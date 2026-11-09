Isole private in vendita: 6 paradisi da chiamare casa

lifestyle 09 novembre 2026

Dalle vigne degli Swarovski alle fortezze veneziane, sei isole in vendita nel 2026. Con qualche sorpresa su ciò che si può davvero comprare

Di Matteo Dall'Ava

Isola delle Femmine - Courtesy Romolini Immobiliare

C’è chi sogna una villa con piscina, chi preferisce un fortino napoleonico e chi considera un privilegio lasciare tutto com’è. Quando si parla di isole private in vendita in Italia, la tentazione è antica: un pezzo di terra circondato dall’acqua, possibilmente senza vicini. Un luogo in cui rifugiarsi lontano da tutto. Dove ricaricarsi e farsi ispirare dalla natura potendosi sentire a casa. Certo, c'è il risvolto della medaglia fatto di permessi e costi di manutenzione. Ma l'importante è poter sognare. Ecco 6 isole private in vendita in Italia, più qualche consiglio extra. Santa Cristina, l'isola degli Swarovski dove cresce anche il vino Il lampadario di cristallo, in fondo, era quasi inevitabile. Santa Cristina, nella laguna nord di Venezia, è appartenuta a Gernot Langes-Swarovski, discendente della famiglia che ha fatto brillare il cristallo in tutto il mondo. L'imprenditore la comprò nel 1986 e ne fece una tenuta di 29 ettari, con vigneti, frutteti e apiari per il miele di barena. Oggi è proposta a 24 milioni di euro. La villa conta nove camere; ci sono una cappella, spazi dedicati allo yoga, approdi privati e una piscina riscaldata ad acqua salata. Qui il lusso è scegliere se cominciare la giornata con un tuffo o tra i filari.

Courtesy Filippo Molena/Venice Sothebys International Realty

Isola delle Femmine, il lusso di non toccare niente A poche centinaia di metri dalla costa palermitana, quasi quattordici ettari con una torre in rovina, scogliere e uccelli migratori vengono offerti a 1,65 milioni di euro. Il dettaglio decisivo è un altro: l'Isola delle Femmine è una riserva naturale gestita dalla Lipu, interamente classificata come zona A. Le visite seguono regole legate anche alla nidificazione: immaginare un resort o una villa nuova sarebbe fuori luogo. Servirebbe, piuttosto, un acquirente con vocazione per la conservazione. È forse la forma più insolita di esclusività: poter dire «è mia», pur sapendo che a comandare sono gli uccelli.

Courtesy Romolini Immobiliare

Ottagono San Pietro, la villa futurista che per ora è un progetto Tra il Lido e Pellestrina, una fortezza del Cinquecento aspetta qualcuno con immaginazione e un buon consulente urbanistico. L'Ottagono San Pietro si estende per circa 3.000 metri quadrati e viene offerto a 1,5 milioni di euro. L'annuncio presenta un progetto commissionato dai proprietari: villa contemporanea di 500 metri quadrati, piscina, giardino, darsena e perfino eliporto. È un incontro intrigante tra storia militare e architettura.

Courtesy Ravagnan’s | Forbes global propertiesd

Crevan, il fortino napoleonico con vista su Burano Quando Napoleone faceva costruire fortini in laguna, difficilmente immaginava che sarebbero diventati case per le vacanze. A Crevan, vicino a Burano, è successo. Il presidio sorto nel 1806 è diventato una residenza di circa 215 metri quadrati, con quattro camere e tre bagni. Attorno ci sono 5.700 metri quadrati di verde, alberi da frutto, un canale interno e due approdi. Il prezzo richiesto è di 5,5 milioni di euro. Per chi ama l'architettura con una biografia, i muri hanno due secoli di storie da raccontare. E la casa esiste già.

Crediti: Lionard Luxury Real Estate

Isola degli Orbi, il piacere essenziale dei casoni Nella laguna di Grado, nell'Alto Adriatico, il lusso ha il tetto di canne tipico dei casoni, le antiche dimore dei pescatori. L'Isola degli Orbi occupa oltre 35.000 metri quadrati, comprende una valle da pesca e tre casoni recuperati, suddivisi tra zona giorno, camere e cucina. Secondo l'annuncio, acqua ed energia sono gestite in autonomia. La proprietà si raggiunge in barca dal porto di Grado in pochi minuti e viene proposta a 3 milioni di euro. Qui le giornate seguono le maree.

Courtesy Andrea Oliva & Partners

Punta Pennata, l'isola inventata dal mare A Bacoli, davanti allo Schiacchetiello, la natura ha cambiato idea negli anni Sessanta modificando la geografia: una violenta mareggiata ha cancellato il collegamento di Punta Pennata con la terraferma. Oggi sull'isolotto si trovano cavità e testimonianze del porto romano di Miseno, macchia mediterranea e una villa allo stato grezzo con dépendance, pubblicizzata da Sotheby's a prezzo riservato. Attenzione: l'isolotto comprende aree demaniali. L'offerta riguarda proprietà private, non l'intera isola. Nel 2025 il Ministero della Cultura ha riconosciuto ai beni un interesse archeologico particolarmente importante. Il fascino resta intatto; chi compra deve sapere che qui la storia ha voce in capitolo.

Courtesy Italy Sotheby’s International Realty

E all'estero? Tre isole per tre desideri Per chi trova il Mediterraneo troppo affollato, il mercato internazionale offre qualche alternativa. In Finlandia, Abborrskär e Knivskär sono proposte insieme a 1,33 milioni di euro: la prima ospita una villa contemporanea del 2014 con sauna, la seconda è un piccolo paradiso boscoso senza diritti edificatori. In Irlanda, Inishbarna, nel fiordo di Killary, offre circa nove ettari di natura atlantica, una costruzione utilizzabile come semplice riparo e un prezzo da concordare. Infine, la sorpresa arriva dalla Grecia: Makri, quasi cento ettari di boschi e coste selvagge, andrà all'asta il 13 novembre con una base di appena 247.000 euro. Un tempo ne chiedevano otto milioni. Il ribasso ha però una spiegazione: vincoli ambientali, problemi finanziari e possibilità di sviluppo estremamente limitate. Talvolta l'affare immobiliare più spettacolare è quello che richiede l'avvocato più paziente.

Courtesy Finlandia-Irlanda-Grecia (Vladi Private Island)