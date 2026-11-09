Fenomeno tradwife, perché la donna di una volta è tornata di moda (o quasi)

entertainment 09 novembre 2026

Un'estetica da passerella, un bestseller che racconta le contraddizioni di una nuova generazione di mogli tradizionali, un film in arrivo con Anne Hathaway e un fenomeno social che divide l'opinione pubblica

Di Marta Perego

Credits Getty Images

Una casa di campagna perfetta, bambini vestiti di lino, pane fatto in casa e una donna bellissima che sorride mentre prepara la cena per il marito. Sembrerebbe la fotografia di un’America d’altri tempi, ma potrebbe essere uno dei tanti video che ogni giorno raccolgono milioni di visualizzazioni sui social. Che cosa rende così attraente questo immaginario? Una parte della risposta sta nella nostalgia. Si dice tradwife, un termine che nasce dall’unione delle parole traditional e wife. Indica donne che scelgono, o promuovono, un modello familiare fondato su una divisione tradizionale dei ruoli: il marito provvede economicamente alla famiglia, mentre la moglie si dedica alla casa, ai figli e alla cura della vita domestica. Le tradwives propongono una vita apparentemente più semplice, ordinata e prevedibile, nella quale i ruoli sono definiti e la famiglia rappresenta il centro dell’esistenza. Cosa c'è dietro il fenomeno tradwife Scegliere di occuparsi della propria famiglia non significa automaticamente aderire al movimento tradwife. Ciò che distingue il fenomeno è soprattutto la sua dimensione culturale e, in alcuni casi, ideologica: l’idea che i ruoli tradizionali rappresentino una risposta preferibile alle trasformazioni della società contemporanea. Sui social questa visione assume spesso una forma molto più seducente. Abiti romantici, cucine luminose, fattorie immerse nella natura, dolci preparati con cura e bambini sorridenti. La vita domestica viene raccontata attraverso un’estetica nostalgica, a metà strada tra l’America degli Anni '50, il cottagecore e un immaginario rurale quasi fiabesco. Un'estetica che ha influenzato anche la moda, come successo con i grembiuli portati in passerella da Miuccia Prada per la PE26 di Miu Miu, subito diventati virali sui social, tra ironia e nostalgia, battute sul focolare e le punturine al cuore di ricordi lontani. Nel mostrare quei grembiuli dalle fantasie familiari stampate negli occhi e nella memoria Miuccia Prada ha smosso qualcosa di più profondo: una riflessione sul ruolo delle donne e sulla loro identità sociale. Un gesto concettuale, dove la divisa domestica diventa un simbolo di cura e d’amore e, allo stesso tempo, il lavoro riflesso di indipendenza e mezzo di autodeterminazione.

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Le mogli tradizionali diventate star dei social Dalle passerelle ai social, tra i volti più conosciuti legati al fenomeno tradwife c’è Hannah Neeleman (più di 10 milioni di followers) la donna dietro il popolarissimo account Ballerina Farm. Ex ballerina formatasi alla Juilliard, madre di otto figli, Neeleman racconta la vita nella fattoria dello Utah insieme alla sua numerosa famiglia. I suoi video, nei quali prepara pane, formaggi e piatti elaborati in una cucina dall’aspetto rustico, sono diventati un simbolo di questa nuova fascinazione per la domesticità. Neeleman, che non si riconosce necessariamente nell’etichetta tradwife, rappresenta però una delle figure più emblematiche del fenomeno: la sua vita familiare è anche il centro di un’attività imprenditoriale costruita attorno al marchio Ballerina Farm. Un altro nome molto noto è Nara Smith, modella e content creator diventata famosa per i video in cui prepara da zero praticamente qualsiasi cosa, anche prodotti che normalmente compreremmo al supermercato. Una rappresentazione della vita domestica trasformata in spettacolo, dove la semplicità richiede in realtà una straordinaria cura dell'immagine. Più esplicitamente legata all’ideologia tradwife è invece Estee Williams, che promuove sui social un ritorno ai ruoli matrimoniali tradizionali. Il fenomeno, insomma, non è omogeneo: dietro la stessa estetica convivono scelte personali, aspirazioni romantiche, attività commerciali e posizioni politiche molto differenti. Il passato che viene celebrato è spesso una ricostruzione selettiva. L'immagine della casalinga americana degli anni Cinquanta, felice nella sua cucina impeccabile, tende a lasciare fuori dal racconto la dipendenza economica dal marito, le limitazioni professionali e le disuguaglianze che caratterizzavano la vita di molte donne. E se quella donna di oggi, che ha costruito la propria fortuna celebrando la vita domestica di una volta, fosse improvvisamente costretta a vivere davvero nel passato? È proprio su questo scarto che si costruisce l'ironia di Yesteryear, il romanzo d’esordio di Caro Claire Burke, pubblicato in Italia il 10 novembre. La sua protagonista ama un passato che conosce soprattutto attraverso le immagini, ma scopre quanto possa essere difficile viverci davvero.

