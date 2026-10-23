Le nuove pump di tendenza quest’autunno ci faranno dimenticare le solite décolletées

Un dettaglio delle nuove pump Tory Burch, sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027
Tacco a spillo, scollatura ampia, punta affilatissima: è da sempre questo l'identikit della scarpa décolleté perfetta, passepartout di ogni stagione e certezza assoluta del guardaroba. Eppure quest’autunno si cambia: dimenticate le solite escarpins! Sulle passerelle delle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 la scarpa femminile per eccellenza cambia proporzioni, sperimenta nuove forme e gioca con materiali e dettagli inaspettati.
Si riscopre il fascino rétro dellecalzature accollate, si punta sui contrasti cromatici e anche il tacco - ridisegnato - segue nuove forme, proporzioni e altezze. In primo piano il kitten heel, che con la sua eleganza coniugata alla comodità diventa il modello di riferimento più chic, versatile e desiderato di questa stagione. Non mancano poi le interpretazioni più eccentriche, materiche e iper decorate. Quattro variazioni sul tema décolletées per 4 modelli di scarpe must-have moda Autunno 2026 che dimostrano come, a volte, basti cambiare un dettaglio per reinventare un grande classico.
Pump accollate, il fascino rétro delle high-vamps
Michael Kors, Khaite, Tory Burch - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Hanno un'allure d'altri tempi, avvolgono il piede quasi come un guanto e fanno della scollatura alta il loro tratto distintivo. Le high-vamp pumps sono tra le silhouette più trendy della moda Autunno 2026. A dare il via a questo grande ritorno ci aveva già pensato ovviamente Phoebe Philo a settembre 2025 con la sua Club Slipper dall’estetica granny e minimal aprendo così la strada al trend delle “décolletées accollate” che risalgono sul collo del piede ridisegnando le proporzioni.
Un'estetica vagamente rétro, a metà strada tra le scarpe da signora e le calzature dal carattere più maschile, Da Michael Kors hanno un maxi tacco alto e deciso; Khaite interpreta la tendenza con una silhouette più affusolata e sofisticata, mentre Tory Burch sceglie una versione dall'impronta quasi loafer, con fibbia metallica e tacco sottile. Scarpe perfette per reinterpretare lo stile ladylike in maniera non convenzionale ma super ricercata.
Scarpe bicolor, autunno di contrasti
Isabel Marant, Chanel, Roberto Cavalli - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Due colori, una sola scarpa. Il bicolor movimenta mules e décolletées di stagione, trasformando punte, profili e dettagli in piccoli esercizi di grafica. Un codice estetico che inevitabilmente rimanda alla signature delle chaussuresChanel, riviste da Matthieu Blazy in una serie di modelli già feticcio di stagione. Sulle passerelle autunnali sono in buona compagnia.
Isabel Marant sceglie un sapore Eighties e il contrasto rouge et noir, con un sabot con scollo a V dove la punta rossa diventa protagonista; mentre Roberto Cavalli veste il bianco animalier con un’onda nera. Il loro pregio? Avere così tanto carattere da trasformare anche un outfit essenziale. Si indossano con jeans, pantaloni sartoriali, gonne a ruota al polpaccio o minigonne e calze velate.
The kitten heel, la scarpa più furba e chic della moda Autunno 2026
Magda Butrym, Toteme, Marni - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Non chiamatelo semplicemente tacco basso. Il kitten heel è un fashion statement che attraversa epoche e guardaroba, evocando tanto l'eleganza sofisticata degli Anni 50 quanto il minimalismo dei Nineties. Sottile, discreto, eppure ben definito, cambia radicalmente l'attitudine di chi lo indossa ed è sintesi sublime di femminilità e comodità.
Per l'Autunno/Inverno 2026-2027 Magda Butrym lo sceglie per décolletées affusolate, minimal ed essenziali; Toteme ne propone una lettura contemporanea per una pump con punta pronunciata e piercing di metallo, mentre la direttrice creativa Meryll Rogge gioca con lo styling: calzette color zafferano a contrasto accendono i riflettori su una sling back dal tacco a virgola che rompe il suo bon ton con i lacci sporty della punta stringata. Un modello chic e unconventional in puro stile Marni.
Questione di personalità, le pump che si fanno notare
Prada, Proenza Schouler, Moschino - Credits Launchmetrics.com/Spotlight