Maglione e cintura a vista, 4 idee per abbinarlo copiando da celeb e street style

Prima di comprare l’ennesimo maglione, vale la pena pensare a come starebbe con una cintura (e dare un twist al look dell'autunno): quella in cuoio da portare con i jeans, una fibbia dorata da lasciare spuntare sotto il nero o magari un modello chiaro che si faccia vedere tra due colori accesi. Il repertorio è ampio, ma il gesto è alla portata di tutte: tirare su appena l’orlo del maglione... e vedere che effetto fa.
Il maglione inserito dentro un pantalone o una gonna è un dettaglio di styling che esalta il punto vita, specie se a spezzare il gioco di volumi c’è una cintura. L’ispirazione per capire come indossarlo arriva dallo street style. Ecco 4 abbinamenti tutti da copiare.
Solo davanti: il maglione oversize incontra i jeans
Maniche abbondanti, fianchi coperti e cintura a vista sul davanti. Questo è forse il modo più immediato per portare un maglione oversize lasciando che esprima tutta la sua morbidezza. Basta infilare una piccola parte dell’orlo frontale nei jeans e sfilarlo leggermente, evitando che il tessuto tiri. Gigi Hadid ce lo aveva mostrato già qualche anno fa abbinando per un servizio fotografico un maglione giallo acceso a un denim azzurro e a una cintura marrone. Un look che invoglia a recuperare anche le maglie più vivaci, quelle che spesso finiscono abbinate soltanto al nero. Katie Holmes sceglie invece righe, jeans larghi e giacca di pelle marrone in combo con la cintura chiara che fa capolino dove la maglia si solleva. Dallo street style poi arriva anche una variante con denim bianco, maglia scura infilata in modo asimmetrico e bomber marrone: un'idea di stile da tenere presente prima di archiviare i jeans chiari fino alla prossima primavera.
Da sinistra: Katie Holmes; Gigi Hadid - Credits Getty Images
Appena sblusato, con la fibbia che fa capolino
Con la maglieria più corposa si può lasciare un po’ di volume sopra la cintura: l’orlo entra nella vita dei pantaloni e poi viene tirato leggermente fuori con il pullover che ricade mentre la fibbia affiora. Si può abbinare il dolcevita grigio a jeans chiari, blazer marrone con frange e stivaletti a punta, con la cintura scura che riprende i toni della giacca e accompagna il gusto rétro dell’insieme. Oppure puntare sulle palette accese: blu elettrico per il girocollo, verde per i pantaloni in pelle, bianco per la cintura con fibbia dorata: un accostamento da copiare anche solo nell’idea di usare la cintura per separare due colori forti.
Ma i look street suggeriscono anche di avvicinare il maglione grigio alle paillettes: la maglia resta morbida sopra una cintura color cuoio decorata da elementi metallici e al collo si aggiungono un foulard e collane lunghe. Un’idea piacevolmente bohémien quella di mescolare la maglieria quotidiana con gli abiti e gli accessori più vistosi.
Credits Getty Images; Credits Launchmetrics.com/Spotlight; Credits Getty Images
Bordo dentro, maglie sottili e cinture da mostrare
Con i filati leggeri si può infilare l’intero bordo della maglia nei pantaloni. Una soluzione particolarmente pratica sotto le giacche, quando si vuole evitare troppo volume in vita. L’esempio più classico? Dolcevita e pantaloni neri, con una cintura dai dettagli metallici e la giacca di pelle appoggiata sulla spalla. O ancora: il dolcevita aderente con jeans scuri e cintura, sotto una giacca marrone in pelliccia sintetica dalle proporzioni ampie.
Hailey Bieber, trend setter per antonomasia, già qualche anno fa si mostrava con girocollo nero sopra una t-shirt bianca, entrambi infilati nei pantaloni scuri per mostrare la fibbia dorata. Sopra un cappotto di pelle lungo. Per chi ama le sovrapposizioni, dallo street style arriva il girocollo blu sopra la camicia bianca, con cintura marrone larga sui jeans. Il colletto spunta dalla maglia, la fibbia si vede per intero: una base preppy da completare con mocassini o stivaletti.
Con la gonna: mini, trecce e drappeggi
Il maglione con la gonna offre almeno due possibilità: infilare solo il davanti, se la lavorazione è spessa, oppure sistemare tutto l’orlo all’interno con una maglia sottile. Una palette colore tipicamente autunnale quella che vede l’accostamento di dolcevita caramello a trecce, minigonna e blazer marrone, cintura scura e stivali al ginocchio che completano l’abbinamento.
Meghan Markle ha interpretato il trend puntando sul total look tipicamente british nelle tonalità del bordeaux: maglia leggera a collo alto, gonna e cintura coordinata con fibbia dorata per non rinunciare a quel tocco di allure. Dallo street style l’invito invece a sperimentare con le lunghezze: pullover grigio sopra la camicia bianca, gonna lunga drappeggiata e cintura nera con fibbia argentata. La maglia è raccolta in vita, la gonna conserva pieghe e volume e sopra si aggiunge un cappotto negli stessi toni e una sciarpa rosa chiaro, lunga quasi quanto l’orlo.
Meghan Markle - Credits Getty Images; Credits Getty Images; Credits Launchmetrics.com/Spotlight