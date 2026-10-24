Quest'autunno ci sono 3 grandi mostre imperdibili in Italia

I tre viennesi avevano capito che dietro un corpo impeccabile può nascondersi una tempesta. Klimt veste le sue donne di oro e desiderio; Egon Schiele le spoglia delle convenzioni, disegna nervi, ossa e fragilità; Oskar Kokoschka lascia che l’inquietudine deformi persino i volti. Tra le 47 opere compare Piero Manzoni, che arrivò a firmare persone vere e a certificarle come sculture viventi . Chissà cosa avrebbe pensato dei filtri fotografici. Il motivo per andare? Scoprire che l’ossessione per il corpo perfetto è antica e che l’arte sa dare dignità alle imperfezioni.

La signora ha gioielli preziosi, una veste magnificamente decorata e l’aria di conoscere benissimo il proprio potere. Fra le mani, però, stringe la testa di un uomo decapitato. È la Giuditta II dipinta da Gustav Klimt nel 1909, così inquietante da essere conosciuta anche come Salomè . Acquistata dal Comune alla Biennale del 1910, oggi lascia Ca’ Pesaro per aprire la mostra Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell’arte contemporanea , al MUVEC – Casa delle Contemporaneità di Mestre (Venezia), fino al 14 febbraio 2027 .

Le mostre d’arte non mancano mai in un paese come l'Italia. Ma questo autunno 2026 sembra particolarmente ricco di esposizioni dedicate ai grandi nomi dell'arte di fine Ottocento e primi del Novecento. Da Klimt a Picasso, fino a Matisse: sono questi alcuni degli artisti che si possono ammirare per scoprire come hanno cambiato il modo di desiderare, vestirsi, perfino guardarsi allo specchio. Tra Mestre, Bologna e Venaria Reale, ecco gli appuntamenti da segnare in agenda per un weekend all'insegna della cultura.

2. Bologna: da Gaudí a Picasso

Nel febbraio del 1900, a Barcellona, un ragazzo non ancora diciannovenne tappezzò le pareti di un locale con decine di ritratti. Si chiamava Pablo Picasso e il posto era Els Quatre Gats, ritrovo di pittori, scrittori e aspiranti rivoluzionari del gusto. Tra bicchieri e discussioni, la modernità preparava un gran baccano. Quell’atmosfera rivive in Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen, a Palazzo Albergati di Bologna fino al 29 marzo 2027. Oltre cento opere raccontano la Barcellona che cresceva, si elettrizzava e cercava una propria identità, mentre gli artisti viaggiavano tra Catalogna e Parigi per rubarsi idee con molta eleganza. Alcuni dipinti arrivano dalle dimore private della baronessa Carmen Thyssen e sono destinati al suo futuro museo a Barcellona.

Accanto a Picasso, Miró e Dalí spuntano nomi meno familiari come Isidre Nonell, che sceglieva di ritrarre donne ignorate dalla buona società. E Gaudí dimostra, con una riproduzione della sedia di Casa Batlló e una piastrella di Casa Milà, che una rivoluzione può cominciare da uno schienale. La ragione per visitarla? Capire come nasca una moda prima che diventi moda: da incontri casuali, litigi creativi e coraggio di cambiare le regole.