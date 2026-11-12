Il grande fascino dei luoghi abbandonati (e inquietanti) e le app per trovarli

C'è un fascino inspiegabile che si percepisce entrando in un luogo abbandonato. Oggetti rimasti fermi nello stesso punto per anni; stanze dalle pareti scrostate che mantengono il ricordo di chi le ha attraversate; il segno di un passaggio recente, la scritta di un writer. Alcuni spazi sono noti, fotografati spesso dai passanti e dai turisti, molti altri nascosti. Il bello è vederli da fuori, ammirare il loro fascino decadente, ma anche esplorarli.
Da qui è nato il fenomeno denominato Urbex (urban exploration), la pratica di documentare luoghi abbandonati o borghi in declino, con un approccio narrativo e fotografico. Nell’ultimo decennio in Italia è passato da nicchia a fenomeno culturale, spinto da social, blog e mappe collaborative che hanno reso più semplice scoprire e raccontare questi spazi, anche con una forte attenzione a etica e sicurezza (non forzare ingressi, non vandalizzare, non diffondere coordinate sensibili). Così, sono nate applicazioni e piattaforme ad hoc per gli appassionati pronti per partire alla scoperta, nella propria città oppure durante i viaggi.
L'esplorazione urbana diventa condivisione
Così su queste piattaforme si possono trovare ex ospedali, colonie o manicomi con alle spalle una storia, edifici ferroviari e stazioni minori con depositi o caselli in disuso, fabbriche e capannoni industriali dismessi - spesso i più grandi e facili da individuare tramite immagini satellitari - o ancora ville e residenze nobiliari abbandonate che a volte custodiscono ancora vecchi mobili, archivi o oggetti personali.
Luoghi come questi si trovano il più delle volte in proprietà private, dunque l'ingresso non è sempre autorizzato, e spesso presentano rischi strutturali o pericoli per la sicurezza. Il confine tra ciò che si può e ciò che non si può fare è molto sottile: le app più serie si limitano a sovrapporre le mappe satellitari alle coordinate GPS, e a pubblicare foto e mappature di un immobile dall'esterno, in modo che non sia palese il superamento dei confini fisici.
La riscoperta di questi luoghi diventa speleologia urbana, capace di riportare alla luce ciò che l’incuria, il degrado e il tempo sono riusciti a nascondere per decenni. E l'esplorazione urbana diventa anche documentazione e condivisione: i profili social e le app sono oggi davvero moltissime. In Italia, Ascosi Lasciti è il primo portale dedicato all'urbex nato per documentare e riscoprire luoghi abbandonati, architetture dismesse, città fantasma, ruderi, relitti e sotterranei. "Ascosi" significa nascosti, mentre i "lasciti" sono ciò che rimane del passato; queste due parole insieme descrivono i "doni nascosti" lasciati da civiltà, industrie o comunità del passato.
Il progetto, nato nel 2010, nel 2020 si è evoluto in un'Associazione Culturale ufficiale con l'obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio territoriale e architettonico dismesso. Il team, composto da fotografi, giornalisti, storici e architetti, pubblica reportage, storie, foto e video di luoghi dimenticati, mantenendo il riserbo sulle esatte coordinate geografiche per proteggere i siti dal vandalismo. E c'è una sezione dedicata ai parchi giochi abbandonati in tutto il mondo. Così si scopre che in Giappone c'è Kejonuma Leisure Land, un parco divertimenti fantasma tra i più iconici del Paese, nato alla fine degli Anni ’70 e chiuso dopo il crollo economico dei ’90, oggi una meta leggendaria per l’esplorazione urbana. Tra giostre arrugginite e natura che avanza, questo luogo racconta una storia di sogni, declino e memoria.
Parco giochi abbandonato in Giappone - Credits: Ascosi Lasciti
Dando uno sguardo fuori dall'Italia, Abandoned World – Urbex è una delle piattaforme di riferimento dedicate all'esplorazione urbana, con una mappa che conta 250.000 luoghi abbandonati in tutto il mondo, street view, chat e modalità stealth, il software che opera riducendo al minimo tracciabilità e visibilità. Si parte con il feed principale in cui vengono postate dagli utenti le foto delle proprie scoperte: un bunker in Repubblica Ceca nascosto tra le foglie autunnali, una casa di cura abbandonata in Gran Bretagna, un vecchio peschereccio arenato nelle acque di Cipro.
Si può parlare con gli altri utenti: chi è stato sul posto indica come raggiungerlo, se in macchina o a piedi, il livello di difficoltà e i dettagli da conoscere, per esempio l'illuminazione di sera e i punti di accesso nascosti, e poi può aggiungere delle foto al feed. Per dare il via alla scoperta.
