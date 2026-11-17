Entertainment 17 novembre 2026

L'Attore di Twilight, Batman e The Drama sarà il protagonista della prossima avventura del celebre 007. Partono le scommesse su come interpreterà l'agente segreto più famoso del cinema: sarà lui a renderlo meno algido e più umano, oppure sarà Bond a segnare una nuova svolta nella carriera dell'attore?

Di Giuditta Avellina

"James Bond non piange". George Lazenby ricordava di esserselo sentito dire sul set di Al servizio segreto di Sua Maestà. È il finale del film del 1969: Tracy, interpretata da Diana Rigg, è appena stata uccisa, poche ore dopo aver sposato Bond. Lui la tiene tra le braccia e cerca di rassicurare un poliziotto, dicendogli che va tutto bene. Al primo ciak, raccontava l'attore che interpretava James Bond, gli erano scese le lacrime. Gli chiesero di rifare la scena. Per anni l'attore rimase convinto che nel film fosse stata utilizzata la seconda ripresa, mentre il regista Peter Hunt sosteneva di aver montato la prima.

George Lazenby prende la mira mentre affronta in un drammatico scontro il capo della SPECTRE, Blofeld, in una scena del film Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà (1969) - Credits: Getty Images

In ogni caso, sul volto di Bond era rimasto qualcosa che le sue parole non riuscivano a nascondere. Una crepa nell'immagine dell'uomo che, per definizione, dovrebbe sapere sempre come comportarsi. Cinquantasette anni dopo, quel volto sarà quello di Robert Pattinson. Amazon MGM Studios ha annunciato che l'attore britannico sarà il nuovo James Bond, diretto da Denis Villeneuve su una sceneggiatura di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Una decisione arrivata dopo mesi di indiscrezioni, tra i nomi di Callum Turner, Jack Lowden e Josh O'Connor, fino alla notizia, riportata da Variety, dei provini sostenuti anche da Pattinson e Nicholas Hoult.

L'attore irlandese Pierce Brosnan posa sul portello di un carro armato da combattimento russo T-55, impugnando un fucile automatico Kalashnikov, in una fotografia promozionale del film di James Bond GoldenEye (1995) - Credits: Getty Images

La scelta è interessante soprattutto per quello che Pattinson porta con sé. Roger Moore era già conosciuto per Il Santo, Pierce Brosnan per Remington Steele, ma diventare Bond significò per entrambi assumere un'identità cinematografica destinata a sovrastare molte delle precedenti. Pattinson, invece, arriva con due personaggi che il pubblico conosce benissimo: Edward Cullen e Batman. Soprattutto, con una carriera costruita cercando di sfuggire all'immagine del seduttore impeccabile che Twilight gli aveva consegnato. Dopo essere diventato un idolo romantico, ha preferito spesso uomini inquieti, contraddittori, a volte persino sgradevoli. Personaggi che non sanno sempre come comportarsi, che si espongono al ridicolo o prendono decisioni sbagliate. Ed è proprio questo a rendere curioso l'incontro con James Bond, il seduttore più famoso del cinema. Sarà Pattinson a imparare l'imperturbabilità di 007 o sarà Bond a concedersi qualche esitazione?

Daniel Craig in James Bond 007, 2005, Londra - Credits Getty Images

Quanto costa essere James Bond Il contegno fa parte dello stile di 007 quanto lo smoking. Sean Connery aveva trasformato il sangue freddo in una forma di eleganza: la battuta pronta, il gesto misurato, la capacità di ritrovare il controllo anche nelle circostanze peggiori. In Goldfinger, Bond scopre Jill Masterson morta nel proprio letto, con il corpo interamente ricoperto d'oro. È una delle immagini più terribili e celebri della saga. Eppure il personaggio non si concede a lungo il dolore. L'agente segreto deve tornare alla propria missione.

L'attore Sean Connery, il primo James Bond della storia del cinema, è ritratto sul set di Goldfinger accanto a una delle automobili del celebre agente segreto: un'Aston Martin DB5 del 1964 - Credits: Getty Images

Con Daniel Craig, quella freddezza comincia a mostrare il prezzo che comporta. In Casino Royale, Vesper Lynd, interpretata da Eva Green, resta intrappolata in un ascensore che sprofonda nell'acqua a Venezia. Bond si immerge per raggiungerla, la porta in superficie, cerca disperatamente di rianimarla. Più tardi, al telefono con M, torna a parlare come un uomo che sta facendo rapporto. Quando lei gli offre del tempo per riprendersi, risponde con una frase brutale, liquidando la donna come se non avesse significato nulla. È una reazione tanto più dolorosa perché lo abbiamo appena visto fare di tutto per salvarla. Craig non ha inventato un Bond capace di soffrire, ma ha reso evidente quanto gli costi fingere il contrario. Pattinson potrebbe spingersi ancora oltre, mostrando le difficoltà di mantenere il controllo prima ancora che le cose precipitino. In Good Time, dei fratelli Safdie, interpreta Connie, un rapinatore che cerca di liberare il fratello arrestato dopo un colpo andato male.

