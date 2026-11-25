Cuscini per cani, HAY - Credits: Courtesy Hay
La democrazia domestica non è mai stata un affare semplice. Lo sapeva Pablo Picasso. Nel 1957 il fotografo David Douglas Duncan gli portò in casa Lump, un bassotto. Non se ne andò più. Diventò musa fissa, con buona pace di Jacqueline Roque, e prese il posto del cane di Velázquez nelle Meninas riscritte da Picasso. Wassily Kandinsky divideva gli spazi con il gatto Vaska. Yves Saint Laurent viveva agli ordini dei suoi bulldog francesi, tutti di nome Moujik. Andy Warhol ebbe una colonia di gatti, tutti chiamati Sam tranne una, Hester. Ne uscì un libro: 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy.
Frida Kahlo fece della Casa Azul un piccolo zoo: cani, scimmie, pappagalli, un cervo. E poi Choupette, la sacra di Birmania di Karl Lagerfeld. Campagne pubblicitarie, follower e, si disse, un posto nel testamento del padrone. Da un secolo i coinquilini a coda e pelo dettano legge nei salotti degli artisti. Oggi il design si è arreso. Il gatto ha eletto la poltrona in bouclé a tiragraffi. Il cane considera il tappeto persiano un resort. Tanto vale abdicare con stile. Ecco cosa scegliere per animali dal gusto difficile.
Il riposo dei giusti (e dei viziati)
Otto ore a presidiare il divano meritano un upgrade. HAY punta sul minimalismo nordico e su cuscini morbidi da sovrapporre: isole per il pisolino. Opinion Ciatti ha Berberé, disegnata da Raffaella Mangiarotti è un letto da campo in miniatura: telaio in frassino massello, amaca in pelle, giunture senza colla né viti. Si smonta e parte in viaggio. Poltrona Frau ha un'intera Pet Collection.
C'è la cuccia ovale in Pelle Frau, c'è il plaid in lana e cashmere con un lato trapuntato e impermeabile, c'è il trasportino. La stessa pelle dei divani, la stessa mano. Chi preferisce l'aria di una veranda tropicale la trova in Juliet di Bonacina 1889, la cuccia rotonda disegnata quest'anno da Margherita Bonacina: vimini intrecciato, cuscino verde salvia. Ha un gemello, Romeo. Si fanno su misura, come ogni pezzo della casa. Artigianato brianzolo dal 1889. Batte qualsiasi poltrona da lettura.
Pet Collection, Poltrona Frau; Berberé, Opinion Ciatti; Juliet, Bonacina 1889 - Credits: Courtesy Poltrona Frau; Courtesy Opinion Ciatti; Courtesy Bonacina 1889
Anche il guinzaglio ha un dress code
La passeggiata del mattino non ammette sciatterie. K-Way porta il suo tessuto idrorepellente su guinzagli e borse da trasporto, coordinati alle giacche dei padroni. Per i viaggi c'è A.U.T.O. di United Pets, trasportino rigido made in Italy dalle linee organiche. Guscio rosso bordeaux in polipropilene, base grigia, sportello in alluminio con chiusura di sicurezza. In metropolitana si fa guardare. Per i "ricordini" sul marciapiede, Alessi ha Acino, disegnato da Miriam Mirri. È un porta sacchetti in acciaio inox lucido, piccolo come un gioiello da borsetta. Anche il momento meno nobile dell'uscita ha il suo galateo.
A.U.T.O., United Pets; Borsa da trasporto Le Vrai 4.0, K-Way; Acino, Alessi - Credits: Courtesy United Pets; Courtesy K-Way; Courtesy Alessi
A tavola si sta composti
La pappa vuole la sua scenografia. La Kronborg Food Bar di Dog Copenhagen, disegnata dallo studio SPANT, posa due ciotole in gres scanalato verde scuro su una base in rovere massello. Un angolo pranzo nordico che mette in riga ciotole e briciole. United Pets risponde con B'OWL, novità 2026 firmata Favaretto & Partners. Il gioco è nel nome: bowl e owl. La ciotola rialzata prende la sagoma di un gufo e ospita due ciotole estraibili in acciaio inox. È pensata per cani e gatti di taglia piccola e media. Marrone, nero, giallo o grigio.
Alessi porta a terra il servizio da tavola Itsumo di Naoto Fukasawa. In giapponese il nome vuol dire "ogni giorno e per sempre". Itsumo Pet Yunoki Ware è in porcellana bianca con i decori dell'artista Samiro Yunoki. Ci sono ciotole per l'acqua e per il cibo, per cani e per gatti, e un tappetino coordinato. Stesso servizio, sopra e sotto il tavolo. Acqua fresca e scatolette, finalmente, all'altezza del parquet.
Itsumo Pet Yunoki Ware, Alessi; Kronborg Food Bar, Dog Copenhagen; B’OWL, United Pets - Credits: Courtesy Alessi; Courtesy Dog Copenhagen; Courtesy United Pets
Vanità a quattro zampe
Anche la toilette ha la sua firma. Muhà propone Carezza di Vaniglia, nella linea Pet: agrumi in apertura, fiore di vaniglia e pesca nel cuore, sandalo e tonka sul fondo. È pensata per non disturbare l'olfatto del cane.
Dolce&Gabbana ha Fefé, la sua prima mist per cani, senza alcol. Porta il nome del barboncino di Domenico Dolce e Guilherme Siqueira. La firma Emilie Coppermann: ylang-ylang, muschio, sandalo. Flacone in vetro verde, tappo rosso, zampa placcata in oro 24 carati. Due spruzzi, poi l'ingresso in salotto. Alla fine, la gerarchia domestica è chiara. Il divano è di chi ci dorme. Il tappeto è di chi lo conquista. Agli umani resta l'assegno. E il dovere di spostarsi quando il padrone di casa batte la zampa.
Carezza di Vaniglia, Muhà; Fefé, Dolce&Gabbana - Credits: Courtesy Muhà; Courtesy Dolce&Gabbana