lifestyle 27 novembre 2026

Dal 28 novembre apre sul canale Charleroi-Bruxelles il nuovo polo di arte e architettura nato dall'alleanza con il Centre Pompidou di Parigi

Di Claudia Ricifari

Bruxelles è una capitale spesso sottovalutata, nonostante abbia una scena contemporanea vivissima, tra gallerie importanti, artisti e architetti di primo piano. Una città che accoglie moltissimi giovani, che ospita le istituzioni europee e la sede della NATO, ma che, finora, non aveva nessun grande museo pubblico dedicato all'arte moderna e contemporanea. Una lacuna che era diventata quasi assioma, un po' come il plurilinguismo e la complessità politica. Dal 28 novembre, però, Bruxelles si prepara a diventare una città d'arte, grazie all'apertura di Kanal-Pompidou, il museo nato dall'alleanza con il parigino Centre Pompidou dentro l'ex garage Citroën. Un'inaugurazione talmente attesa da aver segnato il sold out già solo nel primo giorno, con 30mila biglietti gratuiti immediatamente polverizzati all'apertura delle prenotazioni. Ma com'è questo grande progetto museale, annunciato dieci anni fa e che ora vede finalmente la luce? Spoiler: davvero incredibile. Vi spieghiamo perché.

Kanal-Pompidou © Sebastian Schaevers - Credits: Courtesy Press Office

Kanal-Pompidou: da ex garage a città dell'arte L'edificio sorge a Square Sainctelette, sulla riva del canale Charleroi-Bruxelles, tra il centro e Molenbeek, e fu costruito nel 1933-34 come vetrina e officina della Citroën. Soprannominato “cattedrale per le automobili” per la sua peculiare forma, una struttura di vetro e acciaio alta più di venti metri che si affaccia sulla piazza, è composto anche da un gigantesco capannone industriale (cento metri per duecento), chiuso da una facciata in vetro lunga 425 metri. È uno dei documenti più leggibili del primo modernismo belga, e per decenni è rimasto uno dei grandi garage d'Europa. La trasformazione è stata affidata ad Atelier Kanal, sodalizio tra EM2N di Zurigo, noAarchitecten di Bruxelles e Sergison Bates architects di Londra, che hanno firmato insieme un progetto senza autore unico e lavorato per i primi due anni dentro la fabbrica stessa. Oltre 3.400 gli operai in cantiere, con un unico obiettivo comune, quello di preservarne il carattere. Lo showroom e la facciata sono stati restaurati, i vetri sostituiti con vetrate sottovuoto dotate di finestre apribili per la ventilazione naturale, il tetto isolato e ricoperto da un impianto solare di 4mila metri quadrati. Gli architetti parlano di “ottimismo radicale” e di un intervento a tocco leggero, perché un involucro così sottile non avrebbe mai garantito il clima richiesto da un'opera d'arte di livello internazionale. All'interno del volume hanno quindi inserito tre nuove costruzioni: una ospita auditorium e uffici, un'altra Kanal Architecture, la terza il museo d'arte moderna e contemporanea, che si sviluppa su cinque piani con sale senza colonne di 725 metri quadrati ciascuna e, nel sottosuolo, una galleria alta sette metri con ingresso indipendente dall'esterno.

Kanal-Pompidou © Joshua Serafin, Creation Paradigm, AMANT Foundation - Credits: Courtesy Press Office

Una città dentro la città Numeri e misure che rendono l'idea dell'imponente lavoro svolto in questi dieci anni, non solo di restauro, ma di ideazione e progettazione. Il direttore generale Yves Goldstein, bruxellese di nascita, ha sottolineato come il baricentro del museo siano gli spazi pubblici. Più di ventimila metri quadrati sono accessibili gratuitamente, e a orientare il visitatore sono due strade larghe diciotto metri che attraversano l'edificio incrociandosi, ciascuna con un ingresso a ogni estremità, affiancate al primo piano dal piano nobile, una lunga sequenza di ambienti dove sedersi, studiare, leggere o girare senza meta. Lo showroom, che gran parte dell'anno resterà senza programmazione fissa, funziona come una piazza coperta aperta sulla rinnovata Sainctelette, e ai piani superiori ospita il ristorante Jeanne e una terrazza sul tetto con bar, dalla quale si guarda Bruxelles dall'alto senza dover pagare un biglietto. Ci sono poi la brasserie Carrosserie, un forno interno, la libreria, una biblioteca con centro di ricerca, laboratori e spazi per lavorare. Insomma, uno spazio che va ben oltre il museo. Un ambiente familiare che diventa parte del tessuto della città. Un “terzo luogo”, come lo avrebbe definito il sociologo Ray Oldenburg per indicare ciò che sta fuori da casa e dall'ufficio.