Robert Pattinson partecipa alla première mondiale del film The Batman, il 1° marzo 2022, a New York - Credits: Getty Images

È convinto di poter risolvere ogni problema, ma a ogni tentativo finisce per peggiorare la situazione. In The Batman, persino l'uomo nascosto dietro la maschera ammette, accanto al letto d'ospedale di Alfred, di avere ancora paura di perdere qualcuno a cui vuole bene. Pensava di aver imparato a dominare quel sentimento, invece scopre che non lo ha mai superato. La forza di Pattinson sta anche nella capacità di interpretare uomini che vorrebbero sembrare invulnerabili, senza nascondere del tutto ciò che li rende fragili. Il suo Bond potrebbe conservare l'eleganza, l'ironia e la sicurezza di sempre, lasciando però intravedere qualche dubbio dietro l'apparente perfezione. Non necessariamente un agente segreto meno efficace, piuttosto un uomo al quale essere James Bond potrebbe costare qualcosa.

Robert Pattinson sul red carpet di "Die My Love" alla 78esima edizione di Cannes Film Festival - Credits Getty Images

Un uomo che può sbagliare il tono Basta guardarlo in The Drama, il film di Kristoffer Borgli in cui recita accanto a Zendaya, per immaginare quanto potrebbe essere interessante questa possibilità. Pattinson interpreta Charlie, un uomo che nota una ragazza intenta a leggere in un caffè. Lei è Emma. Lui fotografa di nascosto la copertina del libro, cerca qualche informazione sul telefono e si avvicina fingendo di conoscerlo. Ha preparato tutto per far sembrare spontaneo un incontro che spontaneo non è affatto.

Zendaya e Robert Pattinson sul set di The Drama (2026) - Credits: AGF

La scena funziona perché Pattinson rende visibile l'impaccio di chi vorrebbe sedurre senza dare l'impressione di impegnarsi troppo. Charlie vuole apparire brillante, ma deve continuamente preoccuparsi di non essere scoperto. Il suo fascino nasce anche dalla possibilità di fare una figuraccia. James Bond, al contrario, sembra avere sempre la situazione in pugno. Sa come avvicinarsi a una donna, quando sorridere, quale frase usare per attirare l'attenzione. Anche la seduzione, per lui, è una questione di controllo. È difficile immaginare il Bond di Connery alle prese con un approccio maldestro come quello di Charlie. Eppure proprio questa potrebbe essere la novità di Pattinson: permettere a 007 di sbagliare, almeno qualche volta, la battuta. E se una delle prossime Bond girl avesse il volto di Zendaya? Non c'è alcun annuncio in questo senso, ma l'ipotesi di ritrovare i due attori insieme avrebbe una sua logica cinematografica. In The Drama hanno già sperimentato una dinamica nella quale lui cerca di governare la situazione e lei finisce per metterlo in difficoltà. Sarebbe curioso vederla applicata a un personaggio abituato a conquistare senza esitazioni. Perché una donna capace di sorprendere James Bond potrebbe raccontare qualcosa di nuovo anche su di lui. Naturalmente potrebbe accadere il contrario. Lo smoking, l'Aston Martin, il Martini e le aspettative di milioni di spettatori potrebbero riportare Pattinson verso l'immobilità seducente di Edward Cullen, consegnandogli un altro personaggio enigmatico, affascinante e apparentemente inattaccabile. Del resto, anche il suo vampiro aveva fatto dell'autocontrollo una necessità. Ma dopo aver trascorso buona parte della carriera a cercare ruoli lontani dal romanticismo di Twilight, sarebbe curioso ritrovarlo prigioniero di un'altra immagine di perfezione maschile.

Gli attori Kristen Stewart e Robert Pattinson posano per il servizio fotografico dedicato a Twilight presso l'hotel De Russie, durante la terza edizione della Festa Internazionale del Cinema di Roma, tenutasi all'Auditorium Parco della Musica il 31 ottobre 2008, a Roma, Italia - Credits: Getty Images