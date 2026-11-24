Rosso Valentino, rosso Ferrari, rosso veneziano… Solo alcuni esempi delle declinazioni di un colore dai pigmenti vivaci e intensi. Il rosso è una nuance regale e appassionata, simbolo cromatico di fuoco e guerra. Tanti i significati, tante le sfumature per un colore che, nel corso del tempo, ha conquistato la storia dell’arte, il mondo del design e anche quello del fashion system. Red all year round, come indicano i recenti fashion trend, ma è nel periodo natalizio che questa tonalità dà il meglio di sé: tra l’immagine di Babbo Natale, i nastri dei regali, le decorazioni degli alberi, durante la Christmas season il rosso tinge di gioia e buona energia tutto ciò che ci circonda, a cominciare dai look delle feste. Eppure non c’è bisogno di indossarlo da testa a piedi o in total look.

Anzi, le tendenze dalle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 parlano chiaro: basta un tocco di rosso per cambiare un look e renderlo in sintonia con l’atmosfera festiva. E quest’anno le passerelle ne sono piene! Che sia un cappello, una cintura, una sciarpa o un gioiello, guida ai dettagli e agli accessori rossi per accendere la moda del Natale 2026 con stile ed eleganza.

Il rosso dà alla testa