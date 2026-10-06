Le idee più cool (da copiare) per vestirsi ora? Arrivano dai look street style delle fashion week

fashion 06 ottobre 2026

Manuale di stile e di styling d’inizio autunno, ispirandosi agli outfit visti in questi giorni di sfilate nelle capitali della moda

Di Valeria Boraldi

La Paris Fashion Week è alle sue battute finali, ma dallo street style continuano ad arrivare scatti e look che distillano idee e lezioni di stile per questo inizio autunno. Non solo dettagli che anticipano le tendenze della prossima stagione, ma ispirazioni su come vestirsi ora, emulando gli styling visti fuori dalle sfilate e per le strade delle capitali della moda. Dagli stivali must-have di stagione ai look più cool da sfoggiare in queste settimane di indian summer. Tempo di biker boot

Street style - Credits: Getty Images

Rullano i motori per le strade della Ville Lumière e i biker boot, passo dopo passo, conquistano gli angoli più cool della metropoli. Con il loro carattere rock gli stivali da motociclista perfetti sono neri e al ginocchio sotto look total denim, in inedite combo con camicie e mini skirt. Color champagne e con bordi dall'effetto used, invece, i boot alla James Dean portano note casual sotto abitini effetto rètro con decorazioni gioiello, mentre nelle sfumature del cognac e con fibbie laterali donano un tocco country rock a mini dress dalle proporzioni micro. Se amate il college style potete aggiungere un paio di maxi calzettoni a vista per rincarare lo styling. Il duetto gonna e camicia (dentro)

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I contrasti materici catturano l’attenzione. Uniti a quelli di linee e volumi ancora di più. Bianca, dal taglio classico e con scollatura audace, la camicia si porta dentro una gonna midi dorata a rete, che brilla come filigrana sopra una sottoveste in palette e sandali alti. Abbottonata, è chiara nel suo azzurro cielo, abbinata a una skirt al polpaccio trasparente nei toni del verde, con motivo a rete fatto da perline in tinta. Le maniche, slacciate. Ai piedi, pump rétro e calzettoni, per un effetto Old school. Pudica e in tonalità carta da zucchero, invece, crea un super duo con la gonna al ginocchio rosso fiammante dalle decorazioni gioiello tono su tono. Over shirt sleeves + calze e décolletés, presenti. La canottiera sportiva

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra una sfilata e l’altra ci si deve muovere con grande comodità. Testimoni le modelle, che in look semplici rendono fashion anche i trend più easy. Un esempio? La canottiera sportiva con spallina larga. In versione corta, attillata e dark brown sta benissimo sotto una camicia a righe beige aperta. Sotto, jeans larghi e stivaletti. Nera e stretta, invece, veste la figura donandole un’allure posh&sexy sopra jeans baggie ed anfibi, mentre morbida, black e con intimo a vista scende su una minigonna leggera abbinata a texani neri in pelle e non dice di no alla compagnia di un maglioncino appoggiato sulla spalla. Total denim

Sembra quasi un omaggio a Britney Spears e Justin Timberlake quando agli American Music Awards 2001 si presentarono in coppia vestiti interamente di jeans. In questo autunno quel trend si è rifatto vivo. Giubbini in denim indossati come camicie sopra pantaloni in tela di Genova morbidi; shirts con bottoni frontali e pants gemelli abbinati a zatteroni animalier; blazer in jeans scuro profilati di ruches e pantaloni ampi su pump a punta bianche. Per look monocromatici che vivono di contrasti (con gli accessori). Giubbino di pelle + canotta (o t-shirt) bianca

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La combo leather jacket e canottiera (o maglietta) white non passa mai di moda. Uno sposalizio passepartout che non cede allo scorrere del tempo, ma anzi, si conferma un must-have tra le fashion girl più accanite. Un bomber nero e dai volumi over è super abbinato a stivaletti e borsa in pelle corvina su jeans straight. Una mini jacket marrone e con inserti ovattati dona un tocco cioccolato a denim neri slavati e ampi, mentre una giacca zippata corta e nera flirta con mini gonna ed anfibi. Tre look casual e chic da indossare all day long. Vichy mon amour

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight