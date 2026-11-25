La democrazia domestica non è mai stata un affare semplice. Lo sapeva Pablo Picasso. Nel 1957 il fotografo David Douglas Duncan gli portò in casa Lump, un bassotto. Non se ne andò più. Diventò musa fissa, con buona pace di Jacqueline Roque, e prese il posto del cane di Velázquez nelle Meninas riscritte da Picasso. Wassily Kandinsky divideva gli spazi con il gatto Vaska. Yves Saint Laurent viveva agli ordini dei suoi bulldog francesi, tutti di nome Moujik. Andy Warhol ebbe una colonia di gatti, tutti chiamati Sam tranne una, Hester. Ne uscì un libro: 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy.

Frida Kahlo fece della Casa Azul un piccolo zoo: cani, scimmie, pappagalli, un cervo. E poi Choupette, la sacra di Birmania di Karl Lagerfeld. Campagne pubblicitarie, follower e, si disse, un posto nel testamento del padrone. Da un secolo i coinquilini a coda e pelo dettano legge nei salotti degli artisti. Oggi il design si è arreso. Il gatto ha eletto la poltrona in bouclé a tiragraffi. Il cane considera il tappeto persiano un resort. Tanto vale abdicare con stile. Ecco cosa scegliere per animali dal gusto difficile.

Il riposo dei giusti (e dei viziati)

Otto ore a presidiare il divano meritano un upgrade. HAY punta sul minimalismo nordico e su cuscini morbidi da sovrapporre: isole per il pisolino. Opinion Ciatti ha Berberé, disegnata da Raffaella Mangiarotti è un letto da campo in miniatura: telaio in frassino massello, amaca in pelle, giunture senza colla né viti. Si smonta e parte in viaggio. Poltrona Frau ha un'intera Pet Collection.

C'è la cuccia ovale in Pelle Frau, c'è il plaid in lana e cashmere con un lato trapuntato e impermeabile, c'è il trasportino. La stessa pelle dei divani, la stessa mano. Chi preferisce l'aria di una veranda tropicale la trova in Juliet di Bonacina 1889, la cuccia rotonda disegnata quest'anno da Margherita Bonacina: vimini intrecciato, cuscino verde salvia. Ha un gemello, Romeo. Si fanno su misura, come ogni pezzo della casa. Artigianato brianzolo dal 1889. Batte qualsiasi poltrona da lettura.