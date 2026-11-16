Santa Maria Novella - Credits: Courtesy Press Office
Il Natale ha un profumo che arriva prima ancora delle luci e delle decorazioni. Basta una nota di pino appena tagliato, il profumo caldo della cannella o l'aroma avvolgente dei biscotti appena sfornati per evocare all'istante l'atmosfera delle feste. Odori e profumi capaci di risvegliare ricordi, evocare emozioni e trasformare gli spazi domestici in un rifugio caldo e accogliente, dove rallentare e godersi i momenti condivisi con famiglia e amici.
Nei paesi del nord è particolarmente importante che lo spazio che si abita faccia sentire confortati, protetti e sereni; in danese si parla di hygge riferendosi proprio a quei piccoli dettagli che fanno stare bene, come una tazza di tè calda, una coperta morbida, un buon libro e la luce delle candele. E dato che spesso si arriva a dicembre un po' stanchi e stressati, perché non anticipare di un po' l'atmosfera festiva, iniziando a scaldare la casa grazie a fragranze ad hoc? Un modo semplice per immergersi nello spirito natalizio, stanza dopo stanza, è infatti quello di scegliere candele profumate e diffusori che si ispirano ai sentori più iconici delle feste, dai boschi innevati alle spezie natalizie, fino alle note gourmand che ricordano dolci e bevande calde.
Le loro note saranno in grado di influenzare l'umore. È il potere dell'aromaterapia, che 'parla' direttamente alle emozioni restituendo calma e tranquillità. Proprio come mobili e tessuti, anche l'arredamento olfattivo della casa va scelto con attenzione. Se in salotto si può azzardare di più, mescolando note dolci e gourmand così come più intense e speziate, in camera da letto è meglio puntare su abbinamenti meno persistenti, che invitano al sonno senza risultare, appunto, troppo intense.
In cucina funzionano invece le combinazioni verdi e aromatiche, adatte anche a cancellarne gli odori delle pietanze mentre nel resto della casa si può giocare a sovrapporre sillage diversi in base ai gusti e all'estro del momento. Se c'è chi ama le note più zuccherine e golose, come quelle di vaniglia e caramello tipiche della pasticceria altri, invece, preferiscono aromi che ricordano uno chalet nel bosco, dagli accenti legnosi e di resine. A ciascuno il suo, naturalmente: l'importante è creare l'arredo olfattivo giusto in vista del Natale.
Byredo @ThèoDeGueltzl; Santa Maria Novella - Credits: Courtesy Press Office
Candele per scaldare l'ambiente
La fiamma delicata crea un'atmosfera intima e accogliente mentre l'aroma distende mente e corpo. Per preservarne l'aroma più a lungo e proteggerle dalla polvere, non va mai dimenticato di coprire le candele dopo averle spente.
Come un albero di Natale appena decorato, Candela Sapin di Diptyque sprigiona le note avvolgenti e calde di un albero appena decorato: creata in collaborazione con l'artista Jean-Simon Roch, è decorata da stelle dorate e ha coperchio ed etichetta in legno tornito. Per chi non resiste al profumo dei biscotti appena sfornati, Ginger Biscuit Scented Candle di Jo Malone London sprigiona note speziate di zenzero, noce moscata, cannella, caramello e burrose e croccanti nocciole tostate. Candela Natale di Santa Maria Novella racchiude l’essenza delle festività in una composizione calda e speziata, che unisce le note di arancia dolce, rosa, cannella e chiodi di garofano.
Diptyque, Candela Sapin; Jo Malone London, Ginger Biscuit Scented Candle; Santa Maria Novella, Candela Natale - Credits: Courtesy Press Office
Incenso, delicato e rilassante
Le eleganti volute di fumo diffondono nell'ariaun sentore morbido e vellutato, perfetto per chi desidera dare un tocco profumato sì, ma che non persiste troppo a lungo.
Sono tre le fragranze racchiuse in Trois Encens di Byredo: Bibliothèque, che combina prugna e cannella con cuoio, violetta e legno di betulla; Burning Rose, che sovrappone petali di rosa; e calendula francese e Tree House, che unisce bambù e pimento a fieno, labdano, mirra e legno di cedro. Per un viaggio sensoriale, Sensing Excitement di Aesop racchiude Kagerou Aromatique Incense, verde ed erbaceo, e Bronze Incense Holder, oggetto scultoreo progettato da Vogel Studio, mentre Santal 26 Incenso di Le Labo racchiude 35 bastoncini realizzati a mano a Kyoto, da un laboratorio a conduzione familiare.
Byredo, Trois Encens; Aesop, Sensing Excitement; Le Labo, Santal 26 Incenso - Credits: Courtesy Press Office
Diffusori, elettrici o a bastoncini
Permettono di profumare l'aria in modo continuativo e, grazie al loro design, decorano al tempo stesso l'ambiente donandogli un tocco elegante e ricercato. Per ricreare il profumo delle ricette natalizie, Diffusore Tobia Panettone di Acqua di Parma, disegnato dall’artista Agostino Iacurci e realizzato a mano in Toscana, ha note agrumate di arancia, bergamotto e mandarino che si stemperano nel morbido abbraccio dell’accordo di panettone, sostenuto da una base vellutata di vaniglia.
Per la casa di vacanze, quella che magari si raggiunge il giorno stesso del cenone con la famiglia e le pietanze già pronte da mettere in tavola, The Perfume Genie Diffuser di Rituals si può controllare e programmare in remoto dallo smartphone: copre un’area fino a 50 m² e si può ricaricare all’infinito con la propria fragranza preferita. Diffusore Culti d'Inverno di Culti Milano diffonde l'accordo avvolgente di anice stellato e zafferano che si mescolano al cuore vellutato di eliotropio e castagna, mentre la vaniglia dona un tocco caldo e avvolgente. Come il Natale.
Acqua di Parma Diffusore Tobia Panettone; Culti Milano, Diffusore Culti d'Inverno; Rituals, The Perfume Genie Diffuser - Credits: Courtesy Press Office