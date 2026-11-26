Il nude è tornato, e il rosso non se n'è mai andato. Quest'anno le unghie sono state grandi protagoniste del mondo beauty, ed è successo di tutto. Abbiamo rivalutato quelle lunghe, a volte lunghissime, che si sono assottigliate in punta fino a diventare a stiletto; abbiamo visto l'almond shape, ma iper colorata, e la squoval cortissima. Complice la Gen Z, che va pazza per la nail art, e la nostalgia Y2K, le unghie sono diventate nel 2026 più che mai un pezzo forte del look, capaci di trasformarlo dandogli un twist sempre diverso. I nail artist delle star si sono sbizzarriti, e ci hanno insegnato in quali occasioni puntare su quella forma, o quel colore. Ecco alcuni nail look che rivedremo sicuramente nel 2027.

J Lo e il nude d'inverno

Sembra semplice, ma non è. Il nude è davvero il nuovo colore dell'inverno. Lo sa bene Tom Bachik, uno dei manicurist più celebri di Hollywood, noto per la precisione tecnica, che cura regolarmente le mani di Selena Gomez, Victoria Beckham, Margot Robbie e Jennifer Lopez.

Proprio per la pop star, in occasione della prima mondiale del suo nuovo show di Las Vegas che ha fatto registrare il tutto esaurito, l'artista delle unghie ha curato una manicure color nude pesca succoso, fresco e femminile, per completare un look tutt'altro che semplice: firmato Dolce&Gabbana ispirato alla vecchia Hollywood nei toni del crema, dell'oro e del giallo, era composto da un abito con scollatura profonda avvolto da una stola e un soprabito con ampi bordi in pelliccia. Very glam.