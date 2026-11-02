Piumini leggeri, quali indossare e come abbinarli per l’autunno 2026?

fashion 02 novembre 2026

Comodi, funzionali, perfetti per layering furbi e look a prova di coolness: piumini 100 grammi e gilet quilted sono i capispalla di transizione ideali per passare dall’autunno all’inverno con stile

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Prima del cappotto e dopo il blazer. Versatile, pratico e simbolo dell’abbigliamento da mezza stagione, il piumino leggero si conferma un pezzo essenziale del guardaroba autunnale anche in questo 2026. Si porta facilmente sopra o sotto altri capispalla oppure da solo, quando le temperature non sono ancora troppo rigide, come in questo periodo dell’anno. Ci ripara dal freddo ed è tra i pezzi più furbi del momento, perfetto - nelle versioni super light dei piumini 100 grammi - da infilare anche in un angolo della borsa o nel bagaglio a mano, per essere srotolato e sfoggiato all’occorrenza. Insomma dei piumini leggeri è impossibile fare a meno e si confermano must-have assoluti anche della moda Autunno 2026. Quali indossare e come abbinarli in questa stagione? Ecco la nostra guida tra ispirazioni street style e modelli da comprare ora. Il piumino 100 grammi, corto, caldo e leggero

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; puffertech Uniqlo

Quando l’aria si fa più fresca il piumino 100 grammi diventa quasi un “luogo” metaforico in cui rifugiarsi, come una coperta di Linus. Tra i capi passepartout più amati, le light down jacket sono per definizione i pezzi più furbi della stagione autunnale: il loro carattere urban e casual porta un tocco ready-to-go a ogni mise, si prestano a ogni tipo di layering e in nuance neutre come il blu stanno bene su tutto. Come dimostra lo street style, che propone un blue look da manuale con piumino corto su maglia in lana sottile color carta da zucchero, bottoncini e colletto polo sopra pantaloni classici in palette dai dettagli sartoriali, mentre ai piedi scarponcini chiari smorzano l'ensemble notturno. Il must have assoluto della categoria che coniuga leggerezza, calore e prezzo accessibile? La giacca puffertech blu notte di Uniqlo, che assicura un mix iper versatile e da tutti i giorni: quella con girocollo è super cool e bon ton. Il gilet trapuntato, l’alleato furbo dei look autunnali

Street style - Credits: Getty; gilet Barbour

Dettagli brit country per i look autunnali in città, ma anche per i weekend fuori porta. Il gilet quilted verde oliva è il capo che si presta a ogni tipo di layering, si indossa sotto giubbotti e giacconi per avere un invisibile strato di calore extra o - come ci suggerisce lo street style - sopra barn jacket quotidiane, minigonna in tartan verde bosco e anfibi neri, per diventare protagonista del look. Il modello su cui puntare? Il gilet trapuntato di Barbour, rigorosamente green con colletto alla coreana, zip e bottoni a pressione. Un vero passepartout. Il piumino leggero con cappuccio, per uno stile sporty and casual

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; giacca bomber The North Face

Bianco e con cappuccio. Il piumino total white non si porta solo in pieno inverno. Quando il look mixa note sporty casual con maglioncino colorato, jeans e stivaletti, non c’è nulla di meglio che un piumino corto, leggero e bombato per completare il look: scalda il giusto, regala un tocco urban all’outfit ed illumina la figura. Per vivere le giornate sfoggiando un dailywear grintoso ma sobrio è perfetta la giacca The North Face con cappuccio. Un giubbotto perfetto 9-to-9 che, con la sua bomber shape, sa di Grande Mela! Il piumino leggero con stampa animalier

Street style - Credits: Getty; piumino MC2 Saint Barth