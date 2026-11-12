Il grande fascino dei luoghi abbandonati (e inquietanti) e le app per trovarli

C'è un fascino inspiegabile che si percepisce entrando in un luogo abbandonato. Oggetti rimasti fermi nello stesso punto per anni; stanze dalle pareti scrostate che mantengono il ricordo di chi le ha attraversate; il segno di un passaggio recente, la scritta di un writer. Alcuni spazi sono noti, fotografati spesso dai passanti e dai turisti, molti altri nascosti. Il bello è vederli da fuori, ammirare il loro fascino decadente, ma anche esplorarli.

Da qui è nato il fenomeno denominato Urbex (urban exploration), la pratica di documentare luoghi abbandonati o borghi in declino, con un approccio narrativo e fotografico. Nell’ultimo decennio in Italia è passato da nicchia a fenomeno culturale, spinto da social, blog e mappe collaborative che hanno reso più semplice scoprire e raccontare questi spazi, anche con una forte attenzione a etica e sicurezza (non forzare ingressi, non vandalizzare, non diffondere coordinate sensibili). Così, sono nate applicazioni e piattaforme ad hoc per gli appassionati pronti per partire alla scoperta, nella propria città oppure durante i viaggi.

L'esplorazione urbana diventa condivisione

Così su queste piattaforme si possono trovare ex ospedali, colonie o manicomi con alle spalle una storia, edifici ferroviari e stazioni minori con depositi o caselli in disuso, fabbriche e capannoni industriali dismessi - spesso i più grandi e facili da individuare tramite immagini satellitari - o ancora ville e residenze nobiliari abbandonate che a volte custodiscono ancora vecchi mobili, archivi o oggetti personali.

Luoghi come questi si trovano il più delle volte in proprietà private, dunque l'ingresso non è sempre autorizzato, e spesso presentano rischi strutturali o pericoli per la sicurezza. Il confine tra ciò che si può e ciò che non si può fare è molto sottile: le app più serie si limitano a sovrapporre le mappe satellitari alle coordinate GPS, e a pubblicare foto e mappature di un immobile dall'esterno, in modo che non sia palese il superamento dei confini fisici.