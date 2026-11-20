Le temperature scendono fino a diventare severe, e il guardaroba rivede le sue priorità. Il grande freddo impone di coprirsi, ma la moda Autunno/Inverno 2026-2027 suggerisce di farlo senza rinunciare al carattere, alla coolness e alla personalità. Piumini, giubbotti pesanti e giacconi imbottiti tornano protagonisti ancora una volta, ma questa stagione lo fanno con un'estetica tutt'altro che prevedibile. Così, mentre le passerelle riscoprono il fascino dei capispalla con inserti in pelo, tra shearling e pelliccia ecologica, lo street style offre invece nuove formule per portarli, giocando con contrasti, abbinamenti coordinati e silhouette extra long.
Tre, in particolare, sono le micro tendenze da cui partire per costruire il guardaroba della stagione. E per scegliere, tra le novità shopping moda Autunno/Inverno 2026-2027, il giubbotto giusto.
Giubbotti imbottiti con profili in pelliccia: il dettaglio che fa la differenza
Da sinistra: Gucci; Loewe; Miu Miu Autunno/Inverno 2026-2027 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Il piumino si fa più ricercato e trova nella pelliccia ecologica un'alleata di stile. Sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 il dettaglio non si limita al classico collo: diventa una vera e propria profilatura decorativa, percorre i bordi del capospalla e ne ridisegna la silhouette. Da Gucci arriva una proposta nera, corta e imbottita, attraversata sul davanti da un maxi-collo di pellicciotto che scende lungo il profilo del giubbotto. L'abbinamento con leggings aderenti restituisce un'estetica che strizza l'occhio ai codici Millennial, riportando in scena un modo di vestire asciutto e deciso.
Miu Miu punta invece sul porpora, una tonalità intensa che acquista ancora più personalità grazie ai profili laterali in pelliccia. Il giubbotto viene lasciato aperto, in una scelta di styling che sembra sfidare le temperature, mentre il colbacco coordinato completa il look con un accento dichiaratamente rétro. Anche Loewe esplora il contrasto tra imbottiture importanti e texture pelose, ma sceglie una strada più pop: l'arancione acceso porta una nota di energia al guardaroba invernale, mentre la stratificazione di un collo in pelliccia sotto il piumino aggiunge profondità e un interessante gioco di materiali.
Da sinistra: Brunello Cucinelli, Moncler, Prada
Nello shopping questa tendenza si traduce in modelli che giocano con texture e proporzioni. Brunello Cucinelli propone un piumino color sabbia con trapuntatura a rombi, abbottonatura frontale dall'attitudine utility e un importante colletto in shearling, morbido e avvolgente. Più deciso il giubbotto color cioccolato di Moncler, dalla finitura lucida e dalla piacevole alternanza tattile tra lana sulle tasche e sul maxi-collo. Il cinturino sottile in vita, da stringere con un fiocco, introduce poi una nota femminile che alleggerisce i volumi. Prada, infine, interpreta il diktat in chiave sportiva e funzionale con un piumino nero, maxi-tasche e colletto in pelliccia ecologica a contrasto: la scelta giusta per chi cerca un capospalla importante, ma da indossare ogni giorno.
Il piumino in coordinato
Chi ha detto che un piumino debba essere necessariamente abbinato a pantaloni? Lo street style Autunno/Inverno 2026-2027 ribalta le aspettative e porta in primo piano una formula interessante: coordinare il giubbotto imbottito alla gonna, giocando con stampe, colori e materiali. Il risultato è un total look che trasforma un capo nato per affrontare le basse temperature in una dichiarazione di stile. La prima interpretazione punta sul colore e sulla sovrapposizione. Il blu petrolio dialoga con il piumino oversize, indossato sopra un gilet trapuntato e un top nella stessa tonalità.
A spezzare il blocco cromatico arriva una gonna midi plissettata blu, accompagnata da mocassini lucidi e borsa strutturata grigia. Più romantica, ma con una buona dose di personalità, la seconda proposta: sceglie il bianco come tela di fondo per una stampa floreale multicolore che punta tutto sulla continuità visiva. La terza idea look si muove invece su un registro più sofisticato e materico. Il marrone scuro del giubbotto trapuntato e della gonna midi crea una base cromatica compatta, interrotta in modo strategico da guanti e borsa verdi.
Da sinistra: Pucci, Woolrich, Givenchy
Per replicare questi abbinamenti, lo shopping offre tre strade. Chi ama osare può puntare sul massimalismo di Pucci, con le sue stampe optical e i colori pop applicati a un giubbotto imbottito con cappuccio. Per chi preferisce un'estetica più essenziale, il piumino bianco di Woolrich è una base interessante da portare con una gonna dello stesso colore, magari giocando con texture e lunghezze differenti. Infine, per chi vuole provare una mise che non passa inosservata, c'è il rosso di Givenchy: da interpretare in versione total rouge, abbinando il giubbotto a pantaloni o gonna nella stessa tonalità. D’altronde, la strategia migliore contro il grigiore invernale è proprio vestirsi di colore.
Piumini lunghi: quando il volume arriva fino alle caviglie
Se il piumino corto lascia spazio agli abbinamenti con la gonna, quello lungo sceglie la strada opposta: avvolge, protegge e conquista la scena con una silhouette che arriva fino alle caviglie. È il capospalla effetto-scudo, una presenza importante nel guardaroba del grande freddo, che lo street style interpreta attraverso lunghezze estreme, superfici lucide e volumi morbidi. Il primo look gioca sul contrasto tra la materia preziosa del capospalla e la ricchezza degli abbinamenti. Una giacca imbottita dalla finitura luminosa incontra un top di paillettes rosa, una gonna marrone e collant neri. Le scarpe verde oliva aggiungono un'ulteriore variazione cromatica. È un mix che mette insieme suggestioni da sera e praticità urban, dimostrando che il piumino può convivere anche con dettagli scintillanti.
Decisamente più scenografico il secondo look, che punta su un piumino lungo viola dalla superficie lucida. Il volume oversize e la brillantezza del tessuto diventano il punto focale di una mise costruita per stratificazioni cromatiche: sotto il capospalla si intravede il dolcevita nero. La terza proposta riporta invece il discorso su un terreno più materico e quotidiano. Il marrone del pellicciotto teddy incontra il cappotto in pelle, sotto il quale si erge – da vero protagonista – il piumino lungo trapuntato a quadri.
Da sinistra: Burberry, Max Mara, The North Face
Per tradurre la tendenza nella vita di tutti i giorni, lo shopping si orienta verso modelli lunghi, avvolgenti e soprattutto funzionali. Burberry sceglie il blu notte per un piumino dal carattere utility, con cappuccio, trapuntature rettangolari e cintura in vita. Il dettaglio da osservare è l'interno del cappuccio, rivestito dall'iconico motivo a quadri della Maison: un accento riconoscibile.
Max Mara punta sul color cammello e su una silhouette che arriva fino alle caviglie, con trapuntature a rombo, maxi-cappuccio, bottoni frontali e polsini elasticizzati. Chi cerca invece un'estetica più tecnica, lontana dai codici della femminilità classica, può guardare a The North Face e al suo piumino lungo rosso scuro: volumi protettivi, attitudine outdoor e un approccio decisamente cool al guardaroba invernale.
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