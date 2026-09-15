Non è la solita Spa: 9 luoghi di benessere sotterranei da scoprire  

Non solo accappatoio e infradito: per esplorare una Spa sotterranea bisogna anche avere voglia di scoprire e di riconnettersi con la terra. In Italia sono molte le sorgenti che dalla terra affiorano e sopra le quali sono nati stabilimenti termali in grado di regalare benessere fisico e psichico: alcune delle più belle Spa sottoterra d’Italia si trovano addirittura nei sotterranei di grandi o piccole città, da Assisi ai Sassi di Matera. All'estero, poi, ci sono delle chicche che renderanno il viaggio ancora più interessante, per portare a casa un racconto in più.

La più grande grotta termale naturale d'Europa (Monsummano Terme, Toscana)

È l'ottava meraviglia del mondo, nel cuore della terra: Grotta Giusti è la più grande grotta termale naturale d'Europa, una cavità millenaria, ancora intatta e spettacolare, che si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo del Grotta Giusti Thermal Spa Resort, con laghi termali, stalattiti e percorsi di floating. Un luogo unico suddiviso in tre aree: Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature comprese tra i 28°C e i 34°C.

Il vapore sprigionato in questa grotta possiede proprietà benefiche e terapeutiche. Qui c'è anche la possibilità di fare Spa Diving, un'immersione nel lago sotterraneo della grotta termale millenaria con l'assistenza di istruttori qualificati, ma solo per chi possiede un brevetto base: un modo per aumentare il contatto con la propria interiorità attraverso il controllo della respirazione in un ambiente davvero unico al mondo.