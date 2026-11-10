Maglione e cintura a vista, 4 idee per abbinarlo copiando da celeb e street style

Prima di comprare l’ennesimo maglione, vale la pena pensare a come starebbe con una cintura (e dare un twist al look dell'autunno): quella in cuoio da portare con i jeans, una fibbia dorata da lasciare spuntare sotto il nero o magari un modello chiaro che si faccia vedere tra due colori accesi. Il repertorio è ampio, ma il gesto è alla portata di tutte: tirare su appena l’orlo del maglione... e vedere che effetto fa.

Il maglione inserito dentro un pantalone o una gonna è un dettaglio di styling che esalta il punto vita, specie se a spezzare il gioco di volumi c’è una cintura. L’ispirazione per capire come indossarlo arriva dallo street style. Ecco 4 abbinamenti tutti da copiare.

Solo davanti: il maglione oversize incontra i jeans

Maniche abbondanti, fianchi coperti e cintura a vista sul davanti. Questo è forse il modo più immediato per portare un maglione oversize lasciando che esprima tutta la sua morbidezza. Basta infilare una piccola parte dell’orlo frontale nei jeans e sfilarlo leggermente, evitando che il tessuto tiri. Gigi Hadid ce lo aveva mostrato già qualche anno fa abbinando per un servizio fotografico un maglione giallo acceso a un denim azzurro e a una cintura marrone. Un look che invoglia a recuperare anche le maglie più vivaci, quelle che spesso finiscono abbinate soltanto al nero. Katie Holmes sceglie invece righe, jeans larghi e giacca di pelle marrone in combo con la cintura chiara che fa capolino dove la maglia si solleva. Dallo street style poi arriva anche una variante con denim bianco, maglia scura infilata in modo asimmetrico e bomber marrone: un'idea di stile da tenere presente prima di archiviare i jeans chiari fino alla prossima primavera.