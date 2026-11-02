Dimore da star: il mercato delle case leggendarie

Non tutte le case celebri hanno avuto un proprietario famoso. Alcune ne hanno custodito la vita privata, altre sono diventate riconoscibili grazie a un film o a un videoclip. È il caso di Oheka Castle, scenario di Blank Space di Taylor Swift, e di Western Leone, costruito per C’era una volta il West di Sergio Leone: due luoghi in cui il legame con lo spettacolo nasce davanti alla macchina da presa.

Accanto a loro, il mercato propone dimore appartenute ad Audrey Hepburn e Sean Connery, il pied-à-terre privato di Giorgio Armani e gli attici già posseduti da John Legend e Chrissy Teigen. Indirizzi diversi, da raccontare distinguendo un annuncio aperto da un’asta conclusa o da una vendita ancora da confermare.

Villa Gucci, una storia romana

La Camilluccia, la residenza voluta dall’imprenditore della moda Aldo Gucci negli anni Cinquanta è tornata al centro delle cronache per una ragione inattesa: mobili, abiti e oggetti di famiglia sono arrivati al Mercatino dell’usato Somalia, a Roma. La proprietà, circa duemila metri quadrati, era sul mercato dal 2023: la richiesta iniziale di 15 milioni di euro era scesa a 11,5 milioni. Ora l’annuncio Barnes è stato rimosso e lo svuotamento degli interni suggerisce un cambio di capitolo, ma l’avvenuta compravendita non è stata ufficialmente confermata. Più che un’altra villa da catalogo, è una storia di memoria domestica: gli oggetti lasciano la casa e trovano nuovi proprietari, separandosi dall’ambiente che li ha custoditi.