Ex casa di cura in Gran Bretagna - Credits: Abandoned World - Urbex
Le antiche radici dell'Urbex
Le fotografie condivise oggi su piattaforme come queste sono spesso bellissime, quella bellezza malinconica che restituisce l'idea di abbandono. Ma quello che sembrerebbe essere un fenomeno contemporaneo, in realtà ha radici antiche. Le prime gesta di esplorazione urbana vengono fatte risalire alla figura di Philibert Aspairt, che nel 1793 si avventurò nelle catacombe di Parigi. Quest'uomo quasi leggendario, dopo essersi perso nelle intricate gallerie sotterranee, morì e venne ritrovato solo undici anni dopo.
La storia della sua esplorazione rende l'idea del valore storico dell'Urbex. Particolarmente attento a questo aspetto è Urbex Legends, che, oltre a promuovere un approccio rispettoso alla documentazione del patrimonio dimenticato, invitando gli iscritti a seguire le regole etiche fondamentali dell'Urbex - non vandalizzare, non forzare gli ingressi e preservare l'integrità dei luoghi visitati - aggiunge spesso dettagli storici legati a quei luoghi, per condividere il valore storico e soprattutto culturale di quegli spazi.
William Livingstone House, Detroit, Stati Uniti - Credits: Urbex Legends
Poi nel tempo l'Urbex si è evoluto, non solo come scoperta condivisa, ma anche in un approccio gaming. Così sono nate piattaforme che si configurano come fossero un gioco: gli utenti possono guadagnare punti contribuendo con nuove informazioni, foto o aggiornamenti sullo stato dei luoghi, e i punti accumulati possono poi essere usati per sbloccare le coordinate di altre destinazioni.
UrbexVault, per esempio, conta oltre 20.000 luoghi abbandonati verificati, con una mappa interattiva per scoprire migliaia di punti di interesse in oltre 50 Paesi (inclusa l'Italia, che conta più di 1.300 luoghi censiti), fornendo coordinate geografiche esatte per pianificare le visite. Che sia un gioco o una passione, però, l’Urbex è come "protetto” da un vero e proprio codice etico: chi fa esplorazione urbana segue regole non scritte votate al buon senso, alla sicurezza e alla preservazione. Gli urbexers sono spettatori silenziosi, attenti e rispettosi.
William Livingstone House, Detroit, Stati Uniti - Credits: Urbex Legends
Il fascino oscuro dei luoghi inquietanti
Oltre all'emozione di varcare la soglia di un corridoio dimenticato, di una fabbrica in rovina o di un ospedale invaso dalla vegetazione, ci sono i luoghi con una dose in più mistero, se non addirittura inquietanti. Atlas obscura è una delle app più note che raggruppa tutte le curiosità raccolte dagli utenti in giro per il mondo: meraviglie nascoste, curiosità storiche e posti fuori dai circuiti turistici tradizionali. Nella pagina principale c'è la sezione Place of the day, dove, per esempio, si può trovare una Window rock del lago pleistocenico Bonneville, nello Utah.
Poi dalla mappa/planisfero si sceglie il Paese da scoprire. Ma esplorando l'applicazione si scopre anche una sezione dedicata ai luoghi che hanno una relazione con l'aldilà: si chiama Death&Afterlife e a sua volta contiene delle sottosezioni dedicate a cimiteri, cripte, musei della storia della medicina che espongono anche ossa umane, o vecchie cliniche dove si curava la tubercolosi, fino agli ossari e agli altri memento mori.
William Livingstone House, Detroit, Stati Uniti - Credits: Urbex Legends
Haunted Places Near Me è invece dedicata a chi cerca proprio storie di fantasmi, ospedali abbandonati, dimore storiche legate a leggende locali spaventose. Così l'obiettivo dichiarato è quello di scoprire le case infestate di tutto il mondo (circa 2700 solo negli Stati Uniti) e città fantasma. Gli appassionati hanno qui la possibilità di suggerire o richiedere l'aggiunta di nuovi posti, condividere foto reali e leggende locali.
Germania, Austria e Svizzera sono Paesi che hanno nei secoli tramandato leggende e storie di processi alle streghe. Per esplorare in particolare questo territorio, si può usare la mappa interattiva di LostPlace.Club. Non solo il Castello di Frankenstein vicino a Francoforte, o quello di Moosham, considerato uno dei più oscuri d'Europa. Con oltre 150.000 utenti registrati, l'app raccoglie circa 18.000 luoghi abbandonati, con filtri per categoria, vista satellitare e ottimizzazione dei percorsi. Un percorso da condividere con la community sempre attiva. Per vivere un'esperienza condivisa e davvero "oscura".
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