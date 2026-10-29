Lo stile vintage di Lady D da copiare oggi (che arriva in mostra a Londra)

Nella vita di Lady Diana c'è stato un prima e un dopo. Quello che è successo dopo il matrimonio con Carlo è quello che tutti subito riportano alla mente: gli abiti principeschi con le tiare, i rumors sul rapporto con il principe, l'amore incondizionato dei sudditi, i bagni di folla e gli abbracci dei bambini. Ma prima di Diana moglie, madre, sostenitrice di cause umanitarie e icona globale, c'è stata anche una giovanissima maestra d’asilo che appariva timida, amava lo stile preppy e i golfini con le pecore e le renne.

Una mostra presentata in anteprima assoluta dalla Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute (RRPFI) racconta anche questo. “Princess Diana: Love Life Legacy — A Life of Giving” fa tappa in Simi Valley, California, per la prima volta a livello mondiale, dal 7 novembre fino al 31 maggio 2027, e raccoglie oltre 700 pezzi originali che ripercorrono ogni fase della vita di Diana. Tra lettere autografe, tesori d’infanzia, gioielli, documenti storici ed effetti personali ci sono anche i capi di moda che l'hanno resa celebre in tutto il mondo.

In mostra ci sono per esempio l’iconico “Travolta dress”, concesso in prestito da Historic Royal Palaces, l’abito “Caring”, indossato durante le visite ai bambini ricoverati in ospedale e il “Final Goodbye” di Jacques Azagury, l’ultimo vestito che la principessa Diana provò prima della sua scomparsa, presentato al pubblico per la prima volta. E poi le calzature nuziali e le iconiche borse “Lady Dior”, insieme con scarpe, cappelli e accessori firmati. Ma c'è un capo, in particolare, che farà davvero sognare chi ama il vintage, un capo che racconta bene quello stile un po' preppy un po' bon-ton che caratterizzò particolarmente Diana nei primissimi Anni '80, e che oggi amiamo tanto copiare.

Il maglione con il motivo “Black Sheep”

In mostra c'è infatti il celebre maglione di Diana con il motivo “Black Sheep”, una sola pecora nera in mezzo a tante pecore bianche. Creato da Sally Muir e Joanna Osborne per il loro marchio di maglieria "Warm & Wonderful", questo capo fu scelto da Diana un mese prima di diventare principessa, nel giugno del 1981, in occasione di una partita di polo a cui partecipava Carlo, al Guard's Polo Club. Immortalata accanto a Sarah Ferguson, Diana suscitò un’enorme attenzione mediatica e quel golfino divenne subito un must have, da copiare ancora oggi nelle sue infinite varianti.

Da abbinare per esempio nelle occasioni informali con camicia bianca, come fatto da Diana, semplici jeans e sneakers. C'è anche un piccolo aneddoto legato a quel capo: Diana, in seguito, praticò accidentalmente un foro su una delle maniche; Oliver Everett, segretario privato della principessa, scrisse quindi a Joanna Osborne per chiedere se fosse possibile riparare o sostituire il maglione. Alla fine si optò per la sostituzione e, pochi mesi dopo, Diana ricevette un capo nuovo di zecca, anche se, questa volta, la "pecora nera" era rivolta nella direzione opposta rispetto a quella presente sul maglione originale.