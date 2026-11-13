Rosalía in bianco ai Latin Grammy 2026 e la voglia di vestirsi da sposa

A Las Vegas, Rosalía vince il Latin Grammy per l’album dell’anno con Lux e quello per la canzone dell’anno con La Perla. Prima di salire sul palco, però, posa sul tappeto rosso in un abito bianco così largo che il tulle occupa quasi tutta l’inquadratura. Intanto, Karol G indossa una sirena da atelier, mentre Mon Laferte porta il velo. Sembra quasi di essere a un matrimonio, anzi: a più matrimoni contemporaneamente. Viene da chiedersi perché il pop, che può permettersi qualsiasi costume, prenda in prestito proprio l’abito da sposa. A guardare come si dispiega lo strascico di Rosalía, una risposta c’è. È un vestito pensato fin dall’inizio per far voltare tutti e catalizzare i riflettori fin dal primo ingresso e, a ben pensarci, sul red carpet quel momento è già l’intero spettacolo.

Cosa prende la moda dal guardaroba da sposa

L’abito indossato da Rosalía ai Latin Grammy è di Matières Fécales, dalla primavera-estate 2027, e ha un corsetto semitrasparente e due volute di tulle che si alzano ai lati dello scollo come ali. Con i capelli raccolti si vede la fascia bionda che le gira intorno alla testa come un’aureola. Il dettaglio riporta a Lux, un disco a cui la cantante lavora leggendo le vite delle sante e sulla cui copertina posa con un copricapo bianco che ricorda il velo di una monaca. L’abito, luminosissimo, ha il volume di un vestito da sposa e, in quelle ali e nell’aureola, qualcosa delle figure religiose che popolano il disco.