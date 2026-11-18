Un adulto rispettabile può comprare un orologio complicato, un’automobile superflua o una poltrona sulla quale nessuno osa sedersi: le sue scelte verranno chiamate passioni. Se però si incanta davanti a una trottola, la parola diventa capriccio. Il gioco soffre di una curiosa discriminazione anagrafica. In realtà non abbandona quasi nessuno; cambia abito, materiali e, molto spesso, prezzo.
Ecco perché, fra i regali di Natale, i giochi per adulti meritano un posto d’onore. Rompicapi d’autore, modellini da collezione, scacchi che sembrano sculture e giocattoli meccanici capaci di conquistare anche i più compassati. Piccole meraviglie che restituiscono al divertimento una dignità spesso riservata a occupazioni assai meno piacevoli.
Il calendario, però, ha il suo Point Break. Cade intorno al 18 dicembre, quando manca solo una settimana a Natale e si coltiva ancora l'illusione di avere tutto il tempo del mondo. In realtà, le edizioni limitate hanno già trovato proprietario, gli oggetti più desiderabili sono esauriti e la scelta rischia di trasformarsi in un esercizio di rassegnazione. Il regalo finisce per raccontare più la fretta di chi lo ha comprato che la personalità di chi lo riceverà. La soluzione sarebbe chiudere la partita prima che novembre finisca, in piena Holiday season. Un gesto di previdenza, di buon gusto e, probabilmente, anche di cortesia nei confronti del proprio cortisolo.
La meraviglia fra le dita
La Spinning Ober di Armin Kolb appartiene a quella famiglia di oggetti che sembrano avere un passato aristocratico. È una trottola tedesca lavorata a mano: un traforo d’osso avvolge l’anima d’ottone, fra dettagli di legno esotico. Per farla girare basta il gesto imparato all’asilo.
Feel Flux ha un’aria più scientifica e un comportamento assai poco ragionevole. Una sfera magnetica attraversa un tubo di rame e rallenta, come se la gravità fosse diventata improvvisamente educata. Il segreto è la legge di Lenz: le correnti elettriche indotte nel metallo si oppongono alla caduta del magnete. Nessuna batteria. La fisica, quando vuole, conosce il senso dello spettacolo.
Anche MetMo Helico MK3 prende in prestito una tecnologia seria per dedicarla a un’occupazione deliziosamente inutile. Due ingranaggi a doppia elica, lavorati con precisione e uniti dall’azione di magneti al neodimio, ruotano e oscillano fra le dita. Dall’ottone al titanio, sembra un pezzo di laboratorio finito su una scrivania.
Da sinistra: Feel Flux; MetMo Helico MK3; Spinning Ober di Armin Kolb
Nel Recombinator Marble Puzzle la sfida è più domestica: biglie di quattro colori devono tornare nelle rispettive scanalature. Si ruota la struttura di legno e la soluzione apparentemente ovvia svanisce. Un rompicapo che pratica l’antica arte di far perdere la pazienza con grande eleganza.
La Karakuri Evolved Secret Box, arrivata dal Giappone, preferisce il silenzio. Otto centimetri di legni pregiati racchiudono un vano segreto, accessibile soltanto dopo aver compreso un meccanismo che reinventa le tradizionali scatole a incastro. La versione CH-19 è riservata al Karakuri Club. Persino il diritto di tentare l’apertura, qui, ha una sua esclusività.
All’estremo opposto del listino, c’è l’Hanayama Huzzle Cast H&H: due lettere H di metallo intrecciate, concepite dall’olandese Oskar van Deventer. Sembrano gemelle, ma le differenze bastano a rendere complicata la separazione e ancora più insidiosa la ricomposizione. Difficoltà cinque su sei. La frustrazione, almeno, è democratica.
Da sinistra: Karakuri Evolved Secret Box; Hanayama Huzzle Cast H&H; Recombinator Marble Puzzle
Il salotto si mette a giocare
Il calcio-balilla ha fatto carriera. Intervallo di Teckell è ormai un tavolino da salotto in noce Canaletto, con curve levigate, dettagli cromati e vetro temperato. Convive con tappeti preziosi, finché una mano non afferra un’asta e il dopocena perde la sua compostezza.
Della stessa maison è Stratego White, una scacchiera dalla base in marmo bianco di Calacatta, protetta dal vetro e dotata di piani metallici intercambiabili. Scacchi, dama, ludo, backgammon e xiangqi si alternano sulla medesima superficie; i pezzi degli scacchi sono in vetro borosilicato, con dettagli dorati e cromati. Pesa 27 chilogrammi: un’eventuale sconfitta andrà sopportata con dignità.
Da sinistra: Intervallo di Teckell; Stratego White
Con You and Me Monochrome, lo studio Antoni Pallejà Office ha trasformato il ping-pong in arredamento. RS Barcelona lo propone in 21 colori, con struttura d’acciaio e piano in alluminio. Rimossa la rete, riposta con racchette e palline in un cassetto, il tavolo è pronto per una cena.
You and Me Monochrome, Antoni Pallejà Office
Larusmiani risponde con il Backgammon in fibra di carbonio. Sotto il rivestimento tecnico si nasconde una struttura di legno di sicomoro; all’interno, pelle di vitello a concia vegetale lavorata da artigiani fiorentini. La fibra di carbonio, familiare ai circuiti automobilistici, si scopre una vocazione per i giochi antichi. E per una serata di carte? Le Venezia in oro, sempre di Larusmiani, sono 52 carte placcate in oro e rifinite a mano. Mescolarle richiede distinzione; perdere a poker potrebbe sembrare la spesa minore.
Da sinistra: Larusmiani, Backgammon in fibra di carbonio; Venezia in oro
Piccole macchine, grandi passioni
La Playforever Malibu Lucas è una piccola monoposto blu e gialla, con il muso lungo e la grazia delle auto da corsa degli anni Trenta. Misura 13,8 centimetri e ha ruote in gomma. Su una scrivania adulta può diventare un soprammobile molto più allegro di un fermacarte.
Il motore boxer Porsche 911 di Franzis invita invece a scoprire il contenuto del cofano. Il kit riproduce in materiale trasparente il sei cilindri del 1966, con meccanismi mobili e un modulo che ne simula il rombo. Circa tre ore di montaggio e un libro realizzato con il Museo Porsche: un corso di meccanica senza bisogno di sporcare il garage.
Da sinistra: Playforever Malibu Lucas; motore boxer Porsche 911 di Franzis
La Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition di Pocher domanda una dedizione superiore. Oltre 700 componenti, scala 1:4, sterzo, sospensioni e catena funzionanti. Una volta terminata, supera il mezzo metro e pesa cinque chili. Il risultato ha la presenza scenica di una moto vera e il vantaggio di non consumare pneumatici.
Per i viaggiatori sedentari c’è la Trix 25853, riproduzione in scala H0 di un’elettromotrice tedesca ET 85 con carrozza pilota. Il convoglio, lungo 46,8 centimetri, possiede luci, suoni e decoder digitale. I ritardi ferroviari, su questo plastico, dipendono esclusivamente dal proprietario.
Infine, il futuro si presenta con quattro zampe e nessuna intenzione di abbaiare al postino. Unitree Go2 Air è un cane robot lungo 70 centimetri e pesante circa 15 chili: cammina, rileva ostacoli attraverso i sensori e si comanda con un’applicazione.
Da sinistra: Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition di Pocher; Unitree Go2 Air; Trix 25853