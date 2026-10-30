Rosso oxblood, pizzo e corsetti, ispirazione dalle passerelle per look Halloween 2026 a prova di fashion

Tra pizzi, corsetti, maniche a sbuffo , caban che sembrano arrivati da altre epoche, tagli e silhouette sensuali ma a tratti inquietanti, le passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 si prestano a interpretazioni spettrali e capaci di lasciare il segno. Da Ann Demeulemeester che proprio alle riflessioni notturne, metafora di una giovinezza che scivola via, ci ha consegnato un’ estetica dark romance come non mai; fino ad Alexander McQueen i cui coprispalle piumati e sovrapposti a corsetteria e pizzo si addicono a chi desidera sentirsi un “regina della notte” o una “dama maledetta”.

E allora, prendete appunti, perché abbiamo preparato per voi una lista di capi e accessori da utilizzare come ispirazione per i vostri look nella notte delle streghe!

Sarà stato l’adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë Cime tempestose , il predominio del nero e dello scarlatto , o il ritorno del pizzo… Fatto sta che, tra romanticismo gotico e femminilità un po' selvaggia , in occasione di questo Halloween , non serve inventarsi un costume, basta guardare con attenzione alcune delle proposte che ci arrivano dalle passerelle autunno/inverno.

La teatralità tipica di Rick Owens, che ha fatto del “lato oscuro” della moda un marchio di fabbrica, per quest’autunno/inverno avrebbe dovuto incontrare la luce e l’amore e invece ci ha consegnato, ancora una volta, una gallery di look da cui attingere per sentirci zombie e personaggi post-apocalittici.

Tra le reference inaspettate spiccano le silhouette second skin che Demna ha riportato da Gucci per raccontare un brand che “è dramma e passione, amore e odio, trionfo e caduta, orgoglio e vulnerabilità, perseveranza e caos”.