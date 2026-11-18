Un adulto rispettabile può comprare un orologio complicato, un’automobile superflua o una poltrona sulla quale nessuno osa sedersi: le sue scelte verranno chiamate passioni. Se però si incanta davanti a una trottola, la parola diventa capriccio. Il gioco soffre di una curiosa discriminazione anagrafica. In realtà non abbandona quasi nessuno; cambia abito, materiali e, molto spesso, prezzo.

Ecco perché, fra i regali di Natale, i giochi per adulti meritano un posto d’onore. Rompicapi d’autore, modellini da collezione, scacchi che sembrano sculture e giocattoli meccanici capaci di conquistare anche i più compassati. Piccole meraviglie che restituiscono al divertimento una dignità spesso riservata a occupazioni assai meno piacevoli.

Il calendario, però, ha il suo Point Break. Cade intorno al 18 dicembre, quando manca solo una settimana a Natale e si coltiva ancora l'illusione di avere tutto il tempo del mondo. In realtà, le edizioni limitate hanno già trovato proprietario, gli oggetti più desiderabili sono esauriti e la scelta rischia di trasformarsi in un esercizio di rassegnazione. Il regalo finisce per raccontare più la fretta di chi lo ha comprato che la personalità di chi lo riceverà. La soluzione sarebbe chiudere la partita prima che novembre finisca, in piena Holiday season. Un gesto di previdenza, di buon gusto e, probabilmente, anche di cortesia nei confronti del proprio cortisolo.

La meraviglia fra le dita

La Spinning Ober di Armin Kolb appartiene a quella famiglia di oggetti che sembrano avere un passato aristocratico. È una trottola tedesca lavorata a mano: un traforo d’osso avvolge l’anima d’ottone, fra dettagli di legno esotico. Per farla girare basta il gesto imparato all’asilo.

Feel Flux ha un’aria più scientifica e un comportamento assai poco ragionevole. Una sfera magnetica attraversa un tubo di rame e rallenta, come se la gravità fosse diventata improvvisamente educata. Il segreto è la legge di Lenz: le correnti elettriche indotte nel metallo si oppongono alla caduta del magnete. Nessuna batteria. La fisica, quando vuole, conosce il senso dello spettacolo.

Anche MetMo Helico MK3 prende in prestito una tecnologia seria per dedicarla a un’occupazione deliziosamente inutile. Due ingranaggi a doppia elica, lavorati con precisione e uniti dall’azione di magneti al neodimio, ruotano e oscillano fra le dita. Dall’ottone al titanio, sembra un pezzo di laboratorio finito su una scrivania.