Da sinistra: Hannah Neeleman; Estee Williams; Nara Smith (Immagini tratte dai profili Instagram)

Il caso editoriale che arriva dagli Stati Uniti Yesteryear, è diventato un autentico fenomeno editoriale negli Stati Uniti. Il libro ha conquistato il primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times e 1,5 milioni di copie vendute. Un successo che ha attirato anche Hollywood: Anne Hathaway, sarà la protagonista – oltre che co-produttrice- dell’adattamento cinematografico. Al centro della storia c’è Natalie, un’influencer che ha costruito un impero digitale raccontando la propria esistenza da moglie tradizionale: una famiglia numerosa, una casa impeccabile e una quotidianità apparentemente lontana dalle complicazioni della vita moderna. Finché un giorno si risveglia nel 1855, in un mondo dove essere una donna significa qualcosa di molto diverso da ciò che raccontava ai suoi follower. La satira è evidente: che cosa rimane del sogno di tornare al passato quando quel passato smette di essere un’estetica e diventa realtà?

Anne Hathaway - Credits Getty Images

Dai social al bestseller: "Yesteryear non parla soltanto di tradwives" Prima di diventare un fenomeno editoriale, Caro Claire Burke aveva già pubblicato racconti e articoli senza però ottenere il successo desiderato. Nel 2024, dopo il rifiuto di un suo manoscritto, decide di prendersi una pausa dalla scrittura e comincia a frequentare i social, proprio mentre negli Stati Uniti esplode il fenomeno delle tradwives. I suoi video, nei quali critica il ritorno ai ruoli di genere tradizionali e parla di autrici femministe come Toni Morrison e bell hooks, conquistano rapidamente un pubblico numeroso. Tra le persone che iniziano a seguirla c'è anche Anne Hathaway. È stato proprio osservando le contraddizioni delle tradwives che Burke trova l'ispirazione per Yesteryear. Ma Yesteryear non è soltanto una satira delle mogli tradizionali. In un’intervista al New Yorker, Burke ha spiegato che il suo interesse riguarda soprattutto la costruzione delle fantasie collettive, la disinformazione e il modo in cui gli americani riscrivono continuamente il proprio passato. Le tradwives diventano così il punto di partenza per una riflessione più ampia: quanto della storia che immaginiamo di voler recuperare corrisponde davvero alla realtà? L’autrice ha inoltre raccontato di aver voluto esplorare le contraddizioni della condizione femminile contemporanea. Da una parte, il modello tradizionale che propone il matrimonio e la maternità come principali forme di realizzazione; dall’altra, quello della donna emancipata che deve lavorare, avere successo, crescere i figli e riuscire possibilmente a fare tutto senza mostrare alcuna fatica. Due ideali apparentemente opposti, ma accomunati da aspettative spesso impossibili. Per documentarsi, Burke ha esplorato anche il mercato dei corsi online rivolti alle aspiranti mogli tradizionali, scoprendo un universo in cui la domesticità non è soltanto una scelta personale, ma qualcosa che si può insegnare, promuovere e vendere. Una contraddizione che attraversa tutto il romanzo e che racconta molto del nostro presente: la nostalgia per una vita lontana dalla modernità è diventata essa stessa un prodotto dell'economia digitale.

Caro Claire Burke - Credits Getty Images