It’s plaid mania! Cappotti tartan e wool jacket effetto “coperta” tornano a dettare tendenza nella moda Autunno/Inverno 2026-2027

Lavorazioni e stampe che richiamano heritage storici e tecniche artigianali che hanno contribuito a creare quello che oggi chiamiamo “country style”. Lane calde e rassicuranti con motivi check perfette per l’arrivo del freddo: è plaid mania! La moda Autunno/Inverno 2026-2027 riscopre il fascino di cappotti tartan e wool jacket a quadretti, realizzati con le celebri lane che affondano le loro radici nelle Highlands scozzesi del 1800 come segno distintivo di ogni clan.

All’epoca orgoglioso segno d’appartenenza, oggi simbolo di un’eleganza casual e rilassata, il tartan quest’anno è in ottima compagnia: insieme a tessiture a quadri Principe di Galles e check dal sapore folk, si declina sui cappotti più caldi della stagione e le giacche più versatili del momento, per dare vita a look da giorno e da sera tra note classiche e rétro che non rinunciano alla contemporaneità. Caldi, cozy e versatili, ecco i capispalla must-have del momento, tra idee shopping e ispirazioni street style, per indossarli con il giusto styling.

Plaid style tra cappotti tartan e Glen check coat