Rosso oxblood, pizzo e corsetti, ispirazione dalle passerelle per look Halloween 2026 a prova di fashion

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Sarà stato l’adattamento cinematografico del romanzo di Emily Brontë Cime tempestose, il predominio del nero e dello scarlatto, o il ritorno del pizzo… Fatto sta che, tra romanticismo gotico e femminilità un po' selvaggia, in occasione di questo Halloween, non serve inventarsi un costume, basta guardare con attenzione alcune delle proposte che ci arrivano dalle passerelle autunno/inverno.
E allora, prendete appunti, perché abbiamo preparato per voi una lista di capi e accessori da utilizzare come ispirazione per i vostri look nella notte delle streghe!
Look Halloween 2026, il lato oscuro delle passerelle A/I 2026
Tra pizzi, corsetti, maniche a sbuffo, caban che sembrano arrivati da altre epoche, tagli e silhouette sensuali ma a tratti inquietanti, le passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 si prestano a interpretazioni spettrali e capaci di lasciare il segno. Da Ann Demeulemeester che proprio alle riflessioni notturne, metafora di una giovinezza che scivola via, ci ha consegnato un’estetica dark romance come non mai; fino ad Alexander McQueen i cui coprispalle piumati e sovrapposti a corsetteria e pizzo si addicono a chi desidera sentirsi un “regina della notte” o una “dama maledetta”.
Alexander McQueen; Ann Demeulemeester; Rick Owens FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
La teatralità tipica di Rick Owens, che ha fatto del “lato oscuro” della moda un marchio di fabbrica, per quest’autunno/inverno avrebbe dovuto incontrare la luce e l’amore e invece ci ha consegnato, ancora una volta, una gallery di look da cui attingere per sentirci zombie e personaggi post-apocalittici.
Tra le reference inaspettate spiccano le silhouette second skin che Demna ha riportato da Gucci per raccontare un brand che “è dramma e passione, amore e odio, trionfo e caduta, orgoglio e vulnerabilità, perseveranza e caos”.
Tom Ford; Valentino; Gucci FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Anche Tom Ford ha puntato tutto su un’estetica gelidamente seducente che ha subito evocato paragoni con il mondo di American Psycho bilanciando il rigore dell'abito perfetto con accenni di oscuro abbandono e insegnandoci che anche il bianco può far incutere timore.
Ed infine Valentino, che, grazie all’estro creativo di quel gran ricercatore d’archivio di Alessandro Michele, ha riportato in vita atmosfere che sembrano uscite da un racconto sui vampiri e da cui lasciarsi ispirare per scegliere gli accessori giusti per conferire un tono tra il sacro e il profano al proprio look.
Anche il make-up strizza l’occhio a un’estetica gotica
Il make-up, dopo stagioni dominate dall’estetica “clean girl”, segna il ritorno di incarnati di porcellana accentuati da sguardi profondi e fumosi. E allora gli smokey eyes, voluti, tra gli altri, da Saint Laurent sopra a tailleur scuri ed androgini, esistono insieme a labbra finalmente audaci che giocano con le sfumature di rosso intenso, bordeaux e violaceo.
Saint Laurent; Gucci FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Anche il mondo dell'hair styling ci ha raccontato, per questa stagione, il desiderio di sentirsi donna in qualunque momento e in qualunque modo riportando in auge i capelli spettinati che già da soli fanno subito streghetta très chic.
Ann Demulemesteer; Etro FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight