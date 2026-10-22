Borse vintage e d’archivio, perché tutte le vogliono e quali sono quelle più amate?

fashion 22 ottobre 2026

Dalla Timeless di Chanel alla Baguette di Fendi, il viaggio alla scoperta delle it-bag vintage tra rarità, desiderio e valore che cresce nel tempo

Di Serena Savardi

Street Style - Credits: Getty Images

C’è chi le cerca per nostalgia, chi per investimento, chi semplicemente perché “quella nuova non se la può permettere”… Le borse vintage e d’archivio sono diventate oggi l’oggetto del desiderio di molte e grazie alle tante piattaforme di second hand di lusso sono le vere protagoniste dello street style.

Street Style - Credits: Getty Images

Così per raccontarci questa tendenza, Vestiaire Collective, una delle piattaforme di riferimento per comprare e rivendere moda pre-loved, in occasione delle ultime Fashion Week, ha lanciato una caccia al tesoro (o meglio alla borsa) che ha reso felici 12 giovani tra Milano e Parigi. Perché le borse vintage sono così desiderate? La prima spiegazione ci arriva dalle scelte intraprese recentemente delle grandi maison che, sempre più sovente, guardano nei propri archivi alla ricerca di nuove fonti di ispirazione, arrivando a portare in passerella non solo abbigliamento ma anche accessori già “vissuti”. Basti pensare all’ultimo defilé Chanel che per la prossima Primavera/Estate 2027 ha fatto sfilare l'originale 2.55 nera in pelle creata nel 1955 e appartenuta a Gabrielle "Coco" Chanel in persona .

Chanel SS27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Al contempo, sempre più celebrity scelgono di presenziare alle grandi occasioni sfoggiando capi vintage o addirittura “riciclando” dei look già indossati per porre l’attenzione sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale che l’industry della moda genera.

LaLa Anthony, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker e Naomi Watts partecipano all’evento FENDI per il 25° anniversario della Baguette, tenutosi all’Hammerstein Ballroom il 9 settembre 2022 a New York - Credits: Getty Images

Il risultato è che ciò che era “vecchio” diventa improvvisamente iconico e, spesso, quasi più ambito del nuovo, generando una domanda che si sposta verso pezzi che raccontano una storia precisa, quella di un designer, di un’epoca, di un momento culturale e trasformano questa tendenza in un orientamento che unisce desiderio, valore e coscienza. Ma quali sono le borse d’archivio più ricercate? Tra le “most wanted” identificate dalle principali piattaforme di resell di abiti e accessori vintage di lusso, c’è la Timeless di Chanel, l’erede ideale dello stile di Coco e simbolo per eccellenza dell’eleganza francese.

Street Style - Credits: Getty Images

Seguita dalla Jackie di Gucci, l’iconico modello che porta il nome della diva per la quale è stata creata, ovvero Jacqueline Kennedy Onassis, e che incarna, ancora oggi, un’estetica anni Sessanta che non smette di affascinare.

Gucci SS24 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

A contendersi il terzo posto ci sono invece le it-bag per eccellenza. Da un lato la Baguette di Fendi, la borsa-simbolo dei primi anni Duemila e non a caso tornata alla ribalta delle cronache di stile proprio quest’anno con la complicità di Sarah Jessica Parker o, per meglio dire, Carrie Bradshaw di Sex and The City; e la la Speedy di Louis Vuitton, da sempre capace di unire praticità e riconoscibilità in un solo gesto.

Street Style - Credits: Getty Images