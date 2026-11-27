Dedichiamo attenzioni maniacali alla skincare del viso, spalmiamo creme e lozioni sul corpo per contrastare secchezza e perdita di tono. Eppure, c'è una zona che spesso resta nell'ombra, pur essendo tra le prime a tradire il passare del tempo: quella di collo e décolleté. Un'area che così non riceve alcuna cura o viene trattata con prodotti non adatti alla sua epidermide delicata e sottile, sulla quale, in realtà, si dovrebbe utilizzare la stessa routine destinata al viso. Per quale motivo? Perché ne possiede le medesime caratteristiche.

Siero, crema e SPF andrebbero stesi dunque fino al petto per evitare che inizi a mostrare rughe e macchie scure; per giocare d'anticipo e prevenirne la comparsa o per attenuarne l'aspetto se già visibili, viene in soccorso la skincare che, ormai, propone formule specifiche, dalla texture agli ingredienti, così come tool dalla silhouette ergonomica, progettata per adattarsi alla perfezione a quest'area. Sempre più efficace e all'avanguardia, la cosmesi permette finalmente di trattare a casa l'aspetto di piccoli inestetismi, a patto di avere costanza e seguire il proprio regime beauty ogni giorno, con pazienza. L'obiettivo, nel caso di collo e décolleté è quello di idratare e rassodare, così come stimolare la produzione di collagene: la sua mancanza rende infatti la cute fragile e sottile, dunque più propensa a segnarsi.

In gel o in crema, a ciascuno la propria texture

Chi pensa che collo e décolleté si segnino solo a causa del passare del tempo, si ricrederà. Oltre all'età, infatti, è la postura che provoca la comparsa delle rughe, che possono manifestarsi quindi anche prima del dovuto. Il cosiddetto tech neck è la conseguenza, per esempio, dalla posizione che si tiene per guardare lo schermo dello smartphone, che può causare problemi ai muscoli cervicali ma anche alla pelle, che si può segnare prematuramente.

Ecco perché è d'aiuto prendere l'abitudine di stendere un'emulsione specifica adatta a mantenerla morbida, distesa ed elastica. Se le pelli secche e mature avranno bisogno di texture più ricche e nutrienti, le più giovani possono invece essere coccolate con emulsioni e gel leggeri, entrambe a base, in genere, di peptidi, acido ialuronico e collagene. Chi mostra già rughe e linee sottili, poi, può puntare su prodotti dall'effetto tensore che ne attenuano temporaneamente l'aspetto, aiutando a renderle meno evidenti.