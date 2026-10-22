Come abbinare il marrone con il blu, guida alla color combo più chic e cool della moda Autunno 2026

fashion 22 ottobre 2026

Caffé, cacao, castagna: i colori autunnali per antonomasia sposano le tonalità deep blue e danno vita alle mise più sofisticate di stagione

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Ci sono nuance che al solo sguardo scaldano cuore e mente, oltre a dare vita a match che richiamano note avvolgenti come quelle che si respirano in autunno. Quest’anno, poi, tonalità come caffé, cacao e castagna sono tra i colori di maggiore tendenza sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 e nello street style. Ma come abbinare il marrone con un tocco sofisticato? Con quali colori sta bene? C’è una color combo che questa stagione vince su tutte le altre e che rappresenta il non plus ultra dello chic e della coolness: marrone e blu scuro. Tonalità ideali per abbracciare la silhouette in outfit perfetti da sfoggiare di giorno e di sera, tra capi dal sapore rétro o contemporaneo che regalano alla quotidianità un sapore super ricercato. Per vivere questo duo cromatico inossidabile, abbiamo creato per voi 5 look in cui la combo “marrone/blu scuro” è protagonista, per una moda Autunno 2026 comfy&cozy che non rinuncia allo stile e all’eleganza. Marrone e blu, la quintessenza dei look country chic

Giacca Barbour, blazer Fay, camicia Zimmermann, pantaloni Sandro Paris, stivaletti Christian Louboutin, borsa Longchamp, orecchini Cartier, anello Ines de la Fressange

Se volete respirare vibe alla Downton Abbey in versione contemporanea, potrete scegliere l’iconica giacca cerata Barbour con la sua tipica fodera in tartan, da indossare sul blazer doppiopetto Fay per uno styling fatto di contrasti. La camicia Zimmermann a righe con blocchi colorati illumina poi i pantaloni in pelle marrone dall’effetto invecchiato Sandro Paris. Ai piedi, gli stivaletti Ira di Christian Louboutin in camoscio con tacco a blocco. Super capiente la borsa Pliage di Longchamp verde oliva, perfetta anche sotto la pioggia. Gli orecchini a cerchio Love di Cartier si confermano gioielli must-have negli outfit dall’eleganza Old Money, mentre sulla mano l’anello dorato Lutece di Inès de la Fressange, con la sua incisione a raggiera, porta il sole anche nei giorni più cloudy, per abbinamenti super classy protagonisti del daily wear più chic. La giacca di pelle marrone con la gonna blu

Giacca in pelle Magda Butrym, dolcevita Marella, gonna Prada, stivali Saint Laurent, borsa Giorgio Armani, collana Balenciaga, bracciale So-le Studio, anello Christian Dior

La giacca in pelle dark brown di Magda Butrym - dalle spalle bombate, il collo sciallato e con cintura in vita che crea un effetto baschina - duetta magicamente con il blu navy. Abbinate, la gonna midi a pieghe di Prada in re-woole con cinturini in pelle - tra i capi iconici della maison - e la maglia dolcevita Marella sono perfette. Una mise elegante che esalta le sue note autunnali con tocchi bordeaux (gli stivali Saint Laurent e la borsa in velluto da portare al polso o a mano di Giorgio Armani). Da indossare sopra il dolcevita, la collana dorata B Chain di Balenciaga cheillumina l’ensemble, mentre al polso splende il bracciale in pelle Edge di So-le Studio. La mano, invece, “profuma” del fiore preferito di Christian Dior, la rosa, con l’anello in oro giallo che ne rivisita lo stelo. La combo cappotto e tailleur

Cappotto Polo Ralph Lauren, tailleur giacca e pantalone Max Mara, camicia Ulla Johnson, stivaletti Courrèges, borsa Dolce&Gabbana, orecchini Loewe, bracciale Golden Goose

Il fascino del cappotto blu navy (come quello firmato Polo Ralph Lauren a due bottoni, in lana double face e con dettagli sartoriali) si esalta sul tailleur marrone Principe di Galles di Max Mara con giacca doppiopetto e pantalone wide leg. Una combo ideale per occasioni formali - fuori e dentro l’ufficio - perfetta per l’autunno. Per dare un tocco di luminosità: la camicia Ulla Johnson celeste chiaro dalla vestibilità rilassata, ankle boot bianco gesso Courrèges, la My Sicily bag di Dolce&Gabbana. Forme geometriche incorniciano il volto con gli orecchini dorati di Loewe, mentre un bracciale Golden Goose placcato in oro abbraccia il polso con linee scultoree. La minigonna marrone e il pullover blu navy

Maglione Max&Co., body Wolford, minigonna Zadig&Voltaire, stivali Jimmy Choo, borsa Stella McCartney, orecchini Rue des Mille, bracciale Ole Lynggard Copenhagen, anello Les Néréides, occhiali da sole Eyewear by David Beckham

La minigonna si porta non solo d’estate, ma anche durante la stagione del foliage, con mise fresche nel carattere, ma calde in texture e abbinamenti cromatici. Si parte dal maglione oversize blu di Max&Co., da portare su un body chiaro Wolford a collo alto e in combo con la minigonna in velluto a costine marrone Zadig&Voltaire. Un mix ideale per il tempo libero. E per chi non rinuncia all’high heel anche di giorno, ecco gli stivali al ginocchio in suede blu di Jimmy Choo. In spalla o sottobraccio spicca l’iconica borsa Falabella di Stella McCartney in versione burro. Per i bijoux: orecchini Rue des Mille con carrozza a forma di zucca in attesa di Halloween, il bracciale Ole Lynggard Copenhagen in velluto con occhio di Allah, l’anello Les Néréides con lapislazzuli, turchese e golden snake. Per proteggerci dal sole, un paio di Eyewear by David Beckham completano il look da star della city. In viaggio tra marrone e blu

Bomber di pelle Ferrari, tuta Loro Piana, sneakers Miu Miu, zaino Rimowa, collana Hermès, orologio Swatch, anello Dodo, charm “occhiale 3D” Furla