Dentro e fuori: il design outdoor si prepara all'inverno

La casa italiana non ha mai amato troppo le porte chiuse, almeno quelle che danno sul verde. Prima c'erano la loggia, il portico, la pergola: stanze senza pareti, ma cariche di vita, dove si mondavano i piselli, si stendeva il bucato e si tirava sera sulle sedie portate fuori dalla cucina al mattino e riaccompagnate dentro prima della rugiada. Poi il Novecento ha preso quell'abitudine spontanea e l'ha trasformata in un manifesto d'architettura.

Le Corbusier ha portato il giardino sul tetto, con il solarium della Villa Savoye, mentre Mies van der Rohe e Philip Johnson hanno lavorato sull'idea di una casa aperta al paesaggio, attraverso grandi superfici vetrate e una nuova continuità tra architettura e natura. La Glass House di Johnson, del 1949, e la Farnsworth House di Mies, progettata nello stesso periodo, sono due tappe fondamentali di questa storia. Il paesaggio era entrato in casa, ma gli arredi continuavano a vivere in due categorie distinte: dentro il velluto, i legni nobili e le imbottiture generose; fuori il ferro battuto, il teak da ungere d'olio e la plastica dura dei bar.

Oggi quella linea di confine si è assottigliata fino quasi a scomparire, grazie a una trasformazione che riguarda tanto l'architettura quanto il design. E se d'estate il terrazzo sembra una naturale estensione del soggiorno, è con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi che si misura la capacità di questi spazi di accompagnare la vita domestica durante tutto l'anno. La soluzione passa da una raffinata combinazione di tecnologia, ricerca sui materiali e progetto degli arredi.

Macchine climatiche

Ad accompagnare questa metamorfosi ci sono le pergole bioclimatiche, eredi tecnologiche del vecchio portico di campagna. Sistemi sempre più sofisticati, progettati per regolare luce, ventilazione e protezione dalle intemperie, rendendo lo spazio esterno utilizzabile in condizioni climatiche differenti.