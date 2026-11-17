Chi ha detto che la poesia non interessa più ai giovani? Su TikTok, tra video di pochi secondi, letture ad alta voce, pagine sottolineate e consigli delle book influencer, i versi stanno vivendo una nuova stagione di popolarità. Il fenomeno si chiama PoetryTok e nasce dall’incontro tra letteratura e social network. Una comunità digitale in cui le poesie diventano strumenti per raccontare emozioni, relazioni, inquietudini e desideri. A volte bastano pochi versi per esprimere qualcosa che non riusciamo a dire con parole nostre.
Ma non sono soltanto le autrici contemporanee a beneficiare di questa riscoperta. Anche grandi poetesse del passato come Emily Dickinson, Sylvia Plath e Alda Merini trovano nuovi lettori attraverso le piattaforme digitali. Le loro parole vengono condivise, reinterpretate e accostate alle esperienze delle nuove generazioni, dimostrando che una poesia scritta decenni, o persino secoli fa, può continuare a parlare al presente. Accanto ai classici, però, è emersa una generazione di autrici che ha costruito un rapporto diretto con il proprio pubblico, spesso prima ancora di conquistare le classifiche editoriali. Dall’amore all’identità, dalla salute mentale all’attivismo, ecco cinque poetesse contemporanee da conoscere per capire come sta cambiando il modo di leggere e condividere la poesia.
Rupi Kaur: la pioniera della poesia su Instagram
Il modo in cui ami te stessa insegna agli altri come amarti.
Come si fa a trasformare pochi versi in un fenomeno editoriale? Rupi Kaur ci è riuscita prima ancora che TikTok diventasse il punto di riferimento delle nuove generazioni. Nata nel 1992 in India e cresciuta in Canada, è considerata una delle pioniere dell'Instapoetry, la poesia che ha trovato su Instagram un nuovo spazio di diffusione. Il suo primo libro, Milk and Honey, pubblicato inizialmente in autonomia nel 2014, è diventato un bestseller internazionale. Sono seguiti The Sun and Her Flowers e Home Body, raccolte che hanno consolidato il suo successo.
I suoi componimenti sono generalmente brevi, accompagnati da illustrazioni minimaliste e caratterizzati da un linguaggio diretto. Parlano di amore, traumi, guarigione, femminilità e ricostruzione di sé. La sua scrittura ha diviso la critica letteraria: per alcuni rappresenta una semplificazione eccessiva del linguaggio poetico, per altri ha avuto il merito di avvicinare milioni di persone alla lettura. Di certo Kaur ha contribuito a cambiare il rapporto tra poesia ed editoria, dimostrando che un'autrice può costruire il proprio pubblico attraverso i social prima ancora di ottenere il riconoscimento dell'industria culturale.
Da leggere: Milk and Honey.
Rupi Kaur - Credits Getty Images
Amanda Gorman: la poetessa che ha conquistato il mondo
Perché c’è sempre luce.
Il 20 gennaio 2021 Amanda Gorman aveva appena 22 anni quando, durante l'insediamento del presidente americano Joe Biden, recitò la sua poesia The Hill We Climb davanti a milioni di spettatori. In pochi minuti diventò un'icona internazionale. Nata a Los Angeles nel 1998, Gorman è una delle voci più riconoscibili della nuova poesia americana. La sua scrittura unisce il ritmo della tradizione orale e dello spoken word a un forte impegno civile. Nei suoi testi affronta temi come l'uguaglianza, i diritti, il razzismo, la giustizia sociale e la crisi climatica.
Per una generazione che utilizza i social anche come strumenti di partecipazione politica, Amanda Gorman rappresenta un modello particolare: una giovane donna che ha trasformato la poesia in una forma di intervento pubblico. La sua popolarità dimostra che la poesia non deve necessariamente essere confinata alla pagina scritta. Può essere pronunciata, interpretata, ascoltata e condivisa, ritrovando una dimensione collettiva.
Da leggere: The Hill We Climb e Call Us What We Carry.
Amanda Gorman - Credits Getty Images
Cleo Wade: la poesia come gesto quotidiano di incoraggiamento
Affronta i rischi con fiducia, non con paura.
Artista, scrittrice e poetessa americana, Cleo Wade ha conquistato un vasto pubblico attraverso Instagram - piattaforma su cui ha 742 mila followers e si definisce una ragazza di New Orleans- dove condivide testi brevi, spesso scritti a mano, dedicati all'amore, alla gentilezza, alla solidarietà e all'accettazione di sé. Il suo libro Heart Talk: Poetic Wisdom for a Better Life raccoglie poesie e riflessioni che assomigliano a piccoli promemoria esistenziali. La sua scrittura si muove sul confine tra poesia, aforisma e messaggio motivazionale.
