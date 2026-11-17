Si mangiavano da bambini, quando la temperatura si abbassava e le foglie assumevano riflessi dorati. Le cuocevano le nonne sulla padella forata, direttamente sul fuoco, e quell'odore che invadeva la cucina era il segnale che l'autunno era arrivato. Confortante e goloso, un aroma che evoca le giornate passate ancora all'aperto, in attesa del grande freddo, che mescola la nota affumicata di fuoco scoppiettante al sentore del guscio dal tipico aroma legnoso, per poi coccolare con la sua polpa farinosa, dal sapore dolce e cremoso. Un mix suggestivo, che trasforma il frutto simbolo di abbondanza e protezione in eau de parfum da indossare.
Alcune sono più zuccherine, in linea con la tendenza del momento che ha riempito gli scaffali dei beauty store con composizioni 'edibili': la loro piramide olfattiva ricorda la ricetta di biscotti, pasticcini e... marron glacé, appunto. Le fragranze alla castagna trasmettono una sensazione di comfort e serenità, ma possono assumere anche connotazioni più sorprendenti, calde e sexy, in particolare quando ne esaltano il lato più smoky e pungente, grazie ad accenti tostati, resinosi e speziati. A ciascuno la sua interpretazione preferita, dunque: che sia dolce e morbida oppure più sensuale, è la nota perfetta per chi è in cerca di una composizione adatta alla stagione fredda, calda e avvolgente come un abbraccio.
Potere seducente
Stronger With You di Giorgio Armani combina la nota di marron glacé a un accordo speziato di cardamomo, pepe rosa e foglie di violetta; il cuore aromatico mixa invece lavanda e salvia mentre il fondo racchiude sensuale vaniglia affumicata. This is Her! di Zadig & Voltaire abbina gelsomino sambac a pepe rosa, vaniglia e un originale accordo di castagna che si unisce a vaniglia, sandalo e benzoino, dando vita a un accordo insolito e seducente.
Sensazione avvolgente
By The Fireplace di Maison Margiela Replica ricrea la sensazione avvolgente di un camino scoppiettante, con l'aroma accogliente delle caldarroste che riempie l'aria mentre fuori nevica: abbina accordo di castagna, bacche rosse, olio di chiodi di garofano e cashmeran. Castagna di Tuttotondo mescola bergamotto e iris a un cuore gourmand di sciroppo d'acero e accordo di castagne, mentre sul fondo vaniglia, legno di guaiaco, sandalo, fava tonka conferiscono profondità e un tocco misterioso.
Lumiere d'Automne di Solférino Paris si apre con sfumature muschiate di semi di ambretta e semi di carota, mentre il cuore ha note cremose e affumicate di castagna arrostita, vaniglia, benzoino e legno di sandalo. Soie Malaquais di Dries Van Noten è intima, come una seconda pelle, e richiama il tocco fluido e sensuale della seta: abbina il delicato accordo di seta, ribes, bergamotto alle avvolgenti note di castagna e cacao.
Come in un pomeriggio d'autunno
Noir Exquis di L'Artisan Parfumeur si ispira a una pasticceria parigina, grazie al sillage goloso di castagne glassate, arancia candita, sciroppo d'acero e caffè. Soufflot di Miller Harris racconta una passeggiata in un parco parigino, con i primi raggi di sole che accarezzano le foglie degli alberi dorati: abbina le note di nocciola, castagna e mandarino a miele, tabacco, cuoio e cannella.