Miskolctapolca, Ungheria)
Una delle terme in grotta più conosciute all'estero si trova in Ungheria, costruita attorno alla cavità naturale di Miskolctapolca. Le piscine termali del Miskolctapolca Cave Bath | Miskolc si sviluppano in un sistema naturale di caverne attraversate da acque calde termali curative. La Sala delle Terme unisce con armonia gli storici spazi della grotta a un'esperienza contemporanea, con le sue ampie vasche, l'acqua termale piacevolmente calda e le pareti di roccia naturale che creano una luce particolarissima. Qui l'atmosfera delle grotte naturali in pietra calcarea e l'acqua termale tra i 33 e i 35 °C si uniscono per rendere l'esperienza davvero indimenticabile.
Miskolc, Ungheria – 10 novembre 2013. Le terme nella grotta di Miskolctapolca, con acque termali calde, sono state realizzate all’interno di grotte naturali. Le persone camminano e nuotano in una sorta di canali naturali all’interno delle grotte, godendosi le calde acque terapeutiche - Credits: Getty Images
Spa in grotta sui resti di un monastero (Cappadocia, Turchia)
Unica Spa in grotta della Turchia, Argos Spa accoglie in un mondo di rituali silenziosi, dove pietra, vapore e quiete ristabiliscono un senso più profondo di equilibrio. La cave Spa è costruita all'interno dell'hotel Argos, sui resti di un monastero di duemila anni fa e di un antico villaggio diventato un luogo diffuso: dalla Cappella alle sale Bezirhane con soffitti a volta in pietra, alla Argos Spa, fino alla piscina esterna con vista panoramica sulla valle, aperta tutto l'anno con vista sulla valle. L'atmosfera suggestiva e raccolta delle camere ricavate nella roccia offre un'esperienza di totale relax, dove rituali senza tempo incontrano il benessere moderno, e si intrecciano in un patrimonio vivente, dove il passato incontra il presente.
Argos Spa - Credits: Courtesy Press Office
Grotte naturali di vapore termale (Glenwood Springs, Colorado, USA)
In Colorado c'è una Spa in cui i visitatori scendono una scalinata all'interno dell'edificio principale e, attraverso un corridoio in pietra, accedono alle grotte. Le Vapor Caves della Yampah Spa sono bagni di vapore naturali sotterranei alimentati da acqua terapeutica calda nella storica località termale montana di Glenwood Springs.
L'acqua minerale calda, naturale e non trattata, contiene 34 minerali e oligoelementi, e scorre sul pavimento delle grotte a una temperatura di circa 52°C, generando il vapore geotermico naturale. Lungo tre camere sotterranee comunicanti scavate nella roccia è possibile respirare il vapore naturale, mentre per le pause di raffreddamento c'è una sala dedicata o il vasto solarium al piano superiore. Per alleviare dolori e tensioni fisiche in una struttura attiva da ben 133 anni.
Vapor Caves della Yampah Spa - Credits: Courtesy Press Office
Miniera di sale a 100 metri di profondità (Wieliczka, Polonia)
In Polonia, c'è un centro wellness sotterraneo a oltre 100 metri di profondità, celebre per haloterapia e cure respiratorie. Il Centro di Cura della Miniera di Sale di Wieliczka nasce per offrire un effetto benefico sulle malattie respiratorie e sui disturbi di natura allergica, grazie all'aria salubre che influisce anche sull'umore.
Qui si organizzano per esempio sedute da 5 ore nel sottosuolo in un microclima terapeutico, sempre con assistenza medica fornita da personale sanitario, che comprendono esercizi di respirazione o di riabilitazione generale con elementi di aerobica, educazione sanitaria e attrezzature, tra cui cyclette, ellittiche, stepper, macchine multifunzione e tapis roulant. Non solo chi soffre di patologie respiratorie: chiunque può godere delle proprietà di queste terme sotterranee nel sud della Polonia, per ripulire bronchi e polmoni e per ritrovare il proprio equilibrio.
Centro di Cura della Miniera di Sale di Wieliczka - Credits: Courtesy Press Office