Un linguaggio immediato che si presta particolarmente alla condivisione digitale. Ma il suo lavoro non riguarda soltanto il benessere individuale: Wade è impegnata anche su temi sociali e civili, dalla partecipazione politica ai diritti delle donne. La sua popolarità racconta uno degli aspetti più caratteristici della poesia sui social: il desiderio di trovare nelle parole una forma di conforto, incoraggiamento e connessione con gli altri.
Da leggere: Heart Talk e Where to Begin.
Cleo Wade - Credits Getty Images
Lang Leav: la regina della poesia romantica nata su Tumblr
Il primo amore non è la prima persona a cui apri il tuo cuore: è la prima che te lo spezza.
Prima di Instagram e TikTok, c’era Tumblr. Ed è proprio su questa piattaforma che Lang Leav ha cominciato a costruire la sua notorietà. Poetessa e scrittrice di origine cambogiana, cresciuta in Australia, dopo che i suoi genitori erano fuggiti dal governo degli Khmer rossi, Leav è diventata una delle figure più conosciute della poesia romantica contemporanea. La sua prima raccolta, Love & Misadventure, pubblicata nel 2013, ha conquistato un pubblico internazionale, condivisa e amata soprattutto dalle giovani lettrici, che si sono riconosciute nei suoi versi che parlano di innamoramento, nostalgia di amori perduti, relazioni che finiscono e continuano a vivere nei ricordi.
La sua scrittura è malinconica, delicata e immediatamente riconoscibile. Racconta sentimenti universali attraverso immagini semplici e versi brevi, spesso condivisi come citazioni sui social. Come Rupi Kaur, Leav accompagna la scrittura al disegno: è autrice delle copertine delle sue raccolte, che ritraggono ilviso di ragazze angeliche, che compaiono anche negli intermezzi che dividono le varie sezioni delle sue raccolte.
Da leggere: Love & Misadventure e Lullabies.
Immagine tratta dal profilo Instagram di @langleav
Yrsa Daley-Ward: la poesia senza filtri
Se hai paura di scriverlo, è un buon segno.
Non tutta la poesia che conquista i social è rassicurante. Quella di Yrsa Daley-Ward è spesso cruda, intensa e profondamente personale. Nata in Inghilterra nel 1989, con radici giamaicane e nigeriane, Daley-Ward ha costruito una scrittura che affronta senza reticenze questioni legate all'identità, alla sessualità, alle relazioni familiari, alla salute mentale e alla crescita personale. La sua raccolta Bone, pubblicata inizialmente in autonomia, ha trovato un pubblico crescente anche grazie alla circolazione dei suoi versi online.
A differenza di una poesia pensata principalmente per offrire conforto, quella di Daley-Ward cerca spesso di portare alla luce ciò che viene nascosto: le contraddizioni, le fragilità e le esperienze difficili da raccontare. La sua scrittura alterna testi brevi e componimenti più articolati, utilizzando un linguaggio diretto che conserva però una forte intensità emotiva. A farla conoscere ancora di più al grande pubblico è stata la collaborazione con Beyoncé, con la quale ha lavorato al progetto Black Is King, film musical e album visivo uscito nel 2020.
Da leggere: Bone e The Terrible.
Yrsa Daley-Ward - Credits Getty Images
Perché la Gen Z riscopre la poesia?
Cinque autrici non accomunate da uno stile o una particolare idea di letteratura, ma piuttosto da uno speciale rapporto con i lettori, coltivato giorno dopo giorno, condivisione dopo condivisione sulle pagine social. Cinque autrici che hanno trovato un ponte speciale di comunicazione con chi le segue, legge e apprezza, raccontando di fragilità, emozioni, desiderio di cambiamento, amore e dolore.
È vero, i tempi sono cambiati, per conoscere una poetessa non è più necessario andare in libreria, ma i suoi versi compaiono tra uno scroll e l’altro in mezzo a notizie di cronaca, consigli beauty e ricette di cucina. Però in qualche modo la poesia, nella sua forma più autentica, rimane sempre la stessa. Perché anche quando nasce sullo schermo di uno smartphone, conserva una delle sue funzioni più antiche: farci sentire meno soli davanti a ciò che proviamo.
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