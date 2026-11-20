Tre, in particolare, sono le micro tendenze da cui partire per costruire il guardaroba della stagione. E per scegliere, tra le novità shopping moda Autunno/Inverno 2026-2027 , il giubbotto giusto.

Le temperature scendono fino a diventare severe, e il guardaroba rivede le sue priorità. Il grande freddo impone di coprirsi, ma la moda Autunno/Inverno 2026-2027 suggerisce di farlo senza rinunciare al carattere, alla coolness e alla personalità. Piumini , giubbotti pesanti e giacconi imbottiti tornano protagonisti ancora una volta, ma questa stagione lo fanno con un'estetica tutt'altro che prevedibile. Così, mentre le passerelle riscoprono il fascino dei capispalla con inserti in pelo, tra shearling e pelliccia ecologica , lo street style offre invece nuove formule per portarli, giocando con contrasti, abbinamenti coordinati e silhouette extra long.

Miu Miu punta invece sul porpora, una tonalità intensa che acquista ancora più personalità grazie ai profili laterali in pelliccia. Il giubbotto viene lasciato aperto, in una scelta di styling che sembra sfidare le temperature, mentre il colbacco coordinato completa il look con un accento dichiaratamente rétro. Anche Loewe esplora il contrasto tra imbottiture importanti e texture pelose, ma sceglie una strada più pop: l'arancione acceso porta una nota di energia al guardaroba invernale, mentre la stratificazione di un collo in pelliccia sotto il piumino aggiunge profondità e un interessante gioco di materiali.

Il piumino si fa più ricercato e trova nella pelliccia ecologica un'alleata di stile . Sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 il dettaglio non si limita al classico collo: diventa una vera e propria profilatura decorativa, percorre i bordi del capospalla e ne ridisegna la silhouette. Da Gucci arriva una proposta nera, corta e imbottita, attraversata sul davanti da un maxi-collo di pellicciotto che scende lungo il profilo del giubbotto. L'abbinamento con leggings aderenti restituisce un'estetica che strizza l'occhio ai codici Millennial, riportando in scena un modo di vestire asciutto e deciso.

Nello shopping questa tendenza si traduce in modelli che giocano con texture e proporzioni. Brunello Cucinelli propone un piumino color sabbia con trapuntatura a rombi, abbottonatura frontale dall'attitudine utility e un importante colletto in shearling, morbido e avvolgente. Più deciso il giubbotto color cioccolato di Moncler , dalla finitura lucida e dalla piacevole alternanza tattile tra lana sulle tasche e sul maxi-collo. Il cinturino sottile in vita, da stringere con un fiocco, introduce poi una nota femminile che alleggerisce i volumi. Prada, infine , interpreta il diktat in chiave sportiva e funzionale con un piumino nero, maxi-tasche e colletto in pelliccia ecologica a contrasto: la scelta giusta per chi cerca un capospalla importante, ma da indossare ogni giorno.

Chi ha detto che un piumino debba essere necessariamente abbinato a pantaloni? Lo street style Autunno/Inverno 2026-2027 ribalta le aspettative e porta in primo piano una formula interessante: coordinare il giubbotto imbottito alla gonna, giocando con stampe, colori e materiali. Il risultato è un total look che trasforma un capo nato per affrontare le basse temperature in una dichiarazione di stile. La prima interpretazione punta sul colore e sulla sovrapposizione. Il blu petrolio dialoga con il piumino oversize, indossato sopra un gilet trapuntato e un top nella stessa tonalità.

A spezzare il blocco cromatico arriva una gonna midi plissettata blu, accompagnata da mocassini lucidi e borsa strutturata grigia. Più romantica, ma con una buona dose di personalità, la seconda proposta: sceglie il bianco come tela di fondo per una stampa floreale multicolore che punta tutto sulla continuità visiva. La terza idea look si muove invece su un registro più sofisticato e materico. Il marrone scuro del giubbotto trapuntato e della gonna midi crea una base cromatica compatta, interrotta in modo strategico da guanti e borsa verdi.