fashion 23 novembre 2026

Sete preziose e ricami sofisticati per capispalla, blazer e abiti che spalancano le porte all’Holiday Season

Di Valeria Boraldi

Balmain, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Damascato, broccato, jacquard: una tendenza dall’allure aristocratica che torna sulle passerelle della moda Autunno/Inverno 2026-2027 e prende forma attraverso tessuti brillanti, preziosi e sofisticati, dando vita a cappotti e abiti che sembrano rubati a una reggia francese. Rari e costosissimi - realizzati con fili d’oro e d’argento e sete provenienti dalle rotte commerciali tra Oriente e Vecchio continente - nel Rinascimento i tessuti broccati e damascati erano simbolo assoluto di potere economico, prestigio culturale e rango sociale. Di appannaggio esclusivo dell’aristocrazia e del clero, venivano utilizzati per realizzare abiti di corte e vesti cerimoniali, ma anche per paramenti sacri, tappezzerie e arredi nobiliari. Con il tempo poi questa tecnica di tessitura si applica anche a lana e cotone e i cosiddetti “tessuti operati” dai motivi floreali diventano via via più popolari. Ancora oggi i capi damascati e il broccato continuano ad emanare un senso di regalità, cerimonialità e stile distintivo, tanto da essere strettamente connessi alle occasioni più speciali. Perfetti per farci sentire già in tema Holiday Season, ecco le proposte più belle degli stilisti per questa stagione. I cappotti damascati da mille e una notte

Sfilate FW26: da sinistra Akris, Tory Burch, Dries Van Noten - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Un cappotto che porta con sé una scia di polvere di stelle: sulle passerelle sfilano capi sontuosi e sofisticati, come il long coat in jacquard di Akris dai volumi oversize e con maxi revers. Ha un’attitude regale e barocca e si indossa su minidress neri per serate glamour. Il cappottino midi Tory Burch, dai toni nudi e i motivi dorati, è perfetto anche di giorno: abbottonato fa le veci di un abito al ginocchio très chic. Allure bizantina e ispirazioni orientali per il cappotto Dries Van Noten con cappuccio e alamari. I tanti volti dei completi jacquard

Sfilate FW26: da sinistra Nina Ricci, Ulla Johnson, Bibhu Mohapatra - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Anche i completi non rinunciano ai tessuti aristo chic. Ne sa qualcosa Nina Ricci, con la combo giacca/pantalone che sembra prendere vita dalle eleganti tappezzerie di Versailles: un blazer corto che segna il punto vita, con chiusura asimmetrica e scollo decorati da ruches, duetta con pantaloni a sigaretta che slanciano la figura. Da Ulla Johnson, invece, la giacca si fa boxy, il colletto si arrotonda e una zip frontale dona un tocco urban all’outfit, completato da minigonna e calzettoni color nude, per un set damascato da indossare da giorno a sera. Atmosfera da golden age da Bibhu Mohapatra con il suo tailleur broccato composto da giacca cropped e gonna a tubino che scende fino alle caviglie. Ideale per accendere la serata con un tocco super sparkling. Giacche broccate, le tendenze dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027

Sfilate FW26: da sinistra Christian Dior, HUI, Kallmeyer - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

I blazer gioiello sono pezzi imprescindibili dei guardaroba delle fashion girl. Come il modello doppiopetto di Christian Dior in jacquard rosa e oro con cui Jonathan Anderson rilegge il concetto di baschina attraverso drappeggi e asimmetrie. L’effetto è romantico e cool, d’antan ma allo stesso tempo contemporaneo, grazie alla combo con jeans dai ricami di cristalli. Da HUI, invece, sfila una giacca corta taglio kimono in broccato viola con motivi botanici: lo styling più audace gioca con i contrasti in accostamento a una culotte il lana tartan, ma è perfetta anche per dare un tocco di carattere al dailywear. E poi, in piena sintonia con il mood Oriente di super tendenza questa stagione, non può mancare una mandarin jacket come quella avvistata sulla passerella di Kallmeyer: inbroccato total gold a motivi floreali illumina con eleganza un ampio pantalone nero. Un look sofisticato nella sua essenzialità. Gli abiti lunghi per le feste

Sfilate FW26: Prabal Gurung, Luisa Beccaria, Emilia Wickstead - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Se il dress code delle feste prevede un abito lungo, niente più di un vestito in jacquard conquista l’attenzione. Monospalla il modello di Prabal Gurung con bustino attillato e gonna a palloncino in jacquard, dai riflessi metallici con intensi fiori viola. Luisa Beccaria, invece, ne sceglie uno oro con bustier a motivi floreali: una creazione regale e minimal allo stesso tempo, per brillare negli eventi più glamour e raffinati. Si vira verso l’argento con lo spaghetti dress dalla linea a colonna di Emilia Wickstead. I ricami a rilievo tono su tono donano profondità al capo. Chi ama eccedere può arricchirlo ancora di più lasciandosi andare al layering e aggiungendo una pencil skirt con paillettes. Tra mini e midi, il vestito brilla

Sfilate FW26: da sinistra Balmain, Alice + Olivia by Stacey Bendet, Carolina Herrera - Credits Launchmetrics.com/Spotlight