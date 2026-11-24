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Rosso Valentino, rosso Ferrari, rosso veneziano… Solo alcuni esempi delle declinazioni di un colore dai pigmenti vivaci e intensi. Il rosso è una nuance regale e appassionata, simbolo cromatico di fuoco e guerra. Tanti i significati, tante le sfumature per un colore che, nel corso del tempo, ha conquistato la storia dell’arte, il mondo del design e anche quello del fashion system. Red all year round, come indicano i recenti fashion trend, ma è nel periodo natalizio che questa tonalità dà il meglio di sé: tra l’immagine di Babbo Natale, i nastri dei regali, le decorazioni degli alberi, durante la Christmas season il rosso tinge di gioia e buona energia tutto ciò che ci circonda, a cominciare dai look delle feste. Eppure non c’è bisogno di indossarlo da testa a piedi o in total look.
Anzi, le tendenze dalle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 parlano chiaro: basta un tocco di rosso per cambiare un look e renderlo in sintonia con l’atmosfera festiva. E quest’anno le passerelle ne sono piene! Che sia un cappello, una cintura, una sciarpa o un gioiello, guida ai dettagli e agli accessori rossi per accendere la moda del Natale 2026 con stile ed eleganza.
Il rosso dà alla testa
Sfilate FW26: da sinistra Bottega Veneta, Lanvin, Givenchy - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Indossare un copricapo, lo sanno tutte, dona quel tocco sofisticato a ogni look e quest’anno il rosso dà alla testa. Se poi è eccentrico, come quello furry visto in passerella da Bottega Veneta, l’effetto wow è assicurato. Da Lanvin, invece, un maxi cappello in panno rosso dallo stile sou’wester regala un’immagine rétro classy da vera femme fatale. Note arabeggianti per Givenchy, che arricchisce la mise con un cappello che si sfoggia persino la sera, da scegliere per creare contrasti di stile con completi scuri.
Allacciate le cinture (rosse)
Sfilate FW26: da sinistra Issey Miyake, Giorgio Armani, Shiatzy Chen - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
“Allacciate le cinture, si balla!”, recitava Bette Davis nel film Eva contro Eva (1950). Se poi sono rosse, comporranno un look da capogiro. Mima un bustino che cinge la vita il modello a clessidra lucido firmato Issey Miyake: rigida e dalle linee scultoree, questa maxi belt esalta la figura ed è perfetta assieme ad abiti dalla palette autunnale. Da Giorgio Armani una semplice e sottile cintura rosso burgundy sigilla un look e una palette super chic, tra pantaloni bianchi sartoriali e maxi scialle in lana verde salvia, che è quintessenza di un’eleganza dégagé. Pelle su pelle per Shiatzy Chen, che annoda intorno a un blazer dal colletto alla coreana una morbida fusciacca in pelle rosso scarlatto.
Gioielli fiammanti
Sfilate FW26: da sinistra Carven, Marni, Carolina Herrera – Credits: Launcmetrics.com/Spotlight
I bijoux rossi portano una pennellata di brio e sensualità, diventando gli accessori perfetti da indossare per respirare aria di Natale. Come una ghirlanda fitta di bacche rosse, il maxi choker di Carven veste letteralmente collo e décolleté e dona un’allure festosa anche su una semplice T-shirt bianca. Leggeri e super scenografici, gli orecchini con foglie in metallo dipinto di rosso firmati Marni si portano sia di giorno sia di sera e sono tra i bijoux più cool e versatili di stagione. Dall’allure classica e allo stesso tempo giocosa la collana con maxi boule rosse come ciliegie di Carolina Herrera.
Borse rosse, che passione
Sfilate FW26: da sinistra Balenciaga, Stella McCartney, Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Le borse rosse sulle passerelle moda Autunno/Inverno 2026-2027 riaccendono le wishlist del momento: si desiderano (anche) per Natale e si portano tutto l’anno. La tracolla con patella e fibbia logo di Balenciaga è perfetta da indossare sia per look festosi che su mise quotidiane. Una cascata di frange extra long, invece, per la Falabella di Stella McCartney: una borsa scenografica per le serate casual, da portare a mano come una clutch oppure a spalla grazie all’iconica catena argentata. Dallo stile minimalista, la clutch Chanel con fibbia dorata a doppia “C” è tra i feticci di stagione della maison.
In your (red) shoes
Sfilate FW26: da sinistra Alberta Ferretti, Isabel Marant, Michael Kors - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight