Le stelle Michelin 2027 parlano colombiano: la (piccola) rivoluzione della Guida

living 12 novembre 2026

Nessun nuovo tristellato, ma una attenzione maggiore verso la cucina internazionale: la Guida Michelin Italia 2027 ci anticipa già alcuni trend food (e travel) per il prossimo anno

Di Claudia Ricifari

Al Gatto Verde, Modena

Può essere considerata una piccola rivoluzione quella messa in atto dalla Guida Michelin Italia 2027. Al Teatro Municipale di Piacenza, la 72° edizione dei locali segnalati con il sistema delle stelle perché "valgono una sosta", ha visto un cambio di rotta rispetto agli anni passati. Tra le critiche del giorno dopo, infatti, c'è sempre stata quella di non dare particolare attenzione alla cucina internazionale e di fare, quindi, un racconto del Belpaese limitato solo al concetto della tradizione, per quanto rivisitata in chiave innovativa. Non che quest'anno siano mancati i premi per i ristoranti che puntano sull'italianità, ma forse per la prima volta si è spostato lo sguardo anche verso contaminazioni diverse. Il primo due stelle in Italia a una cucina straniera La grande novità di quest'anno, non essendo stato proclamato nessun nuovo tristellato, è che un ristorante di cucina internazionale abbia guadagnato la seconda stella. Parliamo di Orma, a Roma, guidato dallo chef colombiano Roy Salman Caceres, che unisce le radici sudamericane a tecniche internazionali. Già insignito della prima stella nel 2023, questa edizione fa doppietta, non solo per la seconda stella, ma anche per essersi aggiudicato il premio speciale Passion Dessert (grazie a ingredienti particolari come il platano).

Orma, Roma

Orma, però, è in ottima compagnia in questa edizione della Guida Michelin 2027. Una stella – la prima - è arrivata infatti anche per Akoya, a Torino, locale dall'anima innovativa e attualissima, guidato dagli italianissimi chef Christian Mandura e Alessandro Daddea e focalizzato su omakase e piattini con cocktail bar.

Akoya, Torino

E poi c'è il Quid di Juan Camilo Quintero, di nuovo a Roma. Un po' la rivelazione di quest'anno. Chef colombiano e una cucina di contaminazione contemporanea che riflette un percorso internazionale di grande vivacità creativa, che, oltre alla stella, si aggiudica anche il Passion Dessert, come Caceres.

Quid, Roma

Possono essere considerati dal respiro internazionale anche Mamesa, che ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Guidato dallo chef Marc Bernhardt, situato in Alto Adige, propone una linea gastronomica di forte impronta estera e contemporanea, unendo la precisione tecnica mitteleuropea alle suggestioni della materia prima di montagna. Infine, ma non per importanza, la seconda stella per Al Gatto Verde, il ristorante all'interno di Casa Maria Luigia, a Modena, già balzato agli onori della cronaca pochi giorni fa per la sua chef, Jessica Rosval premiata come Best Female Chef 2026 per The World’s 50 Best Restaurants. Classe 1985, canadese approdata in Italia per amore, unisce la grande tradizione gastronomica emiliana (come la pasta fresca e i prodotti locali) con le sue origini canadesi (cucina a fuoco vivo, braci e influenze boschive).

Al Gatto Verde, Modena