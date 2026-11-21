entertainment 21 novembre 2026

Da figlia d'arte a fondatrice di Rhode: come Hailey Bieber ha trasformato stile e notorietà in un'impresa da un miliardo di dollari

Di Giuditta Avellina

Nel gennaio del 2023 Hailey Bieber uscì per le strade di Los Angeles con una minuscola T-shirt bianca sulla quale campeggiavano due parole: Nepo Baby. Hollywood discuteva dei privilegi dei figli d'arte e lei, figlia dell'attore Stephen Baldwin e moglie di Justin Bieber, aveva scelto di rispondere con una maglietta. Un gesto ironico, forse provocatorio, che oggi, mentre lei compie trent'anni, si presta a una rilettura.

Hailey Bieber viene avvistata il 6 gennaio 2023 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images

Perché nel frattempo Hailey ha fatto qualcosa di più interessante che diventare famosa: ha imparato a guadagnare dalla propria influenza. Rhode, il marchio beauty fondato nel 2022 insieme con Michael D. Ratner e Lauren Ratner, è stato acquisito nell'agosto 2025 da e.l.f. Beauty con un accordo dal valore potenziale di un miliardo di dollari. Non significa che Hailey abbia incassato personalmente quella cifra, ma che il gusto di una ragazza cresciuta sotto i riflettori è diventato un'attività dal notevole peso economico.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Hailey, icona della clean girl aesthetic La sua intuizione è stata rendere desiderabile qualcosa che sembrava già appartenere a tutte: la bellezza naturale. Pelle luminosa, labbra lucide, capelli raccolti, blazer maschili, canotte bianche e jeans impeccabili. La clean girl aesthetic, di cui è diventata uno dei volti più riconoscibili, promette un'eleganza senza sforzo, salvo richiedere una discreta quantità di prodotti per ottenerla. Persino la custodia del telefono con il lip gloss incorporato è diventata un accessorio da esibire. Come a dire: il cosmetico entra nel guardaroba e il guardaroba diventa pubblicità.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Hailey Bieber

Lo scorso 18 novembre, al DealBook Summit del New York Times, Hailey ha offerto un'altra dimostrazione della precisione con cui costruisce la propria immagine. Per parlare della sua esperienza imprenditoriale ha scelto una giacca Yohji Yamamoto della primavera 1998 e una gonna chiara, riprendendo un celebre look di Carolyn Bessette-Kennedy. Un riferimento interessante, non soltanto estetico. Carolyn aveva lavorato per Calvin Klein prima di sposare John F. Kennedy Jr. e diventare, suo malgrado, un'icona di stile. Anche lei era stata osservata attraverso la fama del marito, pur possedendo un gusto riconoscibilissimo. Ma se l'eleganza di Carolyn sopravvive nelle fotografie, quella di Hailey ha trovato anche una traduzione commerciale. A rendere la scena ancora più curiosa c'era Justin Bieber, seduto in platea ad ascoltarla. Per anni i fotografi hanno inseguito lui e immortalato lei al suo fianco. Stavolta era il contrario. E anche i rispettivi guardaroba sembravano raccontarlo: Hailey rigorosa nel suo completo d'archivio, Justin fedele a un'eleganza decisamente più disinvolta. Un'immagine quasi domestica... se non fosse che si trattava di uno degli appuntamenti economici più osservati di New York!

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Justin Bieber

Perché Rhode funziona D'altra parte, negli ultimi anni è cambiato anche il mestiere della it girl. Un tempo bastavano gli abiti giusti, le feste esclusive e qualche fotografia rubata. Oggi le ragazze più influenti vogliono possedere una parte di ciò che contribuiscono a rendere desiderabile. Rihanna con Fenty Beauty e Selena Gomez con Rare Beauty hanno aperto la strada a un modello in cui la celebrità diventa imprenditrice. Hailey ha scelto una strada meno spettacolare, fondata su un'estetica quotidiana e immediatamente riconoscibile. La ragazza pulita, quasi una di noi che non vende l'eccezionalità, ma la possibilità di assomigliarle.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Hailey Bieber; Fenti Beauty; Rare Beauty

Naturalmente, sarebbe ingenuo raccontarla come una ragazza partita da zero. Il cognome Baldwin, il matrimonio con una popstar, le frequentazioni e i milioni di follower le hanno garantito un vantaggio enorme. E Rhode è il lavoro di un'intera squadra, non di una sola persona. Ma in un mercato saturo di cosmetici firmati dalle celebrità, la notorietà non basta a spiegare perché un marchio funzioni. Hailey ha dimostrato di conoscere bene il proprio pubblico e, soprattutto, di sapere che cosa vendergli. Per i trent'anni ha persino allargato il raggio d'azione di Rhode alla moda. La capsule Birthday Chapter 30 comprende il primo capo d'abbigliamento del marchio, una giacca a vento reversibile blu navy e grigia. Niente abiti da red carpet o improbabili collezioni couture, ma un oggetto pratico, perfettamente coerente con quell'idea di lusso quotidiano che ha contribuito a diffondere.

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Rhode