Kanal-Carrosserie © Maurine Toussaint - Credits: Courtesy Press Office

Il Pompidou a Bruxelles L'intesa tra la Regione di Bruxelles-Capitale, la Fondazione Kanal e il Centre Pompidou parigino risale al 2017 e prevede una durata fino al 2031. Con la sede parigina di Beaubourg chiusa per lavori fino al 2030, la collezione del Musée national d'art moderne circola nel frattempo in quasi 9.000 prestiti l'anno, tra Málaga, Shanghai e ora Bruxelles. Qui i due team curatoriali coproducono mostre di lunga durata attingendo a quel patrimonio, mentre le équipe parigine presenteranno due esposizioni temporanee all'anno dedicate ai grandi nomi del moderno. Ma Kanal ha anche un fondo proprio, avviato nel 2018 e concentrato sugli artisti che lavorano in Belgio, dove figurano Francis Alÿs, Sammy Baloji, Ann Veronica Janssens, Lucy McKenzie e Otobong Nkanga.

Kanal-Pompidou di Bruxelles - Credits: Courtesy Press Office

Le mostre da vedere al Kanal-Pompidou di Bruxelles La mostra più ampia, A truly immense journey (aperta fino al gennaio 2028) riunisce oltre 350 opere dal primo Novecento a oggi, in gran parte dal Pompidou e dalla collezione Kanal. In esposizione opere di Matisse, Picasso, Giacometti, Sonia Delaunay, Lygia Clark e Wifredo Lam affiancate a quelle di artisti che operano a Bruxelles come Sammy Baloji, Edith Dekyndt, Aglaia Konrad e Hana Miletić. Il titolo dell'esposizione deriva da un breve testo di Kafka del 1935, e il percorso si divide in tre movimenti modellati sul canale come via di commercio e di migrazione: le storie di chi è stato costretto a spostarsi, il modernismo europeo nei suoi intrecci coloniali con Africa, Oceania e Caraibi, e le avanguardie che da Costruttivismo e Bauhaus fino alla Minimal e alla cinetica hanno messo il visitatore in movimento davanti all'opera. Il colonialismo torna, poi, nella mostra che parla del luogo stesso. An infinite woman, curata da Sandrine Colard e Sina Salah, parte da un'immagine del 1925: una donna mangbetu del Congo nord-orientale scelta come volto de La Croisière noire, la spedizione propagandistica attraverso l'Africa sostenuta da Citroën, lo stesso marchio che quasi un decennio dopo avviò il cantiere del garage di Bruxelles. Nella prima parte l'archivio ricostruisce la diffusione di quel volto tra riviste, esposizioni e film, nella seconda artiste e artisti della diaspora - da Carrie Mae Weems a Faith Ringgold, da Barbara Walker a Simone Leigh, a Lorraine O'Grady e Magdalene Odundo - se ne riappropriano. Le altre mostre sono quasi tutte nuove commissioni. Joëlle Tuerlinckx ha scelto per La première fois la sala più profonda, nelle fondamenta, e ha seguito il cantiere per due anni, dal pompaggio dell'acqua di falda verso il canale alla costruzione dei muri, restituendolo con luci che si sovrappongono come un'eclissi e con una composizione sonora realizzata con Christoph Fink, dove voci in più lingue leggono descrizioni di stanze. Nello showroom, invece, Banu Cennetoğlu espone i 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani composti con grappoli di palloncini dorati a forma di lettera. E tanto altro ancora.

Kanal-Pompidou, An infinite woman © Barbara Walker - Credits: Courtesy Press Office

Architettura, gioco, stampa C'è poi tutta una parte dedicata all'architettura e ai più piccoli. Kanal Architecture, infatti, è il nuovo nome del CIVA, la fondazione creata nel 2016 che custodisce più di 500 fondi d'archivio e circa 65.000 volumi su architettura, paesaggio e urbanistica, e che nell'edificio ha una propria sede con biblioteca e centro di ricerca. La mostra inaugurale, Right to the City – Right to the Future, rilegge Bruxelles come laboratorio di pratiche spaziali nate da conflitti e partecipazione, e rievoca la ferita del Quartier Nord, il quartiere accanto al museo cancellato in nome del cosiddetto Manhattan Plan. Nel Salon, spazio di ricerca e lettura, Abitacolo raccoglie progetti di case abitate o disegnate da artisti e architetti e prende il nome dalla struttura abitabile concepita da Bruno Munari nel 1971.

Decoratelier The FLOW - Credits: Courtesy Press Office