Si mangiavano da bambini, quando la temperatura si abbassava e le foglie assumevano riflessi dorati. Le cuocevano le nonne sulla padella forata, direttamente sul fuoco, e quell'odore che invadeva la cucina era il segnale che l'autunno era arrivato. Confortante e goloso, un aroma che evoca le giornate passate ancora all'aperto, in attesa del grande freddo, che mescola la nota affumicata di fuoco scoppiettante al sentore del guscio dal tipico aroma legnoso, per poi coccolare con la sua polpa farinosa, dal sapore dolce e cremoso. Un mix suggestivo, che trasforma il frutto simbolo di abbondanza e protezione in eau de parfum da indossare.

Alcune sono più zuccherine, in linea con la tendenza del momento che ha riempito gli scaffali dei beauty store con composizioni 'edibili': la loro piramide olfattiva ricorda la ricetta di biscotti, pasticcini e... marron glacé, appunto. Le fragranze alla castagna trasmettono una sensazione di comfort e serenità, ma possono assumere anche connotazioni più sorprendenti, calde e sexy, in particolare quando ne esaltano il lato più smoky e pungente, grazie ad accenti tostati, resinosi e speziati. A ciascuno la sua interpretazione preferita, dunque: che sia dolce e morbida oppure più sensuale, è la nota perfetta per chi è in cerca di una composizione adatta alla stagione fredda, calda e avvolgente come un abbraccio.

Potere seducente

Stronger With You di Giorgio Armani combina la nota di marron glacé a un accordo speziato di cardamomo, pepe rosa e foglie di violetta; il cuore aromatico mixa invece lavanda e salvia mentre il fondo racchiude sensuale vaniglia affumicata. This is Her! di Zadig & Voltaire abbina gelsomino sambac a pepe rosa, vaniglia e un originale accordo di castagna che si unisce a vaniglia, sandalo e benzoino, dando vita a un accordo insolito e seducente.