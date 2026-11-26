Immagini tratte dal profilo Instagram di Tom Bachik, grazie mille!
Il nude è tornato, e il rosso non se n'è mai andato. Quest'anno le unghie sono state grandi protagoniste del mondo beauty, ed è successo di tutto. Abbiamo rivalutato quelle lunghe, a volte lunghissime, che si sono assottigliate in punta fino a diventare a stiletto; abbiamo visto l'almond shape, ma iper colorata, e la squoval cortissima. Complice la Gen Z, che va pazza per la nail art, e la nostalgia Y2K, le unghie sono diventate nel 2026 più che mai un pezzo forte del look, capaci di trasformarlo dandogli un twist sempre diverso. I nail artist delle star si sono sbizzarriti, e ci hanno insegnato in quali occasioni puntare su quella forma, o quel colore. Ecco alcuni nail look che rivedremo sicuramente nel 2027.
J Lo e il nude d'inverno
Sembra semplice, ma non è. Il nude è davvero il nuovo colore dell'inverno. Lo sa bene Tom Bachik, uno dei manicurist più celebri di Hollywood, noto per la precisione tecnica, che cura regolarmente le mani di Selena Gomez, Victoria Beckham, Margot Robbie e Jennifer Lopez.
Proprio per la pop star, in occasione della prima mondiale del suo nuovo show di Las Vegas che ha fatto registrare il tutto esaurito, l'artista delle unghie ha curato una manicure color nude pesca succoso, fresco e femminile, per completare un look tutt'altro che semplice: firmato Dolce&Gabbana ispirato alla vecchia Hollywood nei toni del crema, dell'oro e del giallo, era composto da un abito con scollatura profonda avvolto da una stola e un soprabito con ampi bordi in pelliccia. Very glam.
Jennifer Lopez partecipa alla première di “The JLO Show” di Paramount+, tenutasi il 19 novembre 2026 presso i Paramount Studios Backlot a Los Angeles, in California - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Tom Bachik; Getty Images
Le cat eye di Dua Lipa
Oltre le declinazioni nude, champagne e rosa perlato, più sofisticate e adatte alla quotidianità, nelle ultime settimane hanno fatto la loro parte anche gli effetti cangianti e vellutati. Sono le unghie cat eye, una manicure dall'effetto tridimensionale che ricorda il riflesso luminoso dell'iride di un gatto. Realizzate con speciali smalti con microparticelle metalliche, a seconda dell'inclinazione della mano il loro riflesso sembra spostarsi sulla superficie dell'unghia, con un effetto cangiante e vellutato. Le versioni più classiche puntano su tonalità scure come nero, borgogna, verde bosco e blu notte, ma sono diventate popolari anche le declinazioni nude, champagne e rosa perlato.
Ci sta puntando Miho "Mei" Kawajiri, artista giapponese di stanza a New York, famosa per la nail art pop colorata e ricca di dettagli dipinti a mano. Oltre i guizzi, collabora con brand di lusso e star come Rosalía e Gigi Hadid e Dua Lipa. Per la cantante, per esempio, ha realizzato delle "perfect green cat eye nails", unghie verdi metalliche in occasione della serata inaugurale di Lincoln in the Bardo al Metropolitan Opera di New York. Dua Lipa ha portato in scena un glamour teatrale e contemporaneo, con un abito nero e scintillante, dall'effetto quasi liquido, in perfetta combo con le unghie verde scuro.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di nailsbymei
Le unghie a stiletto di Madonna
Dal red carpet, al palco. Per le occasioni speciali ci stanno bene le unghie a stiletto, scelte spesso da Naomi Yasuda, celebre a New York per creazioni estreme, scultoree e sperimentali. La nail artist ha realizzato look iconici per Lady Gaga, A$AP Rocky e Madonna. Per il ritorno della popstar sul palco degli MTV Video Music Awards 2026, in occasione dei quali la cantante ha vinto 7 premi, Yasuda ha realizzato delle unghie in linea con l'estetica dark-glam del look: manicure corta-media a stiletto affusolata. La lunghezza e la finitura lucida aggiungevano carattere al look: nail art scenografica.
Credits: Immagini tratte dal profilo
Le unghie cortissime e squoval di Meghan Markle
Mai dimenticare le occasioni ufficiali. Qui ci vuole stile classico ed elegante, con unghie possibilmente corte e arrotondate (squoval): bordi laterali dritti, con la punta e gli angoli delicatamente smussati per seguire la curva naturale del dito.
Meghan Markle le ha scelte in occasione dell'inaugurazione del Lost Screen Memorial al Parlamento europeo, optando per unghie limate a filo del polpastrello, dall'aspetto curato, pratico e sobrio, con uno smalto rosso bordeaux molto scuro e profondo. Il finish era lucido e pieno, con la stesura che appariva uniforme e molto coprente, rifinita con un top coat brillante che rifletteva la luce in modo discreto e raffinato.
Meghan, Duchessa di Sussex, arriva all'inaugurazione del Memoriale Lost Screen presso il Parlamento europeo, il 10 novembre 2026, a Bruxelles, in Belgio - Credits: Getty Images