Chi ha detto che la poesia non interessa più ai giovani? Su TikTok, tra video di pochi secondi, letture ad alta voce, pagine sottolineate e consigli delle book influencer, i versi stanno vivendo una nuova stagione di popolarità. Il fenomeno si chiama PoetryTok e nasce dall’incontro tra letteratura e social network. Una comunità digitale in cui le poesie diventano strumenti per raccontare emozioni, relazioni, inquietudini e desideri. A volte bastano pochi versi per esprimere qualcosa che non riusciamo a dire con parole nostre.

Ma non sono soltanto le autrici contemporanee a beneficiare di questa riscoperta. Anche grandi poetesse del passato come Emily Dickinson, Sylvia Plath e Alda Merini trovano nuovi lettori attraverso le piattaforme digitali. Le loro parole vengono condivise, reinterpretate e accostate alle esperienze delle nuove generazioni, dimostrando che una poesia scritta decenni, o persino secoli fa, può continuare a parlare al presente. Accanto ai classici, però, è emersa una generazione di autrici che ha costruito un rapporto diretto con il proprio pubblico, spesso prima ancora di conquistare le classifiche editoriali. Dall’amore all’identità, dalla salute mentale all’attivismo, ecco cinque poetesse contemporanee da conoscere per capire come sta cambiando il modo di leggere e condividere la poesia.

Rupi Kaur: la pioniera della poesia su Instagram

Il modo in cui ami te stessa insegna agli altri come amarti.

Come si fa a trasformare pochi versi in un fenomeno editoriale? Rupi Kaur ci è riuscita prima ancora che TikTok diventasse il punto di riferimento delle nuove generazioni. Nata nel 1992 in India e cresciuta in Canada, è considerata una delle pioniere dell'Instapoetry, la poesia che ha trovato su Instagram un nuovo spazio di diffusione. Il suo primo libro, Milk and Honey, pubblicato inizialmente in autonomia nel 2014, è diventato un bestseller internazionale. Sono seguiti The Sun and Her Flowers e Home Body, raccolte che hanno consolidato il suo successo.

I suoi componimenti sono generalmente brevi, accompagnati da illustrazioni minimaliste e caratterizzati da un linguaggio diretto. Parlano di amore, traumi, guarigione, femminilità e ricostruzione di sé. La sua scrittura ha diviso la critica letteraria: per alcuni rappresenta una semplificazione eccessiva del linguaggio poetico, per altri ha avuto il merito di avvicinare milioni di persone alla lettura. Di certo Kaur ha contribuito a cambiare il rapporto tra poesia ed editoria, dimostrando che un'autrice può costruire il proprio pubblico attraverso i social prima ancora di ottenere il riconoscimento dell'industria culturale.

Da leggere: Milk and Honey.