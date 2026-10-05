Tendenza giacche in suede, i modelli must-have della moda Autunno 2026 tra blazer, giubbotti e mini jacket

fashion 05 ottobre 2026

Di giorno e di sera, le giacche scamosciate sono il passepartout con cui completare i look più belli di stagione

Di Valeria Boraldi

TIME, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Di giorno o di sera, le giacche in suede si confermano tra i capispalla protagonisti della moda Autunno 2026. Un vero passepartout che si declina in una varietà di modelli tra cui è difficile scegliere. Corte, medie o lunghe, non importa: ciò che conta è che siano giacche scamosciate, ovvero i capispalla ideali sia su look classy & casual sia su mise eleganti e sofisticate. Per lasciarvi ispirare dai must-have di stagione e scoprire le idee di styling per indossarle, ecco le giacche di suede più belle selezionate per voi sulle passerelle delle collezioni moda Autunno/Inverno 2026-2027. Il blazer sciancrato di suede

Sfilate FW26: da sinistra Hermès; Tom Ford; Ermanno Scervino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dopo anni di oversize, il blazer stretto che segue le forma del corpo sta facendo il suo grande ritorno ed è protagonista dell’armadio autunnale 2026. Come quello di Hermès, attillato e dalla cerniera irregolare che dal décolleté vira sul lato seguendo la linea sinuosa di una sella, super vivace abbinato a una gonna midi gemella. Ad evidenziare il punto vita una cintura in pelle testa di moro. Rosso fiammante, invece, il blazer multitasche di Tom Ford dal colletto alla coreana, che fa coppia con una longuette skirt in palette. Anche in questo caso la cintura segna il punto vita e accosta la giacca al corpo, smorzando la linea dritta del modello in stile sahariana. La giacca sciancrata di Ermanno Scervino è un vero passepartout: liscia e “pulita” si indossa anche a fior di pelle con pantaloni in completo, mentre la scollatura profonda esalta la silhouette insieme alla chiusura monopetto. Bomber scamosciati

Sfilate FW26: da sinistra Chanel; Time; Moschino - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Facile e spensierato, perfetto per i look più diversi, dona un quid casual alle mise più eleganti. È il bomber, la giacca che si ispira all’abbigliamento degli aviatori e che nel tempo si è imposta anche tra i capispalla in suede. Da Chanel è rosa con colletto e bottoni gioiello e si porta sopra una camicia scura e una gonna burgundy svasata, per una combo chic e rilassata. Modello casual e dal piglio maschile per Time: un giubbotto color tabacco a collo alto da indossare su gonna in pelle e cuissardes oversize in camoscio. Sembra quasi una track jacket, invece, il bomber in suede cioccolato di Moschino: si porta con le maniche “su”, abbinato a maglioncino colorato, midi skirt e stivali, per un outfit in cui vincono le tonalità desertiche. Tre look da sfoggiare all day long. The suede mini jacket

Sfilate FW26: da sinistra Balmain; Altuzarra; Sirivannari - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chi ama suede e tagli cropped può scegliere le mini giacche scamosciate, ognuna adatta a un’occasione specifica. C’è il modello verdone scuro di Balmain, dalle spalle arrotondate e con chiusura frontale di sbieco, ideale per smorzare look scuri super fancy da night life, in cui i pantaloni si portano con le staffe. Per Altuzarra c’è, invece, un giubbino ocra dai bottoni metallici a contrasto, allacciato e stretto su un dolcevita bianco e una gonna plaid che movimenta l’ensemble, mentre gli stivali neri definiscono una mise da Signora del West. Per le serate glamour, ecco che Sirivannavari appoggia su long dress a sirena verdi e brillanti mini blazer strutturati dalle spalle appuntite, per capispalla scultorei da red carpet. Giacconi in suede

Sfilate FW26: da sinistra Max Mara; Polo Ralph Lauren; Simon Cracker - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono un vero feticcio i giacconi di suede che cadono sui fianchi o scendono fino a metà coscia: se poi hanno anche le frange il tocco di stile è assicurato. Da Max Mara è color tortora, senza colletto né revers e con profili senza cuciture: la quintessenza del minimal, in match perfetto con stivali alti grigio scuro. Sembra invece rubato dal guardaroba di un cowboy il giubbotto tabacco con frange e ricami floreali colorati di Polo Ralph Lauren: alleato cool di tutti i daily look autunnali. Ci si sposta verso le sfumature del cognac con il modello di Simon Cracker dal finto effetto trasandato, grazie a macchie di vernice che rendono l’ensemble ancora più urban: perfetto su t-shirt bianche stampate e gonne vivaci. Tre look da giorno super cool. Capispalla longuette