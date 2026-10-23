Le nuove pump di tendenza quest’autunno ci faranno dimenticare le solite décolletées

Si riscopre il fascino rétro delle calzature accollate , si punta sui contrasti cromatici e anche il tacco - ridisegnato - segue nuove forme, proporzioni e altezze. In primo piano il kitten heel , che con la sua eleganza coniugata alla comodità diventa il modello di riferimento più chic, versatile e desiderato di questa stagione. Non mancano poi le interpretazioni più eccentriche, materiche e iper decorate. Quattro variazioni sul tema décolletées per 4 modelli di scarpe must-have moda Autunno 2026 che dimostrano come, a volte, basti cambiare un dettaglio per reinventare un grande classico.

Tacco a spillo, scollatura ampia, punta affilatissima : è da sempre questo l'identikit della scarpa décolleté perfetta , passepartout di ogni stagione e certezza assoluta del guardaroba. Eppure quest’autunno si cambia : dimenticate le solite escarpins ! Sulle passerelle delle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 la scarpa femminile per eccellenza cambia proporzioni, sperimenta nuove forme e gioca con materiali e dettagli inaspettati.

Hanno un'allure d'altri tempi, avvolgono il piede quasi come un guanto e fanno della scollatura alta il loro tratto distintivo. Le high-vamp pumps sono tra le silhouette più trendy della moda Autunno 2026. A dare il via a questo grande ritorno ci aveva già pensato ovviamente Phoebe Philo a settembre 2025 con la sua Club Slipper dall’estetica granny e minimal aprendo così la strada al trend delle “décolletées accollate” che risalgono sul collo del piede ridisegnando le proporzioni.

Un'estetica vagamente rétro, a metà strada tra le scarpe da signora e le calzature dal carattere più maschile, Da Michael Kors hanno un maxi tacco alto e deciso; Khaite interpreta la tendenza con una silhouette più affusolata e sofisticata, mentre Tory Burch sceglie una versione dall'impronta quasi loafer, con fibbia metallica e tacco sottile. Scarpe perfette per reinterpretare lo stile ladylike in maniera non convenzionale ma super ricercata.

Scarpe bicolor, autunno di contrasti