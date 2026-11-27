Jennifer Lopez - Credits: Getty Images
Dedichiamo attenzioni maniacali alla skincare del viso, spalmiamo creme e lozioni sul corpo per contrastare secchezza e perdita di tono. Eppure, c'è una zona che spesso resta nell'ombra, pur essendo tra le prime a tradire il passare del tempo: quella di collo e décolleté. Un'area che così non riceve alcuna cura o viene trattata con prodotti non adatti alla sua epidermide delicata e sottile, sulla quale, in realtà, si dovrebbe utilizzare la stessa routine destinata al viso. Per quale motivo? Perché ne possiede le medesime caratteristiche.
Siero, crema e SPF andrebbero stesi dunque fino al petto per evitare che inizi a mostrare rughe e macchie scure; per giocare d'anticipo e prevenirne la comparsa o per attenuarne l'aspetto se già visibili, viene in soccorso la skincare che, ormai, propone formule specifiche, dalla texture agli ingredienti, così come tool dalla silhouette ergonomica, progettata per adattarsi alla perfezione a quest'area. Sempre più efficace e all'avanguardia, la cosmesi permette finalmente di trattare a casa l'aspetto di piccoli inestetismi, a patto di avere costanza e seguire il proprio regime beauty ogni giorno, con pazienza. L'obiettivo, nel caso di collo e décolleté è quello di idratare e rassodare, così come stimolare la produzione di collagene: la sua mancanza rende infatti la cute fragile e sottile, dunque più propensa a segnarsi.
In gel o in crema, a ciascuno la propria texture
Chi pensa che collo e décolleté si segnino solo a causa del passare del tempo, si ricrederà. Oltre all'età, infatti, è la postura che provoca la comparsa delle rughe, che possono manifestarsi quindi anche prima del dovuto. Il cosiddetto tech neck è la conseguenza, per esempio, dalla posizione che si tiene per guardare lo schermo dello smartphone, che può causare problemi ai muscoli cervicali ma anche alla pelle, che si può segnare prematuramente.
Ecco perché è d'aiuto prendere l'abitudine di stendere un'emulsione specifica adatta a mantenerla morbida, distesa ed elastica. Se le pelli secche e mature avranno bisogno di texture più ricche e nutrienti, le più giovani possono invece essere coccolate con emulsioni e gel leggeri, entrambe a base, in genere, di peptidi, acido ialuronico e collagene. Chi mostra già rughe e linee sottili, poi, può puntare su prodotti dall'effetto tensore che ne attenuano temporaneamente l'aspetto, aiutando a renderle meno evidenti.
Clarins, Extra Firming Neck & Décolleté; Lierac, Lift Integral The Neck & Décolleté Cream; Miamo, Neck Revitalizing Cream - Credits: Courtesy Press Office
Extra-Firming Collo & Dècolletè di Clarins è un trattamento dall'effetto tensore con polipeptide di collagene e niacinamide che agisce in modo mirato sui segni visibili dell’invecchiamento legati alla perdita di collagene oltre a insaponificabile di girasole che potenzia la produzione di elastina. Lift Integral The Neck & Décolleté Cream di Lieracrafforza la struttura della pelle agendo sui suoi componenti essenziali (collagene, elastina e acido ialuronico) e sulle glicoproteine che li collegano: la formula leggera è arricchita con biopolimeri ultra-tensori per un effetto levigante immediato. Neck Revitalizing Cream di Miamo è formulata con acido ialuronico, squalano e peptidi che idratano e migliorano l’elasticità cutanea contrastandone il rilassamento e rendendo dunque la pelle più compatta.
Maschera, in patch oppure a LED, l'alleata che distende e attenua le 'collane di venere'
I dispositivi beauty che impiegano la luce LED sono ormai numerosi, pensati per prendersi cura di aree del corpo molto diverse, tanto che prendono la forma di maschere che hanno proprio la silhouette del viso umano, così come di caschi, pensati per la salute dei capelli. Anche per collo e décolleté esistono device ad hoc, che si fissano dietro la nuca come una collana e permettono di veicolare in quest'area i benefici della luce rossa, usata anche in campo medico per la capacità di riparare i tessuti e stimolare la produzione di collagene.
Certo, si tratta di strumenti che hanno un costo importante, motivo per cui si può anche puntare su maschere d'altro tipo, come quelle in silicone, per esempio: decisamente più portabili e discrete, possono essere usate in qualsiasi momento, anche sotto i vestiti, e permettono di idratare e distendere le pieghe orizzontali che si formano sul petto, provocate dall'età così come dalla posizione che si assume ogni giorno.
Foreo, FAQ™ 211; Therabody, Neck & Chest Mask; Apricot, Décolleté Pad - Credits: Courtesy Press Office
FAQ™ 211 di Foreo, realizzata in morbido silicone, aderisce perfettamente al corpo trasmettendo 8 diverse lunghezze d’onda di luce LED, inclusa la luce infrarossa vicina (NIR), per stimolare il collagene e agire sui segni del tempo: aiuta a ridurre le rughe e migliora notevolmente compattezza ed elasticità dell'epidermide. Neck & Chest Mask di Therabodyimpiega LED rossi e a infrarossi per ridurre la visibilità di rughe sottili e profonde, migliorando al contempo la grana e la luminosità della pelle.
Inoltre, è dotata di massaggio vibrante con calore VibraWave™ sulla parte posteriore del collo, per favorire ulteriormente il rilassamento. Décolleté Pad di Apricot è un patch in silicone di grado medico al 100% infuso con acido ialuronico idratante: pensato per essere usato anche durante il sonno, migliora l'elasticità e la tonicità dell'epidermide del décolleté.
Il balm idratante, l'alleato smart e virale
I più connessi avranno sicuramente notato che l'ultima trovata beauty arrivata dalla Corea è un idratante in stick che si applica direttamente sulle rughe del collo con un effetto simile (a quanto si dice sui social) a quello di un filler. Se il paragone sembra un po' forzato (nessun cosmetico, infatti, può avere lo stesso effetto di un iniettivo) quel che è certo è che i balm in questione sono un modo rapido ed efficace per idratare in modo mirato le aree più secche e fragili.
Pensati non solo per collo e décolleté, ma anche per labbra e contorno occhi, questi idratanti in formato solido sono ottimi anche da tenere in borsa per essere usati al bisogno, nel caso il freddo, per esempio, lasci il segno. Non possono, da soli, riempire le rughe ma, nutrendo la pelle circostante, riescono a renderle di certo meno visibili.
Dr Melaxin, Calcium Volume Multi Balm; The Inkey List, Bio-Active Ceramide Neck Stick; Medicube, PDRN Collagen Volume Balm - Credits: Courtesy Press Office
Calcium Volume Multi Balm di Dr Melaxin contiene adenosina, olio di jojoba, collagene, elastina e calcio che, insieme, nutrono e prevengono il rilassamento e l’assottigliamento della pelle, rafforzandone al tempo stesso la barriera protettiva. Bio-Active Ceramide Neck Stick di The Inkey List è un trattamento solido studiato per liftare, rassodare e levigare visibilmente la pelle delicata del collo e del décolleté con ceramide e Gatuline® In-Tense MB che idratano e proteggono la barriera cutanea. PDRN Collagen Volume Balm di Medicube è un balsamo multiuso formulato con Volufiline, PDRN, NAD, caffeina e oli nutrienti che idrata le zone secche, attenua l'aspetto delle linee sottili e fa apparire la pelle più piena e soda.
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