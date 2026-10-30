Blazer e felpa con cappuccio, il mix più cool dell'autunno 2026

Una felpa grigia sotto un blazer nero, il cappuccio lasciato cadere sui revers e un'attitudine decisamente effortless. Per presentare il suo ultimo film da regista, The Invite, al Seattle International Film Festival, Olivia Wilde ha scelto una combinazione destinata a diventare uno dei riferimenti dello stile autunnale: la felpa con cappuccio indossata sotto la giacca sartoriale . Un incontro tra due guardaroba apparentemente lontani, capace di rendere il tailoring meno formale senza rinunciare all'eleganza. Il segreto è nelle proporzioni. Le spalle costruite del blazer disegnano la silhouette, la morbidezza della hoodie ne smorza il rigore, il cappuccio lasciato bene in vista diventa il dettaglio che dà un twist in più. Una formula già adottata dalle celeb e reinterpretata dallo street style con accostamenti sempre più interessanti in cui il gessato dialoga con il denim, la pelle incontra il cotone felpato e il pizzo si appropria dei codici dello sportswear.

La pelle marrone è una delle alternative più interessanti al classico blazer nero. Soprattutto quando incontra una felpa grigia e un guardaroba fatto di pantaloni scuri, cinture con occhielli metallici e piccoli riferimenti all' estetica rock . A fare la differenza sono le texture: la superficie compatta della pelle, la morbidezza del cotone e i dettagli metallici costruiscono un look deciso, senza bisogno di accessori appariscenti. Il blouson Dark Brown di Acne Studios , dalla vestibilità rilassata, trova nella felpa grigia con zip di Sporty & Rich la sua controparte ideale. Il fondo elasticizzato della giacca definisce i fianchi, mentre il cappuccio emerge dal collo e alleggerisce il carattere grintoso della pelle. Da completare con pantaloni neri e una cintura importante, per un risultato dal sapore Nineties.

Il nero e il beige sono una coppia infallibile, ma basta cambiare le proporzioni per renderla meno prevedibile. Nello street style, il blazer oversize si sovrappone a una felpa color crema e incontra pantaloni cargo camouflage e sneakers bianche dalla suola importante. Un gioco tra sartoria e utility wear che funziona proprio grazie alla pulizia della palette. Il blazer oversize in lana e alpaca Tommy Hilfiger offre la struttura ideale per accogliere la felpa Nike Studio Fleece color crema . Il contrasto tra il taglio sartoriale della giacca e la morbidezza della hoodie crea una silhouette rilassata ma ben definita. I cargo aggiungono una nota street, mentre per un'interpretazione più sofisticata bastano pantaloni neri a gamba dritta e una borsa compatta. La stessa combinazione cambia carattere senza perdere il suo appeal.

Un equilibrio riuscito tra romanticismo e rigore sartoriale. Per interpretarlo, la giacca corta nera Sandro può essere accostata alla hoodie bianca in pizzo HAMZA Bia V2 , caratterizzata da dettagli lace e cappuccio. La lunghezza ridotta della giacca lascia spazio alla lavorazione della felpa, mentre i pantaloni a vita alta slanciano la figura. È il look più sorprendente della selezione, perfetto per chi ama mescolare capi apparentemente incompatibili.

Chi ha detto che una felpa debba necessariamente essere sportiva? La versione più inaspettata del trend sostituisce il classico cotone felpato con il pizzo, trasformando la hoodie in un capo a metà strada tra lingerie e streetwear. Il cappuccio e la zip conservano il riferimento casual, mentre la trasparenza introduce una femminilità più delicata. Sopra, un blazer nero corto; sotto, pantaloni ampi e sneakers bicolori.

La prova che blazer e felpa possano funzionare anche in una versione decisamente femminile arriva da Tine Andrea. La stylist e influencer norvegese abbina un blazer nero oversize a una hoodie scura, lasciando che una gonna bianca in satin introduca movimento e luminosità. Occhiali ovali e stivali neri a punta completano un look costruito su contrasti precisi: maschile e femminile, opaco e lucido, sartoriale e sportivo.

Per ricrearne l'estetica, si può partire da una hoodie nera Prada, da indossare sotto un blazer nero oversize dalle spalle marcate. In alternativa, la felpa Diesel con Oval D metallizzato aggiunge un dettaglio grafico e riconoscibile, da lasciare intravedere sotto la giacca. Il vero colpo di stile resta però la gonna in satin, che cambia completamente il registro dell'insieme: basta sostituire i pantaloni con un tessuto fluido e luminoso per portare la felpa ben oltre i confini dello sportswear.

Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski, due precedenti di stile

L'intesa tra blazer e cappuccio ha già una sua storia nel guardaroba delle celebrity. Hailey Bieber l'ha interpretata con giacca oversize, felpa grigia, pantaloni neri, cappellino e sneakers. Emily Ratajkowski in altre occasioni ha scelto invece un blazer allungato in pelle nera sopra una hoodie giallo neon. Essenziale e quasi monocromatica Hailey, più acceso e sportivo il look di EmRata. La dimostrazione che, cambiando materiali, colori e proporzioni, anche un abbinamento apparentemente semplice può trovare ogni volta una nuova interpretazione.