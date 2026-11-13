Rosalía in bianco ai Latin Grammy 2026 e la voglia di vestirsi da sposa

Rosalía alla 27esima edizione dei Latin Grammy Awards - Credits Getty Images
A Las Vegas, Rosalía vince il Latin Grammy per l’album dell’anno con Lux e quello per la canzone dell’anno con La Perla. Prima di salire sul palco, però, posa sul tappeto rosso in un abito bianco così largo che il tulle occupa quasi tutta l’inquadratura. Intanto, Karol G indossa una sirena da atelier, mentre Mon Laferte porta il velo. Sembra quasi di essere a un matrimonio, anzi: a più matrimoni contemporaneamente. Viene da chiedersi perché il pop, che può permettersi qualsiasi costume, prenda in prestito proprio l’abito da sposa. A guardare come si dispiega lo strascico di Rosalía, una risposta c’è. È un vestito pensato fin dall’inizio per far voltare tutti e catalizzare i riflettori fin dal primo ingresso e, a ben pensarci, sul red carpet quel momento è già l’intero spettacolo.
Cosa prende la moda dal guardaroba da sposa
L’abito indossato da Rosalía ai Latin Grammy è di Matières Fécales, dalla primavera-estate 2027, e ha un corsetto semitrasparente e due volute di tulle che si alzano ai lati dello scollo come ali. Con i capelli raccolti si vede la fascia bionda che le gira intorno alla testa come un’aureola. Il dettaglio riporta a Lux, un disco a cui la cantante lavora leggendo le vite delle sante e sulla cui copertina posa con un copricapo bianco che ricorda il velo di una monaca. L’abito, luminosissimo, ha il volume di un vestito da sposa e, in quelle ali e nell’aureola, qualcosa delle figure religiose che popolano il disco.
Matières Fécales SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Karol G, invece, sceglie una sirena di tulle bianco di Celia Kritharioti. La gonna resta stretta fino al ginocchio e si apre in basso, così la coda si vede soprattutto quando lei cammina. È anche questo che la moda prende in prestito dal guardaroba nuziale: un abito può farsi notare per il suo colore, ma uno strascico colpisce e prolunga la scena di qualche secondo. Sulle passerelle parigine del prêt-à-porter primavera-estate 2027, Chanel ottiene un effetto simile con gli strati di una gonna da ballerina, Balenciaga con una lunga cappa avorio fermata al collo. In tutti e due i casi il volume acquista senso quando il corpo si muove.
Da sinistra: Chanel SS27 - Credits Getty Images; Karol G alla 27esima edizione dei Latin Grammy Awards - Credits Getty Images; Balenciaga Haute Couture FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Il bianco di Anitta ha un riferimento diverso. Sul vestito drappeggiato di Vitureta spicca il copricapo di Paulo Teixeira, con una sola piuma rossa. Il modello richiama l’ekodidé, una piuma che si porta sul capo durante i riti di iniziazione del candomblé, la religione praticata dalla cantante brasiliana. In una serata in cui il bianco invita a pensare subito a un matrimonio, è proprio quel dettaglio a indicare quale cerimonia entra nel suo look.
Anitta alla 27esima edizione dei Latin Grammy Awards - Credits Getty Images
Il velo di Mon Laferte, infine, viene da un concerto. A Guadalajara, mesi prima dei Latin Grammy, la cantante apre una tappa del Femme Fatale Tour in abito da sposa e con gli occhi bendati, cantando Mi hombre. L’immagine dell’amore cieco è già tutta lì. A Las Vegas, Laferte riprende il velo e lo porta con guanti trasparenti e un collarino scuro. Ma a Guadalajara succede anche un’altra cosa. Alcune ragazze del pubblico arrivano vestite da sposa, qualcuna perfino in bicicletta. Per loro il velo è già un abito da concerto. Lo si mette per uscire con le amiche, pedalare fino al palazzetto e cantare a squarciagola, protette da un ideale e benaugurante manto da ideale sposa.
Mon Laferte alla 27esima edizione dei Latin Grammy Awards - Credits Getty Images