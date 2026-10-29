It’s plaid mania! Cappotti tartan e wool jacket effetto “coperta” tornano a dettare tendenza nella moda Autunno/Inverno 2026-2027

Street style - Credits: Getty Images
Lavorazioni e stampe che richiamano heritage storici e tecniche artigianali che hanno contribuito a creare quello che oggi chiamiamo “country style”. Lane calde e rassicuranti con motivi check perfette per l’arrivo del freddo: è plaid mania! La moda Autunno/Inverno 2026-2027 riscopre il fascino di cappotti tartan e wool jacket a quadretti, realizzati con le celebri lane che affondano le loro radici nelle Highlands scozzesi del 1800 come segno distintivo di ogni clan.
All’epoca orgoglioso segno d’appartenenza, oggi simbolo di un’eleganza casual e rilassata, il tartan quest’anno è in ottima compagnia: insieme a tessiture a quadri Principe di Galles e check dal sapore folk, si declina sui cappotti più caldi della stagione e le giacche più versatili del momento, per dare vita a look da giorno e da sera tra note classiche e rétro che non rinunciano alla contemporaneità. Caldi, cozy e versatili, ecco i capispalla must-have del momento, tra idee shopping e ispirazioni street style, per indossarli con il giusto styling.
Plaid style tra cappotti tartan e Glen check coat
Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
L’autunno senza un cappotto avvolgente non sarebbe autunno. Il cappotto a quadri in stile plaid è la scelta migliore. Il mood tartan primeggia nello street style delle capitali della moda, con blocchi di colore contrastanti come blu notte e ruggine e linee a vestaglia in lana soffice da indossare sopra look casual e camperos neri super versatili: un look ideale per vivere il giorno in relax. Più sartoriale il cappotto Principe di Galles nero e tortora, che veste la figura in mise formali adatte all’office time. E quando si parla di vibe classiche che profumano di Scozia, ecco che un cappotto verde bosco in tartan dà vita a look dall’allure regale. Perfetto su décolletées rétro.
Da sinistra: Missoni; Max Mara; Zara
Se non vedete l’ora di avere un plaid coat nell’armadio, quello oversize e dalla stampa check multicolour firmato Missoni vi immerge in una palette in cui rosso, giallo e bianco ravvivano un grigio scuro. Un London style che si fa notare, invece, quello che prende forma tra trama e ordito nel cappotto double-breasted Max Mara dalla doppia stampa check: la vestibilità regolare esalta la silhouette, mentre le righe burgundy e blu lo rendono ideale da declinare su mise perfette all day long. In perfetto english countryside style il cappotto a quadri di Zara dalla linea ampia, adatto ad accompagnare anche sneakers e stivaletti da pioggia.
Non solo plaid coat, tra cappe e bomber a quadri
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Comodità, funzionalità e stile. Un capospalla versatile che si rispetti non può non rispondere a questi tre criteri. Anche il tartan non si sottrae alla regola. Chi ama giocare con tocchi eccentrici e ricercati può scegliere una cappa chiara da portare sopra a capi più o meno formali. Per gli animi urban sono perfetti giubbini boxy shaped dal sapore workwear, dove il quadretto “della nonna” duetta magicamente con gonne longuette svasate in denim. Per chi ama lo stile sporty, invece, sono perfetti i piumini corti con stampa check da indossare con minigonna in match, per daily look pieni di carattere.
Da sinistra: Pennyblack; Ro&Zo; Moncler
Volete ispirarvi a questi look? La cappa di Pennyblack con lavorazione jaquard dal disegno check e frange è pronta a donare la perfetta nota autunnale ai look più casual. Rilassata e bon ton la giacca double in tonalità cammello di Ro&Zo: è il capospalla versatile da giorno a sera. Il piumino Moncler con quadretti marroni e avorio dona un tocco cozy anche ai look più sporty.
Checked blazer, il grande classico autunnale
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Sentirsi nelle Cotswold solo indossando un blazer? Basta una giacca a quadri, da scegliere in una delle tante variazioni di lana check disponibili in questa stagione: da quelle con fantasia pied-de-poule in palette vivaci ideali per il giorno ai modelli dalle note regali in cui il tartan si muove tra rosso, nero e blu (adatti anche alla sera) fino alle versioni a quadretti piccoli, i blazer dallo stile Old Money si confermano must-have nei guardaroba del momento. E lo street style lo dimostra.
Da sinistra: Rouje; Ralph Lauren; Benetton